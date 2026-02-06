Минфин о новой норме: исправление ошибок прошлых периодов при повышении ставки налога на прибыль
📄 Суть разъяснения
Если в прошлом отчетном периоде была допущена ошибка, которая привела к излишней уплате налога, то недопустимо уменьшать налоговую базу текущего периода для её компенсации, когда в текущем периоде действует более высокая ставка налога, чем в периоде совершения ошибки.
⬛️Законодательная основа
Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые прямо запрещают указанный способ корректировки при росте ставки, приняты в третьем чтении. Это означает скорое вступление нормы в силу.
⬛️Текущая практика (до изменений)
Сейчас налогоплательщик, обнаруживший ошибку, приведшую к переплате, имеет право подать уточненную декларацию за период ошибки или учесть эту сумму в расчётах с бюджетом в текущем периоде.
⬛️Практическая рекомендация
Налогоплательщикам необходимо усилить контроль за правильностью расчётов налога на прибыль в каждом отчётном периоде. При обнаружении ошибок, связанных с переплатой, следует оперативно подавать уточнённую налоговую декларацию именно за тот период, к которому относится ошибка, до момента, когда изменения в законодательстве вступят в силу.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию