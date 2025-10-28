ВНЖ в Сербии для фрилансеров и IT-специалистов в 2025 году: три пути легализации — таланты, ИП и Digital Nomad

Сербия остаётся одной из самых дружественных юрисдикций для русскоязычных фрилансеров и IT-предпринимателей. Здесь можно легально жить, работать на иностранные компании и платить налоги по ставкам, которых в Европе уже почти не осталось. Главный плюс — страна продолжает принимать новых резидентов без виз, а налоговая система в 2025 году остаётся одной из самых лояльных для самозанятых.
Если вы работаете удалённо и хотите жить в Европе без страха за банковские счета и налоги, у вас три реальных варианта получения ВНЖ в Сербии: через программу для высококвалифицированных специалистов («таланты»), через регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП / Preduzetnik) и по временной виде для Digital Nomad. Разберём их подробно.
1️⃣ Программа для высококвалифицированных специалистов («таланты»)
Это быстрый путь для тех, кто имеет высшее образование и работает на иностранных клиентов. Программа позволяет жить в Сербии без регистрации компании.
Что изменилось в 2025 году
Теперь диплом обязательно должен быть нострифицирован (подтверждён) в Министерстве просвещения Сербии. Средний срок рассмотрения — от 2 до 5 месяцев, стоимость процедуры ≈ 120 евро. Документы принимаются на сербском или английском языке в электронной форме.
Минимальный уровень дохода, который рекомендуется показывать при подаче на ВНЖ, в 2025 году — от 700 евро в месяц, что подтверждается выписками из банка и контрактами.
Пошагово
Собрать документы (паспорт, диплом, контракты, выписки, страховку).
Пройти нострификацию диплома.
Въехать в Сербию без визы (до 30 дней для граждан РФ, Беларуси, Украины, Казахстана).
Зарегистрироваться в полиции («Пријава боравка») в течение 24 часов.
Подать пакет в Управу за стране (полиция по делам иностранцев).
Получить пластиковую карту ВНЖ сроком на 1 год.
Плюсы и минусы
+ Быстрое оформление без ИП.
+ Низкий порог дохода.
– Зависимость от нострификации диплома.
– Каждый год требуется повторная подача с обновлёнными документами.
💬 Если вы уже работаете с иностранными клиентами, но не знаете, как оформить всё легально — запишитесь на бесплатную консультацию в World Open. Мы поможем оценить, подходит ли вам программа «талантов» и расскажем, какие документы готовить заранее.
2️⃣ ВНЖ через регистрацию ИП в Сербии (Preduzetnik)
Самый популярный и долгосрочный вариант. Вы регистрируете ИП и получаете ВНЖ на основании владения бизнесом.
Налоговый режим 2025 года: «Frilenser» и фиксированные ставки
С июля 2025 года действует новая версия закона о самозанятых. Фрилансеры, работающие с зарубежными клиентами, платят:
фиксированные соцвзносы ≈ 16 000 динаров в месяц (около 135 евро);
налог на доход 2% при обороте до 50 000 евро в год, и 3% — при доходах выше;
отчётность — онлайн через портал Poreska uprava.
Этот режим по-прежнему один из самых мягких в Европе.
Этапы оформления
Получить идентификационный номер JMBG в полиции.
Подать документы в Агенцију за привредне регистре (АПР) — регистрация занимает 2–3 дня.
Открыть банковский счёт на имя ИП (в Raiffeisen, UniCredit, Banca Intesa и др.).
Нанять бухгалтера (стоимость 50–100 евро в месяц).
Поставить ИП на учёт в налоговой службе (PURS).
Подача на ВНЖ в полицию — на основании регистрации ИП.
Почему этот вариант лучший для долгосрочного проживания
Через три года непрерывного ВНЖ по ИП можно подавать на ПМЖ, а ещё через два — на гражданство. При этом все налоги и взносы идут в зачёт пенсионного стажа.
Плюсы: легализация в Европе, открытие счёта, льготные налоги, перспектива ПМЖ.
Минусы: администрирование и затраты на бухгалтерию.
💡 Чтобы рассчитать налоговую нагрузку под ваш доход и подобрать режим, запишитесь на консультацию World Open. Наши специалисты подскажут, какой формат ИП подходит фрилансеру в 2025 году.
3️⃣ ВНЖ для Digital Nomad
В 2025 году Сербия закрепила цифровую визу для удалённых специалистов. Она позволяет жить в стране до 12 месяцев, работая на иностранные компании.
Требования
доход от 3500 евро в месяц (выписки из банка или договоры);
страховка с покрытием от 20 000 евро;
арендный договор или подтверждение жилья;
паспорт и анкета на сербском или английском.
