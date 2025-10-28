ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
ВНЖ в Сербии для фрилансеров и IT-специалистов в 2025 году: три пути легализации — таланты, ИП и Digital Nomad

Если вы хотите сменить обстановку, открыть европейский банковский счет, арендовать уютное жилье и не бояться бюрократии — пора разобраться, как это сделать.

Сербия остаётся одной из самых дружественных юрисдикций для русскоязычных фрилансеров и IT-предпринимателей. Здесь можно легально жить, работать на иностранные компании и платить налоги по ставкам, которых в Европе уже почти не осталось. Главный плюс — страна продолжает принимать новых резидентов без виз, а налоговая система в 2025 году остаётся одной из самых лояльных для самозанятых.

Если вы работаете удалённо и хотите жить в Европе без страха за банковские счета и налоги, у вас три реальных варианта получения ВНЖ в Сербии: через программу для высококвалифицированных специалистов («таланты»), через регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП / Preduzetnik) и по временной виде для Digital Nomad. Разберём их подробно.

1️⃣ Программа для высококвалифицированных специалистов («таланты»)

Это быстрый путь для тех, кто имеет высшее образование и работает на иностранных клиентов. Программа позволяет жить в Сербии без регистрации компании.

Что изменилось в 2025 году

Теперь диплом обязательно должен быть нострифицирован (подтверждён) в Министерстве просвещения Сербии. Средний срок рассмотрения — от 2 до 5 месяцев, стоимость процедуры ≈ 120 евро. Документы принимаются на сербском или английском языке в электронной форме.

Минимальный уровень дохода, который рекомендуется показывать при подаче на ВНЖ, в 2025 году — от 700 евро в месяц, что подтверждается выписками из банка и контрактами.

Пошагово

  1. Собрать документы (паспорт, диплом, контракты, выписки, страховку).

  2. Пройти нострификацию диплома.

  3. Въехать в Сербию без визы (до 30 дней для граждан РФ, Беларуси, Украины, Казахстана).

  4. Зарегистрироваться в полиции («Пријава боравка») в течение 24 часов.

  5. Подать пакет в Управу за стране (полиция по делам иностранцев).

  6. Получить пластиковую карту ВНЖ сроком на 1 год.

Плюсы и минусы

+ Быстрое оформление без ИП.
+ Низкий порог дохода.
Зависимость от нострификации диплома.
Каждый год требуется повторная подача с обновлёнными документами.

2️⃣ ВНЖ через регистрацию ИП в Сербии (Preduzetnik)

Самый популярный и долгосрочный вариант. Вы регистрируете ИП и получаете ВНЖ на основании владения бизнесом.

Налоговый режим 2025 года: «Frilenser» и фиксированные ставки

С июля 2025 года действует новая версия закона о самозанятых. Фрилансеры, работающие с зарубежными клиентами, платят:

  • фиксированные соцвзносы ≈ 16 000 динаров в месяц (около 135 евро);

  • налог на доход 2% при обороте до 50 000 евро в год, и 3% — при доходах выше;

  • отчётность — онлайн через портал Poreska uprava.

Этот режим по-прежнему один из самых мягких в Европе.

Этапы оформления

  1. Получить идентификационный номер JMBG в полиции.

  2. Подать документы в Агенцију за привредне регистре (АПР) — регистрация занимает 2–3 дня.

  3. Открыть банковский счёт на имя ИП (в Raiffeisen, UniCredit, Banca Intesa и др.).

  4. Нанять бухгалтера (стоимость 50–100 евро в месяц).

  5. Поставить ИП на учёт в налоговой службе (PURS).

  6. Подача на ВНЖ в полицию — на основании регистрации ИП.

Вы получаете ВНЖ на основании того, что вы — квалифицированный специалист

Почему этот вариант лучший для долгосрочного проживания

Через три года непрерывного ВНЖ по ИП можно подавать на ПМЖ, а ещё через два — на гражданство. При этом все налоги и взносы идут в зачёт пенсионного стажа.

Плюсы: легализация в Европе, открытие счёта, льготные налоги, перспектива ПМЖ.
Минусы: администрирование и затраты на бухгалтерию.

3️⃣ ВНЖ для Digital Nomad

В 2025 году Сербия закрепила цифровую визу для удалённых специалистов. Она позволяет жить в стране до 12 месяцев, работая на иностранные компании.

