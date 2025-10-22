ВНЖ и переезд в Португалию для россиян в 2025 году: программы, налоги и новые возможности

Португалия уверенно удерживает место в топе направлений для релокации. Мягкий климат, безопасность, европейские стандарты жизни и открытость к иностранцам сделали страну привлекательной для россиян, которые ищут стабильность и перспективы.
В 2025 году интерес к Португалии остаётся высоким — несмотря на реформу «золотых виз» и закрытие старого режима NHR, государство продолжает предлагать понятные и законные пути к ВНЖ — от пассивного дохода до удалённой работы.
Почему Португалия привлекательна для релокации
Страна сочетает комфорт южной Европы и надёжность ЕС. Более 300 солнечных дней в году, тёплый Атлантический бриз и цены на жизнь ниже, чем в Испании или Франции.
Португалия входит в топ-10 самых безопасных стран мира по Global Peace Index, а по уровню счастья и дружелюбия населения стабильно опережает большинство соседей по ЕС.
Россияне всё чаще выбирают именно эту юрисдикцию: здесь можно оформить ВНЖ через инвестиции, доход или дистанционную работу, получить гражданство через 5 лет и получить доступ к европейскому рынку труда и образования.
Основные программы ВНЖ для россиян
Golden Visa — ВНЖ за инвестиции
После реформы 2023 года программа Golden Visa сменила фокус: покупка жилья больше не даёт права на вид на жительство. Однако остаются надёжные инвестиционные варианты:
Фонды венчурного капитала — вложения от €500 000 в фонды, инвестирующие минимум 60 % средств в португальские компании.
Культурные проекты и восстановление наследия — от €250 000.
Научные исследования или создание бизнеса — от €500 000 и создание не менее 5 рабочих мест.
Программа по-прежнему даёт возможность получить ВНЖ без постоянного проживания: достаточно находиться в Португалии 7 дней в первый год и 14 дней в последующие два.
ВНЖ через пассивный доход (D7 Visa)
Самая «домашняя» категория — для пенсионеров, рантье и тех, кто живёт на доходы от аренды, дивидендов или капитала.
Требуется стабильный ежемесячный доход не ниже €1 000–1 200 на человека и договор аренды или владения жильём в Португалии.
ВНЖ по D7 позволяет жить, работать на себя, пользоваться системой здравоохранения SNS и оформлять ПМЖ через 5 лет.
ВНЖ Digital Nomad (D8 Visa)
Для фрилансеров и удалённых специалистов — дизайнеров, программистов, консультантов — с доходом выше €3 280 в месяц (четыре минимальные зарплаты).
Нужно подтвердить трудовой контракт или B2B-договоры, показать счёт в банке и страховку.
С визой D8 вы становитесь налоговым резидентом Португалии, поэтому важно заранее продумать налоговую стратегию.
Если вы сейчас рассматриваете переезд и получение ВНЖ в Португалии, вот что я рекомендую как первый шаг:
Рабочие, предпринимательские и студенческие визы
D2 — для предпринимателей и самозанятых.
D3/D4 — для студентов и научных работников.
Воссоединение семьи — упрощённая процедура, если один из членов семьи уже имеет ВНЖ или гражданство.
Как россиянам получить ВНЖ в 2025 году: пошаговый процесс
Сбор документов: загранпаспорт, справка о несудимости, подтверждение доходов, договор аренды, страховка, переводы с апостилем.
Подача в консульство: оформление национальной визы D в Москве с целью получения ВНЖ.
Прибытие в Португалию: получение налогового номера NIF, открытие банковского счёта, регистрация по адресу.
Подача в AIMA (новая служба вместо SEF): запись на биометрию и ожидание карты ВНЖ — обычно 4–6 месяцев.
Продление и гражданство: ВНЖ выдают на 1 год, затем продлевают на 2–3 года. Через 5 лет можно подавать на ПМЖ и гражданство ЕС.
Налоги в Португалии для иностранцев
Кто считается налоговым резидентом
Если вы живёте в Португалии более 183 дней в году или имеете жильё, используемое как постоянное место проживания, вы становитесь налоговым резидентом.
Налоговая ставка по подоходному налогу (IRS) прогрессивна — от 13 % до 48 % в зависимости от дохода.
Режим NHR и новая схема NHR 2.0
Классическая программа NHR (Non-Habitual Resident) закрыта для новых участников с 1 января 2024 года, но для тех, кто получил статус ранее, льготы сохраняются до окончания 10-летнего срока.
С 2024 года действует обновлённая NHR 2.0 — режим для специалистов из IT, науки, инженерии и образования. Он предусматривает фиксированную ставку 20 % на доходы из Португалии и налоговые стимулы для привлечения квалифицированных кадров.
Другие налоги
НДС (IVA) — 23 %, пониженные ставки 6–13 %.
Налог на недвижимость (IMI) — 0,3–0,45 % в год.
Налог при покупке (IMT) — прогрессивный, до 6 %.
AIMI — налог на роскошь: 0,7 % с собственности свыше €600 000.
Бизнес и инвестиции в Португалии
Открыть компанию (Lda. или SA) можно за 1–2 недели. Минимальный капитал — от €5 000.
Страна активно поддерживает стартапы, а через инвестиции в фонды или создание рабочих мест можно претендовать на Golden Visa.
Недвижимость остаётся выгодным активом — рост цен за 2024 год составил ≈6 %, аренда в Лиссабоне — €1 200–1 800 в месяц. Однако сама покупка жилья больше не даёт ВНЖ, если вы не участник старых программ.
Преимущества жизни в Португалии
Право свободно передвигаться по Шенгену.
Возможность оформить гражданство через 5 лет.
Включение членов семьи в заявку.
Качественная медицина SNS и доступное частное здравоохранение.
Климат, безопасность и европейская инфраструктура — всё, что нужно для спокойной жизни.
Риски и подводные камни
Изменения в программах (особенно Golden Visa и налоговых режимах).
Медленные процедуры в AIMA и очереди на биометрию.
Сложности с банковскими счетами для россиян.
Налоги на глобальный доход при налоговом резидентстве.
Рост арендных ставок в крупных городах.
Кейсы из практики
Алексей, digital nomad из Москвы, переехал в Лиссабон по D8. Доход €4 200, контракт с британской компанией, страховка и аренда на год. Через 5 месяцев получил ВНЖ и зарегистрировал ИП в Португалии.
Марина и Сергей, инвесторы из Подмосковья, оформили Golden Visa в 2023 году, вложив €500 000 в недвижимость в Алгарве. Сейчас у них ВНЖ и доход от аренды квартиры.
Сколько стоит переезд
Госпошлины — до €300–500.
Услуги юристов — от €3 000 до €10 000.
Минимальный порог инвестиций — от €250 000 (культура) до €500 000 (фонды).
Аренда жилья — €1 000–2 000 в Лиссабоне, €700–1 000 в регионах.
Средний срок оформления — 4–6 месяцев.
