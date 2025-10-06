ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Екатерина Смирнова
Судебная практика по налоговым спорам

🔍 Анализ судебных решений по вопросам положительного сальдо ЕНС и возврата спорных сумм

В рамках дела, суд отказал в возврате спорных денежных средств, связанных с положительным сальдо ЕНС. ИП перечислил в бюджет суммы как ЕНП, а спустя два дня обратился с заявлением о возврате этих средств на счет в другом банке, на что было отказано инспекцией. Налогоплательщик оспорил решение налоговой службы.

АС Уральского округа не поддержал позицию налогоплательщика, пришедшего к выводу, что деньги, являющиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили в связи с нереальной деятельностью ИП. Суд учел, что размер налоговых обязательств ИП существенно не соответствует сумме перечисленных средств (менее 2%), а движение средств носит транзитный характер.

Обстоятельства, подтверждающие сомнительность операций:

  • Пополнение счета за счет межбанковских переводов, переводов с других счетов, с корпоративных карт и от контрагентов-сомнительных лиц;

  • Получение средств за строительные и монтажные работы (СМР) без привлечения штатных работников или иных лиц;

  • Выявление Росфинмониторингом операций, указывающих на возможное обналичивание денежных средств.

Дело рассматривалось постановлением АС Уральского округа от 25.07.2025 по делу N А60-34103/2024

Информации об авторе

Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

14 подписчиков83 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы