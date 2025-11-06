Определение предыдущих налоговых периодов для сообщений об исчисленных налогах

Согласно разъяснениям ФНС России от 1 августа 2025 г., если налоговый орган получает документы или информацию, влекущие перерасчет или исчисление налогов за предыдущие периоды, он может направить сообщение об исчисленных суммах налогов в течение двух месяцев со дня получения этих документов или информации.

Такие сообщения составляются на основе документов и информации, в том числе относящихся к предыдущим налоговым периодам (п. 5 ст. 363 НК РФ).

⚡️Важно отметить, что нормы закона не ограничивают количество предыдущих налоговых периодов, за которые может быть сформировано сообщение — даже за периоды более трех лет.

🏷 Также перерасчет или исчисление налогов за прошлые периоды не связано с направлением налогового уведомления. Поэтому положения о предельной глубине перерасчета в три налоговых периода (п. 2.1 ст. 52 НК РФ) на эти ситуации не распространяются.

Это означает, что налоговые органы могут проводить перерасчеты и формировать соответствующие сообщения за любые периоды, если есть основания.