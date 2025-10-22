Релокация в Китай: пошаговое руководство для предпринимателей, студентов и специалистов

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает 20 и более клиентам гарантированно получить визу, ВНЖ или гражданство, зарегистрировать бизнес или оформить банковский счёт за рубежом.
В этой статье разобрал, по каким визам можно получить ВНЖ Китая, с чем придётся столкнуться при релокации в страну, и какие перспективы для запуска бизнеса в юрисдикции.
Визы и ВНЖ в Китай: варианты для переезда
Переезд россиян в Китай возможен разными путями. Оформить визу или вид на жительство может практически любой желающий. Для этого можно воспользоваться рабочим контрактом, получить статус студента, приехать по бизнесу, либо вложить деньги в собственное дело.
Рабочая виза Z
Рабочая китайская виза — пропуск для тех, кто хочет легально устроиться в компании и остаться надолго. Виза подходит инженерам, специалистам разных областей, педагогам, менеджерам.
Основание для оформления — подписанный трудовой договор с работодателем в Китае. Необходим медосмотр и подтверждение квалификации. Виза выдается на 12 месяцев, но при необходимости можно продлить через местные органы.
Рабочая виза — первый шаг к статусу резидента в стране, после которого возможно оформление временного или постоянного ВНЖ.
Студенческая виза X
Виза для учебы делится на два типа. Виза X1 рассчитана на учебу в Китае более полугода, а виза X2 подойдет для краткосрочных образовательных программ и стажировок.
Такая виза открывает дорогу к обучению на бакалавриате, магистратуре или в языковых школах. У студента есть возможности участвовать в грантах, программах обмена, международных проектах.
После выпуска из университета можно подать на рабочую визу или перейти на бизнес-программы. Китайские компании активно приглашают иностранных выпускников.
Бизнес-виза M
Бизнес-виза М позволяет прилететь на конференцию, встречу, выставку. Документ подходит предпринимателям и директорам компаний.
Виза может быть однократной и многократной — все зависит от целей визита. Но документ не дает права на полноценную работу в стране, хотя и поможет прощупать почву для дальнейшего сотрудничества.
Если в планах регистрация бизнеса и открытие постоянного офиса — без смены статуса не обойтись.
ВНЖ для инвесторов и бизнесменов
Один из стабильных вариантов переезда — начать бизнес в Китае: создать свою компанию в стране и инвестировать средства.
Бизнесмен может получить статус временного резидента на срок — 1-2 года при первичном оформлении. При успешной работе и соблюдении требований резидентство продлевают.
Позже есть шанс перейти в разряд постоянных жителей. Вид на жительство будет зависеть от объема капиталовложений, количества рабочих мест и налоговых поступлений. Поддержка иностранных инвесторов действует на законодательном уровне.
Жилье, банковские счета и страховка: что нужно знать до релокации в Китай
В Китае развит рынок недвижимости и множество квартир сдаются в аренду. Есть обычные жилые комплексы и комфортабельные резиденции для иностранцев. Обычно арендодатель требует залог в размере платы за месяц или два. Агенты берут комиссию, а сумма часто равна месячной аренде. Договор аренды рекомендую заключать письменно у специалиста.
Для расчетов в стране потребуется счет в банке. Право на открытие счета имеется только при наличии паспорта и законного статуса проживания. Предпочтение лучше отдавать государственным банкам: ICBC, Bank of China, China Construction Bank. Счет пригодится для перевода зарплаты, оплаты аренды, расчетов в магазине. Без него повседневная жизнь осложнится.
Медицинская страховка обязательна для легального проживания или работы. Работодатель обычно сам оформляет страховку на сотрудника. Полис может покрывать лечение только в определенных клиниках, но лучше заранее уточнять условия договора и список обслуживаемых организаций. Без страховки оформить рабочую визу не получится.
При переезде в Китай россияне часто сталкиваются сталкиваются с культурным шоком. Правила поведения, привычки горожан, особенности кухни сильно отличаются от российских реалий. Общение с соседями, посещение магазинов, поездки в транспорте требуют адаптации. Поэтому рекомендую изучать основы китайского языка, уважать традиции и заводить знакомства среди местных жителей.
