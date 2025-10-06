🔍 Анализ судебных решений по вопросам положительного сальдо ЕНС и возврата спорных сумм
АС Уральского округа не поддержал позицию налогоплательщика, пришедшего к выводу, что деньги, являющиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили в связи с нереальной деятельностью ИП. Суд учел, что размер налоговых обязательств ИП существенно не соответствует сумме перечисленных средств (менее 2%), а движение средств носит транзитный характер.
Обстоятельства, подтверждающие сомнительность операций:
Пополнение счета за счет межбанковских переводов, переводов с других счетов, с корпоративных карт и от контрагентов-сомнительных лиц;
Получение средств за строительные и монтажные работы (СМР) без привлечения штатных работников или иных лиц;
Выявление Росфинмониторингом операций, указывающих на возможное обналичивание денежных средств.
Дело рассматривалось постановлением АС Уральского округа от 25.07.2025 по делу N А60-34103/2024
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию