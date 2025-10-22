ВНЖ и переезд в Португалию для россиян в 2025 году: программы, налоги и новые возможности

Почему Португалия привлекательна для релокации

Страна сочетает комфорт южной Европы и надёжность ЕС. Более 300 солнечных дней в году, тёплый Атлантический бриз и цены на жизнь ниже, чем в Испании или Франции.

Португалия входит в топ-10 самых безопасных стран мира по Global Peace Index, а по уровню счастья и дружелюбия населения стабильно опережает большинство соседей по ЕС.

Россияне всё чаще выбирают именно эту юрисдикцию: здесь можно оформить ВНЖ через инвестиции, доход или дистанционную работу, получить гражданство через 5 лет и получить доступ к европейскому рынку труда и образования.