Требования

  • доход от 3500 евро в месяц (выписки из банка или договоры);

  • страховка с покрытием от 20 000 евро;

  • арендный договор или подтверждение жилья;

  • паспорт и анкета на сербском или английском.

Заявление можно подавать в консульстве Сербии или уже в Белграде — в отделении Управы за стране.

Особенности

Digital Nomad виза — отличный вариант для тех, кто хочет «пожить и посмотреть». Но срок ограничен годом, и он не идёт в стаж для ПМЖ. Тем не менее, по истечении этого года можно перейти на другое основание (например, ИП).

💡 Реальный кейс: как World Open помог фрилансеру из России получить ВНЖ в Сербии

Алексей, фронтенд-разработчик из Петербурга, переехал в Белград, чтобы жить спокойно и работать с европейскими клиентами. Попробовал оформить ВНЖ сам — запутался в бюрократии, пропустил сроки и едва не получил отказ.

После консультации в World Open ситуация изменилась:
— юристы оформили нострификацию диплома дистанционно,
— бухгалтер зарегистрировал ИП под режим frilenser,
— а менеджер лично сопроводил на подаче документов.

Через 4 недели Алексей уже держал в руках карту ВНЖ и платит всего около 150 евро в месяц налогов. Сейчас он работает с клиентами из ЕС и подаёт документы на ПМЖ.

«Сначала я пытался сделать всё сам — потом понял, что зря терял время. С World Open всё прошло спокойно и быстро.»

Сербия сегодня даёт вполне реальные и серьёзные пути легализации для фрилансера

Как менять основание ВНЖ без рисков

Сербское законодательство позволяет переходить с одного типа ВНЖ на другой без выезда из страны. Это удобно, если вы начали с Digital Nomad, а позже зарегистрировали ИП. Главное — не прерывать легальный статус и подавать новое заявление за 45 дней до окончания текущего ВНЖ.

Краткое сравнение трёх форматов

Параметр

ВНЖ «Талант»

ВНЖ через ИП

Digital Nomad

Срок

1 год

1 год

до 1 года

Нужен диплом

Да

Нет

Нет

Налоги в Сербии

Нет (нерезидент)

2–3% + взносы

Нет

Путь к ПМЖ

Да, через 3–5 лет

Да

Нет

Работа с сербскими клиентами

Нет

Да

Нет

Идеально для

Фрилансеров с дипломом

Долгосрочных резидентов

Краткосрочных специалистов

Как продлить или сменить основание в 2025 году

ВНЖ в Сербии всегда оформляется на 1 год — и его нужно продлевать. Срок подачи — за 30–45 дней до окончания действия карты. Пакет похож на первичный, но нужно обновить контракты и выписки.

Многие иностранцы покупают недвижимость (от 80 000 евро) и используют её как дополнительное основание для продления. Это повышает шансы на одобрение и даёт стабильность.

Мини-кейс: как фрилансер из Тбилиси стал резидентом Сербии

Антон, UX-дизайнер, переехал в Белград в 2023 году по временной виде Digital Nomad. Через год он зарегистрировал ИП и перешёл на льготный режим Frilenser. Сегодня он платит ≈ 1500 евро налогов в год, легально работает с европейскими стартапами и готовит документы на ПМЖ в 2026-м.
«Всё оказалось проще, чем я думал. Главное — правильно оформить первый пакет документов и не пропустить сроки.»

Итог: какой путь выбрать в 2025 году

  • Если у вас есть диплом и вы не планируете регистрировать бизнес — берите программу для талантов.

  • Если вы смотрите вперёд и хотите ПМЖ — оформляйте ИП.

  • Если просто хотите пожить год в Белграде — начните с Digital Nomad.

Сербия остаётся одним из немногих государств Европы, где легализация фрилансера возможна без стрессов и с минимальными затратами. Главное — действовать по плану и своевременно обновлять статус.

Информация в статье актуальна на 2025 год и носит ознакомительный характер. Перед принятием решений рекомендуем проконсультироваться со специалистами.

🔗 Источники:
• Министерство внутренних дел Сербии
• Агенција за привредне регистре (АПР)
• Poreska uprava – налоговая служба Сербии
• World Open — оформление ВНЖ и регистрация ИП в Сербии

