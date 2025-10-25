Налоги в Испании для россиян: резиденты, компании и недвижимость

Подоходный налог (IRPF) для резидентов

Налог IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) — главный источник дохода бюджета. В 2025 году шкала налога остаётся прогрессивной:

Годовой доход, € Ставка IRPF до 12 450 19% 12 450 – 20 200 24% 20 200 – 35 200 30% 35 200 – 60 000 37% 60 000 – 300 000 45% свыше 300 000 47%

К этим ставкам добавляются региональные налоги (в зависимости от автономии: Каталония, Валенсия, Андалусия и т.д.). Например, в Мадриде общая ставка может быть 44%, а в Каталонии — до 50%.

Доходы от инвестиций (дивиденды, проценты, прирост капитала) облагаются отдельно:

Доход от капитала Ставка до 6 000 € 19% 6 000 – 50 000 € 21% 50 000 – 200 000 € 23% 200 000 – 300 000 € 27% свыше 300 000 € 28%

💡 Резидент имеет право на налоговые вычеты: по детям, ипотеке, пенсионным взносам, страхованию здоровья. Но только при подаче декларации IRPF до конца июня следующего года.