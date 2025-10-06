Подписаться

🔍 Анализ судебных решений по вопросам положительного сальдо ЕНС и возврата спорных сумм

В рамках дела, суд отказал в возврате спорных денежных средств, связанных с положительным сальдо ЕНС. ИП перечислил в бюджет суммы как ЕНП, а спустя два дня обратился с заявлением о возврате этих средств на счет в другом банке, на что было отказано инспекцией. Налогоплательщик оспорил решение налоговой службы.