ВНЖ Китая через бизнес: этапы регистрации и налоги
Открыть компанию в Китае россиянам реально даже с небольшими начальными инвестициями. Но перед запуском бизнеса нужно выбрать подходящую юридическую форму собственности:
WFOE. Владельцы самостоятельно распоряжаются прибылью, управляют рисками и несут ответственность. В иностранной компании нет жителей КНР среди собственников и управленцев.
JV. Совместное предприятие с партнером из Китая. Такая модель подразумевает дележку полномочий и прибыли. Рассчитывать стоит на помощь партнера, но и на вероятное вмешательство в принятие решений.
Обычное представительство разрешает только консультирование, информационные и маркетинговые услуги. Такой формат несовместим с полноценной коммерцией.
Как проходит регистрации компании в Китае
Для открытия фирмы в Китае потребуется пройти определенные этапы. Сначала согласовывается уникальное название. Обычно процесс занимает одну-две недели. Далее подготавливаются и подаются документы в компетентные органы — Министерство коммерции. Следующий шаг — получение лицензии, на которую уходит еще две-четыре недели. Получив разрешение, предприниматель регистрируется в налоговой и открывает расчетный счет. Если бизнес связан с лицензируемой деятельностью, список документов увеличивается.
Налоги для бизнеса в Китае
Стандартная ставка корпоративного налога — 25%. Некоторые отрасли, которые государство считает приоритетными, платят меньше — от 10 до 15%. НДС составляет 13%, иногда бывает ниже для отдельных категорий сервисов и товаров. Иностранным инвесторам доступны субсидии на аренду помещений, экспорт, налоговые льготы.
Преимущества и перспективы регистрации бизнеса в Китае
Выход на азиатский рынок. Миллионы покупателей для b2c и десятки тысяч компаний для b2b рынка. Дополнительно есть возможность развития международного бизнеса.
Экспорт и импорт. Иммиграция в Китай поможет в ведении бизнеса и импортёрам, и экспортёрам. В стране развита логистика, склады и цифровые платформы.
Финтех-решения. Современные методы безналичной оплаты участвуют во всех сферах жизни, а для предпринимателей есть сервисы для онлайн-торговли, бухгалтерии и автоматизации финансов.
IT, e-commerce, образование. В стране масштабируются IT-компании, стартапы и маркетплейсы. Релокация в Китай помогает получить ценные контакты и запустить новый проект.
Трудности, с которыми сталкиваются россияне при переезде в Китай
Административные процедуры и языковые сложности. Оформление необходимых документов занимает много времени и сил, зачастую требует перевода на китайский язык, а легализация и апостиль — обязательные этапы.
Жёсткая система налогового учёта и отчетности. Для ведения бизнеса в Китае гражданам России необходимо строго следовать местным правилам. Власти регулярно контролируют своевременность отчетности, а за несоблюдение сроков и ошибки предусмотрены значительные штрафы. Рекомендуется привлекать профессионального бухгалтера или использовать услуги аутсорсинга.
Ограничения по сферам деятельности. Не во всех отраслях иностранцам разрешено работать. Некоторые сектора — например, государственная безопасность, телекоммуникации и определённые области экономики — закрыты для нерезидентов. Для работы в таких сферах потребуется либо наличие китайского партнёра, либо специальная лицензия.
Главное из статьи
Для россиян доступны такие типы виз, как рабочая (Z), студенческая (X1 и X2), бизнес-виза (M), а также программы для инвесторов и предпринимателей.
Рабочая виза в Китай требует контракта с работодателем и выдается на 1 год с возможностью продления. Студенческая позволяет обучаться в Китае, а бизнес-виза подходит для краткосрочных деловых поездок, но для продления или получения ВНЖ потребуется регистрация юридического лица.
Для ведения бизнеса в Китае действуют основные ставки: корпоративный налог 25% и НДС в 13%. Есть льготы и субсидии для иностранцев.
Основные сложности при иммиграции в Китай — бюрократия, языковой барьер, требования к отчетности, высокая ответственность за ошибки и ограничения по отраслям для иностранцев.
Вместе с командой World Open поможем собрать документы, зарегистрировать компанию, получить любой тип визы и ВНЖ Китая:
📩 Пишите для бесплатной консультации в Telegram
👉 И подписывайтесь на наш Telegram-канал — рассказываем больше об иммиграции в Китай и другие страны
Начать дискуссию