Заявление можно подавать в консульстве Сербии или уже в Белграде — в отделении Управы за стране.
Особенности
Digital Nomad виза — отличный вариант для тех, кто хочет «пожить и посмотреть». Но срок ограничен годом, и он не идёт в стаж для ПМЖ. Тем не менее, по истечении этого года можно перейти на другое основание (например, ИП).
💡 Реальный кейс: как World Open помог фрилансеру из России получить ВНЖ в Сербии
Алексей, фронтенд-разработчик из Петербурга, переехал в Белград, чтобы жить спокойно и работать с европейскими клиентами. Попробовал оформить ВНЖ сам — запутался в бюрократии, пропустил сроки и едва не получил отказ.
После консультации в World Open ситуация изменилась:
— юристы оформили нострификацию диплома дистанционно,
— бухгалтер зарегистрировал ИП под режим frilenser,
— а менеджер лично сопроводил на подаче документов.
Через 4 недели Алексей уже держал в руках карту ВНЖ и платит всего около 150 евро в месяц налогов. Сейчас он работает с клиентами из ЕС и подаёт документы на ПМЖ.
«Сначала я пытался сделать всё сам — потом понял, что зря терял время. С World Open всё прошло спокойно и быстро.»
🚀 Если хотите так же — запишитесь на бесплатную консультацию.
Мы подскажем, как оформить ВНЖ и настроить налоги в Сербии без ошибок и бюрократии.
Как менять основание ВНЖ без рисков
Сербское законодательство позволяет переходить с одного типа ВНЖ на другой без выезда из страны. Это удобно, если вы начали с Digital Nomad, а позже зарегистрировали ИП. Главное — не прерывать легальный статус и подавать новое заявление за 45 дней до окончания текущего ВНЖ.
Краткое сравнение трёх форматов
Параметр
ВНЖ «Талант»
ВНЖ через ИП
Digital Nomad
Срок
1 год
1 год
до 1 года
Нужен диплом
Да
Нет
Нет
Налоги в Сербии
Нет (нерезидент)
2–3% + взносы
Нет
Путь к ПМЖ
Да, через 3–5 лет
Да
Нет
Работа с сербскими клиентами
Нет
Да
Нет
Идеально для
Фрилансеров с дипломом
Долгосрочных резидентов
Краткосрочных специалистов
📊 Цифры в таблице усреднённые. Хотите рассчитать реальные расходы на оформление и налоги? На консультации World Open мы сделаем точный расчёт под ваш кейс.
Как продлить или сменить основание в 2025 году
ВНЖ в Сербии всегда оформляется на 1 год — и его нужно продлевать. Срок подачи — за 30–45 дней до окончания действия карты. Пакет похож на первичный, но нужно обновить контракты и выписки.
Многие иностранцы покупают недвижимость (от 80 000 евро) и используют её как дополнительное основание для продления. Это повышает шансы на одобрение и даёт стабильность.
Мини-кейс: как фрилансер из Тбилиси стал резидентом Сербии
Антон, UX-дизайнер, переехал в Белград в 2023 году по временной виде Digital Nomad. Через год он зарегистрировал ИП и перешёл на льготный режим Frilenser. Сегодня он платит ≈ 1500 евро налогов в год, легально работает с европейскими стартапами и готовит документы на ПМЖ в 2026-м.
«Всё оказалось проще, чем я думал. Главное — правильно оформить первый пакет документов и не пропустить сроки.»
Итог: какой путь выбрать в 2025 году
Если у вас есть диплом и вы не планируете регистрировать бизнес — берите программу для талантов.
Если вы смотрите вперёд и хотите ПМЖ — оформляйте ИП.
Если просто хотите пожить год в Белграде — начните с Digital Nomad.
Сербия остаётся одним из немногих государств Европы, где легализация фрилансера возможна без стрессов и с минимальными затратами. Главное — действовать по плану и своевременно обновлять статус.
📞 Хотите понять, какой вариант подходит именно вам?
На консультации World Open мы разберём ваш кейс, поможем оформить ВНЖ и расскажем, как оптимизировать налоги в Сербии в 2025 году.
👉 Достоверные новости всегда под рукой — в Телеграм-канале World Open.
Материал подготовлен совместно с консультантами World Open — командой, которая помогает фрилансерам и предпринимателям легализоваться в Европе без бюрократии.
Информация в статье актуальна на 2025 год и носит ознакомительный характер. Перед принятием решений рекомендуем проконсультироваться со специалистами.
🔗 Источники:
• Министерство внутренних дел Сербии
• Агенција за привредне регистре (АПР)
• Poreska uprava – налоговая служба Сербии
• World Open — оформление ВНЖ и регистрация ИП в Сербии
Начать дискуссию