АУСН

АУСН: рекомендации ФНС по применению кодов дохода и вычета

Федеральная налоговая служба сообщила о применении дополнительных кодов в рамках автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) до момента внесения официальных изменений в соответствующий приказ.

До обновления нормативного документа инспекции рекомендуют использовать следующие коды:

 📌Код дохода:

· 2006 – для отражения выплат в виде районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других регионах с особыми климатическими условиями.

📌Код вычета:

· 150 – для предоставления налогового вычета за выполнение нормативов ГТО и получение знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Следование данным рекомендациям позволит обеспечить корректное отражение сведений в расчётах и избежать технических ошибок при сдаче отчётности.

