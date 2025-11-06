ФНС России обеспечит доступ к аудиторским заключениям о финотчетности
Одним из них стало обязательное размещение показателей консолидированной финансовой отчетности (КФО) в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности — ГИРБО (Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2025 г. № 1361).
Правила доступа к аудиторским заключениям о КФО и другим документам, содержащимся в ГИРБО, установлены и предусматривают, что ФНС России будет предоставлять такой доступ.
✍️ Органы власти смогут получать доступ через систему СМЭВ.
✍️ Остальные пользователи — через специальный интернет-сервис на сайте ФНС.
Также урегулированы вопросы ограничения и возобновления доступа к этим документам.
Это позволит повысить прозрачность и контроль за финансовой отчетностью крупных компаний.
