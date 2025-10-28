ВНЖ в Сербии для фрилансеров и IT-специалистов в 2025 году: три пути легализации — таланты, ИП и Digital Nomad

Сербия остаётся одной из самых дружественных юрисдикций для русскоязычных фрилансеров и IT-предпринимателей. Здесь можно легально жить, работать на иностранные компании и платить налоги по ставкам, которых в Европе уже почти не осталось. Главный плюс — страна продолжает принимать новых резидентов без виз, а налоговая система в 2025 году остаётся одной из самых лояльных для самозанятых.

Если вы работаете удалённо и хотите жить в Европе без страха за банковские счета и налоги, у вас три реальных варианта получения ВНЖ в Сербии: через программу для высококвалифицированных специалистов («таланты»), через регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП / Preduzetnik) и по временной виде для Digital Nomad. Разберём их подробно.