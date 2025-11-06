ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Екатерина Смирнова
Бухгалтерский учет

ФНС России обеспечит доступ к аудиторским заключениям о финотчетности

С 1 сентября 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2024 г. № 481-ФЗ внесены важные изменения в законодательство о бухгалтерском учете и аудите.

Одним из них стало обязательное размещение показателей консолидированной финансовой отчетности (КФО) в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности — ГИРБО (Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2025 г. № 1361).

Правила доступа к аудиторским заключениям о КФО и другим документам, содержащимся в ГИРБО, установлены и предусматривают, что ФНС России будет предоставлять такой доступ.

✍️ Органы власти смогут получать доступ через систему СМЭВ.

✍️ Остальные пользователи — через специальный интернет-сервис на сайте ФНС.

Также урегулированы вопросы ограничения и возобновления доступа к этим документам.

Это позволит повысить прозрачность и контроль за финансовой отчетностью крупных компаний.

Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

