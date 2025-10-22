ДР КЛЕРК24 7857v1 - 21.10 мобильный на лендос
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
Савчич Дмитрий
Общество

ВНЖ и переезд в Португалию для россиян в 2025 году: программы, налоги и новые возможности

Мечтаете о жизни у океана с паспортом Евросоюза в кармане? Португалия предлагает одни из самых привлекательных условий в Европе для иммиграции и ведения бизнеса. Но с чего начать, какой тип ВНЖ выбрать и как превратить переезд в успешную инвестицию в свое будущее? В этом руководстве — только актуальная информация и реальные кейсы.

Португалия уверенно удерживает место в топе направлений для релокации. Мягкий климат, безопасность, европейские стандарты жизни и открытость к иностранцам сделали страну привлекательной для россиян, которые ищут стабильность и перспективы.

В 2025 году интерес к Португалии остаётся высоким — несмотря на реформу «золотых виз» и закрытие старого режима NHR, государство продолжает предлагать понятные и законные пути к ВНЖ — от пассивного дохода до удалённой работы.

Почему Португалия привлекательна для релокации

Страна сочетает комфорт южной Европы и надёжность ЕС. Более 300 солнечных дней в году, тёплый Атлантический бриз и цены на жизнь ниже, чем в Испании или Франции.

Португалия входит в топ-10 самых безопасных стран мира по Global Peace Index, а по уровню счастья и дружелюбия населения стабильно опережает большинство соседей по ЕС.

Россияне всё чаще выбирают именно эту юрисдикцию: здесь можно оформить ВНЖ через инвестиции, доход или дистанционную работу, получить гражданство через 5 лет и получить доступ к европейскому рынку труда и образования.

Португалия входит в топ-10 самых безопасных стран мира

Запишитесь на консультацию. В компании World Open мы подберём оптимальный путь для получения ВНЖ в Португалии — от digital nomad до инвестора.
Мы проанализируем вашу ситуацию, доходы, цели (покойный переезд, бизнес или удалённая работа), и поможем выбрать наиболее подходящую программу: будь то D7, D8 или модель Golden Visa на оставшихся вариантах.
Подготовим список документов, поможем с переводами, юристами и сопровождением.
Сделайте первый шаг — и пусть ваша новая жизнь в солнечной Португалии станет реальностью.

Основные программы ВНЖ для россиян

Golden Visa — ВНЖ за инвестиции

После реформы 2023 года программа Golden Visa сменила фокус: покупка жилья больше не даёт права на вид на жительство. Однако остаются надёжные инвестиционные варианты:

  • Фонды венчурного капитала — вложения от €500 000 в фонды, инвестирующие минимум 60 % средств в португальские компании.

  • Культурные проекты и восстановление наследия — от €250 000.

  • Научные исследования или создание бизнеса — от €500 000 и создание не менее 5 рабочих мест.

Программа по-прежнему даёт возможность получить ВНЖ без постоянного проживания: достаточно находиться в Португалии 7 дней в первый год и 14 дней в последующие два.

ВНЖ через пассивный доход (D7 Visa)

Самая «домашняя» категория — для пенсионеров, рантье и тех, кто живёт на доходы от аренды, дивидендов или капитала.
Требуется стабильный ежемесячный доход не ниже €1 000–1 200 на человека и договор аренды или владения жильём в Португалии.
ВНЖ по D7 позволяет жить, работать на себя, пользоваться системой здравоохранения SNS и оформлять ПМЖ через 5 лет.

ВНЖ Digital Nomad (D8 Visa)

Для фрилансеров и удалённых специалистов — дизайнеров, программистов, консультантов — с доходом выше €3 280 в месяц (четыре минимальные зарплаты).
Нужно подтвердить трудовой контракт или B2B-договоры, показать счёт в банке и страховку.
С визой D8 вы становитесь налоговым резидентом Португалии, поэтому важно заранее продумать налоговую стратегию.

Если вы сейчас рассматриваете переезд и получение ВНЖ в Португалии, вот что я рекомендую как первый шаг:

Рабочие, предпринимательские и студенческие визы

  • D2 — для предпринимателей и самозанятых.

  • D3/D4 — для студентов и научных работников.

  • Воссоединение семьи — упрощённая процедура, если один из членов семьи уже имеет ВНЖ или гражданство.

Переезд в Португалию для россиян в 2025 году

Как россиянам получить ВНЖ в 2025 году: пошаговый процесс

  1. Сбор документов: загранпаспорт, справка о несудимости, подтверждение доходов, договор аренды, страховка, переводы с апостилем.

  2. Подача в консульство: оформление национальной визы D в Москве с целью получения ВНЖ.

  3. Прибытие в Португалию: получение налогового номера NIF, открытие банковского счёта, регистрация по адресу.

  4. Подача в AIMA (новая служба вместо SEF): запись на биометрию и ожидание карты ВНЖ — обычно 4–6 месяцев.

  5. Продление и гражданство: ВНЖ выдают на 1 год, затем продлевают на 2–3 года. Через 5 лет можно подавать на ПМЖ и гражданство ЕС.

Запишитесь на консультацию. В компании World Open мы подберём оптимальный путь для получения ВНЖ в Португалии — от digital nomad до инвестора.

Налоги в Португалии для иностранцев

Кто считается налоговым резидентом

Если вы живёте в Португалии более 183 дней в году или имеете жильё, используемое как постоянное место проживания, вы становитесь налоговым резидентом.

Налоговая ставка по подоходному налогу (IRS) прогрессивна — от 13 % до 48 % в зависимости от дохода.

Режим NHR и новая схема NHR 2.0

Классическая программа NHR (Non-Habitual Resident) закрыта для новых участников с 1 января 2024 года, но для тех, кто получил статус ранее, льготы сохраняются до окончания 10-летнего срока.
С 2024 года действует обновлённая NHR 2.0 — режим для специалистов из IT, науки, инженерии и образования. Он предусматривает фиксированную ставку 20 % на доходы из Португалии и налоговые стимулы для привлечения квалифицированных кадров.

Этот лайфхак мы не стали выносить в статью, а оставили только для своей аудитории в канале

Другие налоги

  • НДС (IVA) — 23 %, пониженные ставки 6–13 %.

  • Налог на недвижимость (IMI) — 0,3–0,45 % в год.

  • Налог при покупке (IMT) — прогрессивный, до 6 %.

  • AIMI — налог на роскошь: 0,7 % с собственности свыше €600 000.

Бизнес и инвестиции в Португалии

Открыть компанию (Lda. или SA) можно за 1–2 недели. Минимальный капитал — от €5 000.
Страна активно поддерживает стартапы, а через инвестиции в фонды или создание рабочих мест можно претендовать на Golden Visa.

Недвижимость остаётся выгодным активом — рост цен за 2024 год составил ≈6 %, аренда в Лиссабоне — €1 200–1 800 в месяц. Однако сама покупка жилья больше не даёт ВНЖ, если вы не участник старых программ.

Преимущества жизни в Португалии

  • Право свободно передвигаться по Шенгену.

  • Возможность оформить гражданство через 5 лет.

  • Включение членов семьи в заявку.

  • Качественная медицина SNS и доступное частное здравоохранение.

  • Климат, безопасность и европейская инфраструктура — всё, что нужно для спокойной жизни.

Риски и подводные камни

  • Изменения в программах (особенно Golden Visa и налоговых режимах).

  • Медленные процедуры в AIMA и очереди на биометрию.

  • Сложности с банковскими счетами для россиян.

  • Налоги на глобальный доход при налоговом резидентстве.

  • Рост арендных ставок в крупных городах.

Кейсы из практики

Алексей, digital nomad из Москвы, переехал в Лиссабон по D8. Доход €4 200, контракт с британской компанией, страховка и аренда на год. Через 5 месяцев получил ВНЖ и зарегистрировал ИП в Португалии.

История могла бы закончиться провалом, если бы не один неочевидный прием. Что это был за прием? Ответ ждет вас у консультанта World Open.»

Марина и Сергей, инвесторы из Подмосковья, оформили Golden Visa в 2023 году, вложив €500 000 в недвижимость в Алгарве. Сейчас у них ВНЖ и доход от аренды квартиры.

Хватит искать ответ! Мы уже разобрали ваш вопрос по шагам в нашем канале. Переходите и берите готовое решение

Сколько стоит переезд

  • Госпошлины — до €300–500.

  • Услуги юристов — от €3 000 до €10 000.

  • Минимальный порог инвестиций — от €250 000 (культура) до €500 000 (фонды).

  • Аренда жилья — €1 000–2 000 в Лиссабоне, €700–1 000 в регионах.

  • Средний срок оформления — 4–6 месяцев.

Как World Open помогает оформить ВНЖ в Португалии

На консультации World Open мы подберём оптимальный путь для получения ВНЖ в Португалии — от digital nomad до инвестора.
Разберём вашу ситуацию, подготовим план действий, консультант поможет с документами, переводами и юристами.

Более 500 специалистов уже обсуждают эту проблему в нашем каналеПрисоединяйтесь к диалогу, чтобы не остаться за бортом.»

🔗 Источники

Информации об авторе

Савчич Дмитрий

Савчич Дмитрий

Ведущий эксперт в самозанятый

24 подписчика176 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы