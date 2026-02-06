8146 ОК БСН моб
Екатерина Смирнова
Налог на прибыль

Минфин о новой норме: исправление ошибок прошлых периодов при повышении ставки налога на прибыль

Минфин России разъяснил порядок применения законодательной нормы, которая запрещает налогоплательщикам исправлять ошибки прошлых периодов в текущем налоговом периоде, если в текущем периоде действует более высокая ставка налога на прибыль.

📄 Суть разъяснения

Если в прошлом отчетном периоде была допущена ошибка, которая привела к излишней уплате налога, то недопустимо уменьшать налоговую базу текущего периода для её компенсации, когда в текущем периоде действует более высокая ставка налога, чем в периоде совершения ошибки.

⬛️Законодательная основа

Поправки в Налоговый кодекс РФ, которые прямо запрещают указанный способ корректировки при росте ставки, приняты в третьем чтении. Это означает скорое вступление нормы в силу.

⬛️Текущая практика (до изменений)

Сейчас налогоплательщик, обнаруживший ошибку, приведшую к переплате, имеет право подать уточненную декларацию за период ошибки или учесть эту сумму в расчётах с бюджетом в текущем периоде. 

⬛️Практическая рекомендация

Налогоплательщикам необходимо усилить контроль за правильностью расчётов налога на прибыль в каждом отчётном периоде. При обнаружении ошибок, связанных с переплатой, следует оперативно подавать уточнённую налоговую декларацию именно за тот период, к которому относится ошибка, до момента, когда изменения в законодательстве вступят в силу.

