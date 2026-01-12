📣 Напоминание: Президент подписал масштабный пакет налоговых изменений
❗️Основные изменения:
➖Повышение ставки НДС
Основная ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Это потребует корректировки цен, договоров и учетных систем.
➖Ужесточение условий УСН
Поэтапно снижается порог доходов для упрощенцев, при превышении которого возникает обязанность платить НДС. Лимит будет уменьшен до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн рублей в 2027 году, до 10 млн рублей в 2028 году.
➖Продление ограничений по налогу на прибыль
До 2030 года продлевается правило, ограничивающее возможность уменьшать налоговую базу текущего периода на убытки прошлых лет.
➖Изменения по страховым взносам
· Для субъектов МСП: оптимизируются льготные тарифы страховых взносов.
· Для работников в заграничных командировках: расходы работодателя на полис ДМС освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми взносами.
➖Особый порядок начисления пеней
Временный (упрощенный) порядок начисления пеней за просрочку налоговых платежей продлен до 31 декабря 2026 года.
▶Рекомендации:
1. Проанализируйте договоры на 2026 год и последующие периоды на предмет условий о цене и НДС.
2. Оцените финансовые модели с учетом новой ставки НДС и изменений по УСН.
3. Скорректируйте учетные политики и настройки бухгалтерских программ.
4. Планируйте денежные потоки, учитывая новые правила.
