Релокация в Китай: пошаговое руководство для предпринимателей, студентов и специалистов

В этой статье разобрал, по каким визам можно получить ВНЖ Китая, с чем придётся столкнуться при релокации в страну, и какие перспективы для запуска бизнеса в юрисдикции.

Визы и ВНЖ в Китай: варианты для переезда

Переезд россиян в Китай возможен разными путями. Оформить визу или вид на жительство может практически любой желающий. Для этого можно воспользоваться рабочим контрактом, получить статус студента, приехать по бизнесу, либо вложить деньги в собственное дело.

Рабочая виза Z

Рабочая китайская виза — пропуск для тех, кто хочет легально устроиться в компании и остаться надолго. Виза подходит инженерам, специалистам разных областей, педагогам, менеджерам. Основание для оформления — подписанный трудовой договор с работодателем в Китае. Необходим медосмотр и подтверждение квалификации. Виза выдается на 12 месяцев, но при необходимости можно продлить через местные органы. Рабочая виза — первый шаг к статусу резидента в стране, после которого возможно оформление временного или постоянного ВНЖ.

Студенческая виза X

Виза для учебы делится на два типа. Виза X1 рассчитана на учебу в Китае более полугода, а виза X2 подойдет для краткосрочных образовательных программ и стажировок. Такая виза открывает дорогу к обучению на бакалавриате, магистратуре или в языковых школах. У студента есть возможности участвовать в грантах, программах обмена, международных проектах. После выпуска из университета можно подать на рабочую визу или перейти на бизнес-программы. Китайские компании активно приглашают иностранных выпускников.

Бизнес-виза M

Бизнес-виза М позволяет прилететь на конференцию, встречу, выставку. Документ подходит предпринимателям и директорам компаний. Виза может быть однократной и многократной — все зависит от целей визита. Но документ не дает права на полноценную работу в стране, хотя и поможет прощупать почву для дальнейшего сотрудничества. Если в планах регистрация бизнеса и открытие постоянного офиса — без смены статуса не обойтись.

ВНЖ для инвесторов и бизнесменов