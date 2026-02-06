АУСН: рекомендации ФНС по применению кодов дохода и вычета

Федеральная налоговая служба сообщила о применении дополнительных кодов в рамках автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) до момента внесения официальных изменений в соответствующий приказ.

До обновления нормативного документа инспекции рекомендуют использовать следующие коды:

📌Код дохода:

· 2006 – для отражения выплат в виде районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других регионах с особыми климатическими условиями.

📌Код вычета:

· 150 – для предоставления налогового вычета за выполнение нормативов ГТО и получение знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.