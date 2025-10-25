Налоги в Испании для россиян: резиденты, компании и недвижимость

Испания давно привлекает россиян мягким климатом, морем и стабильной европейской системой права. Но как только речь заходит о деньгах, особенно о налогах, романтика быстро уступает место прагматике. Разберёмся, сколько на самом деле нужно платить в Испании в 2025 году — будь вы резидент, нерезидент или инвестор, покупающий здесь недвижимость.
Кто считается налоговым резидентом Испании в 2025 году
Налоговое резидентство определяет, где и с каких доходов вы обязаны платить налоги. В Испании действует чёткий критерий:
более 183 дней пребывания в году на территории Испании — вы становитесь налоговым резидентом;
центр жизненных интересов находится в Испании (например, семья, бизнес, основное жильё);
если супруг(а) и несовершеннолетние дети живут в Испании, человек также может считаться резидентом, даже при меньшем сроке пребывания.
📌 Резидент платит налоги со всех доходов по всему миру.
📌 Нерезидент — только с доходов, полученных в Испании (например, аренда квартиры, продажа недвижимости, работа по контракту).
Подоходный налог (IRPF) для резидентов
Налог IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) — главный источник дохода бюджета. В 2025 году шкала налога остаётся прогрессивной:
Годовой доход, €
Ставка IRPF
до 12 450
19%
12 450 – 20 200
24%
20 200 – 35 200
30%
35 200 – 60 000
37%
60 000 – 300 000
45%
свыше 300 000
47%
К этим ставкам добавляются региональные налоги (в зависимости от автономии: Каталония, Валенсия, Андалусия и т.д.). Например, в Мадриде общая ставка может быть 44%, а в Каталонии — до 50%.
Доходы от инвестиций (дивиденды, проценты, прирост капитала) облагаются отдельно:
Доход от капитала
Ставка
до 6 000 €
19%
6 000 – 50 000 €
21%
50 000 – 200 000 €
23%
200 000 – 300 000 €
27%
свыше 300 000 €
28%
💡 Резидент имеет право на налоговые вычеты: по детям, ипотеке, пенсионным взносам, страхованию здоровья. Но только при подаче декларации IRPF до конца июня следующего года.
Налог на доходы нерезидентов (IRNR)
Если вы живёте за пределами Испании, но получаете здесь доход (например, сдаёте квартиру в Аликанте или работаете дистанционно на испанскую компанию), применяется IRNR — Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Для граждан стран вне ЕС (в том числе России) ставка фиксирована:
24% с доходов (например, аренда, зарплата);
19% — если доход от продажи недвижимости (при определённых условиях);
0% — если доход полностью уходит на обслуживание объекта без прибыли (требуются доказательства расходов).
Важно: расходы (на ремонт, амортизацию, ипотеку) нельзя вычитать, если вы не резидент ЕС. Поэтому реальные налоговые платежи для россиян обычно выше, чем для граждан Испании.
Налог на имущество (Impuesto sobre el Patrimonio)
Испания — одна из немногих стран Европы, где всё ещё действует налог на богатство. В 2025 году его ставки сохраняются, но с учётом инфляции поднят необлагаемый минимум.
Необлагаемая сумма — 700 000 € на человека (1 400 000 € для пары).
Главное жильё освобождено до 300 000 €.
Ставки — от 0,2% до 3,5% в зависимости от региона.
В Мадриде этот налог временно обнулён, а в Каталонии и Валенсии — он действует в полном объёме. Для состоятельных иностранцев, владеющих недвижимостью через компанию, рекомендуется структурировать владение заранее — чтобы избежать двойного обложения.
Налог на прирост капитала (Capital Gains Tax)
Если вы продаёте недвижимость в Испании, прибыль (разница между ценой покупки и продажи) облагается налогом:
19% — для резидентов и нерезидентов из ЕС;
24% — для нерезидентов из стран вне ЕС (включая россиян).
При продаже недвижимости нерезидент обязан уплатить 3% удержания (retención) в пользу государства — как предварительный налог. Затем можно подать декларацию и вернуть часть, если переплата.
НДС (IVA) и налоги для бизнеса
Если вы открываете компанию или работаете как самозанятый (autónomo), нужно учитывать:
IVA (НДС) — 21% стандартная ставка, 10% — сниженная, 4% — на продукты первой необходимости.
Корпоративный налог (Impuesto sobre Sociedades) — 25%, для новых компаний — 15% в первые два года.
Социальные взносы (Seguridad Social) — минимум 230–290 € в месяц для самозанятых, растут пропорционально доходу.
С 2025 года налоговая служба ужесточает контроль за иностранными ИП и цифровыми услугами: если вы ведёте бизнес в Испании (даже дистанционно), придётся декларировать доходы и, возможно, регистрироваться как резидент.
Новая программа для релокантов: режим BEPS и Digital Nomad Visa
С 2023 года действует «Закон о стартапах», предусматривающий налоговые льготы для приезжих специалистов. В 2025 году правила остаются актуальными:
ставка 24% на первые 600 000 € дохода (вместо 45%);
действует 5 лет;
применяется для тех, кто переезжает в Испанию по визе цифрового кочевника (Digital Nomad Visa) или приглашён по контракту.
Это аналог португальского режима NHR и позволяет россиянам, релокирующимся с удалённой работой, платить налоги по сниженным ставкам при соблюдении условий.
Пример расчёта
Предположим, вы — россиянин, живёте в Валенсии, получаете доход 80 000 € в год.
Ставка IRPF составит примерно 37–45%, что даст налоговую нагрузку около 31 000–33 000 € в год.
Если бы вы были нерезидентом, получая доход от аренды 20 000 €, налог составил бы 4 800 € (24%), без вычетов.
Как снизить налоговую нагрузку легально
Использовать налоговое резидентство страны с договором об избежании двойного налогообложения (Россия — имеет договор, но в 2023 он приостановлен, и пока не возобновлён).
Регистрировать жильё как основное — освобождает часть от налога на богатство.
Переходить на режим для стартапов или digital nomads, если соответствуете условиям.
Инвестировать через компании в ЕС, а не напрямую.
Подавать декларацию вовремя — штрафы достигают 150% от суммы неуплаченного налога.
Короче
Испания остаётся привлекательной страной для жизни и инвестиций, но налоги здесь нельзя назвать низкими. Для резидента — до 47%, для нерезидента — фиксированные 24%. При этом льготы, семейные вычеты и режим digital nomad могут существенно смягчить налоговую нагрузку. Главное — понимать, какой у вас статус, где центр интересов и как грамотно структурировать доходы.
