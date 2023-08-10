Недостоверные сведения о доходе при оформлении онлайн-кредита. Последствия в случае банкротства

Делюсь интересным делом по вопросу неосвобождения гражданина-банкрота от обязательств, в условиях, когда кредит был получен в режиме онлайн.

Часть 1. Кредит через приложение

Фабула дела (№ А50-31492/2019) следующая: В период с мая 2018 года по февраль 2019 года гражданин через приложения «Сбербанк Онлайн» оформил 147 заявку на получение потребительских кредитов. Из 147 кредитных заявок ему было одобрено и выдано 45 кредитов.

Обязательства по возврату были исполнены частично, в результате в отношении должника ввели процедуру банкротства. Банк выступал единственным кредитором с общей суммой требований 2 637 992,02 руб.

Банк просил не применять к должнику правило об освобождении от обязательств, мотивируя это тем, что должник, заполняя онлайн-заявку на кредит, завысил сумму своего дохода. Суд первой инстанции, рассматривая вопрос о завершении процедуры банкротства, освободил должника от обязательств.

Позиция суда первой инстанции следующая:

Наличие у должника помимо заработной платы иного источника дохода — дохода от инвестиций в криптовалюту, сведения о котором он посчитал целесообразным указать в заявлениях о предоставлении кредита в банк. В подтверждение обоснованности данного довода должник представил соответствующие документы;

Кредитная организация оценивает заемщика, в том числе его кредитоспособность, финансовое положение, и т.д. При этом кредитная организация использует не только нормы федерального законодательства, нормативные акты ЦБ РФ, но и внутрибанковские правила кредитной политики и оценки потенциальных заемщиков, информацию, полученную из кредитной истории. Заключение кредитного договора осуществляется лишь после проверки кредитором предоставленных сведений и документов и установления факта наличия у заемщика финансовой возможности выплатить кредит. Являясь профессиональным участником рынка кредитования кредитор должен разумно оценивать свои риски при предоставлении денежных средств;

Из материалов дела усматривается, что должник. на момент получения кредитов осуществлял трудовую деятельность, получал доход, был участником зарплатного проекта в банке, соответственно, кредитор мог проанализировать финансовое положение должника исходя из имеющихся у банка сведений;

Должник сотрудничал с финансовым управляющим, предоставлял необходимые сведения и документы для проведения процедуры, представил все сведения об имуществе, возможном для реализации и удовлетворения требований кредиторов.

Часть 2. Банк идёт в апелляцию

Банк с таким судебным актом не согласился и подал апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции определение суда первой инстанции отменил и постановил не освобождать должника от обязательств.

Позиция суда апелляционной инстанции:

Должник на момент получения кредитов осуществлял трудовую деятельность, фактический доход должника от трудовой деятельности не превышал 75 000 руб. При заполнении кредитных заявок должник указывал свой средний подтвержденный доход в диапазоне от 80 000 руб. до 185 000 руб., по мере того, как количество заключенных с ним кредитных договоров увеличивалось;

Из предоставленных в дело всех 147 заявлений-анкет (кредитных заявок) в хронологическом порядке следует, что при получении отказа в выдаче кредитных средств в последующей заявке должник увеличивал размер своего дополнительного дохода, вследствие чего, заявка на получение кредита одобрялась;

Из представленных должником выписок из «интернет кошельков», следует, что полученные от инвестирования денежные средства, направлялись на последующую покупку криптовалюты; размер дохода от указанного инвестирования был намного меньше, чем указанный должником в заявках на кредит. Таким образом, указанный в заявлениях о выдаче кредитов ежемесячный доход не подтвержден.

Отдельное внимание заслуживает тот факт, что в деле есть отсылка к материалам уголовного дела, в котором должник проходил в качестве свидетеля (видимо это было попыткой возбудить уголовное дело в отношении должника). Из показаний должника следует, что:

Полученные им в банке кредитные денежные средства направлялись им на покупку криптовалюты, доходы от которой направлялись на погашения кредитов и личные нужды. После падения курса, а в последующем обвала курса почти в два раза, должник продолжал кредитоваться в банке продолжая указывать в заявках на кредит завышенную сумму дохода, что являлось заведомо недостоверной (ложной) информацией. Полученные кредитные средства направлялись частично на погашение кредитов, частично на игру в онлайн казино. К концу января 2019 года вся криптовалюта была потрачена на игру в онлайн казино. В том, что вводил банк в заблуждение тем, что указывал свой завышенный доход должник вину полностью признавал. Постановление 17ААС от 09.07.2021 по делу № А50-31492/2019

В результате суд апелляционной инстанции установил:

«Такое поведение должника, а именно умышленное систематическое предоставление банку ложных сведений о своем доходе с целью получения очередных потребительских кредитов, повлекшее наращивание кредиторской задолженности, не может быть расценено как добросовестное и является основанием для не освобождения должника от исполнения обязательств».

Часть 3. Комментарий к делу

В этом деле у меня возникли следующие вопросы: Суд апелляционной инстанции установил недобросовестное поведение гражданина при получении кредита. Недобросовестное поведение характеризуется умыслом, то есть такое поведение умышленно направлено на причинение вреда иным лицам. Действительно ли должник желал причинить вред банку? Кредитные средства инвестировались с целью получения дополнительного дохода. Если должник полагал, что такой доход будет им получен, не преследовал цели не возвращать деньги банку, то спорным является вывод о недобросовестности должника.

Полагаю, что в деле существенную роль сыграли показания должника данные в уголовном деле. Из судебного акта апелляции следует, что должник признал, что умышленно, указывал заведомо недостоверные сведения о доходах. Возможно, на основании этих показаний суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о недобросовестности должника в части указания размера его дохода.

Как верно отмечал суд первой инстанции, банк в своей деятельности руководствуется требованиями ЦБ, при выдаче кредита банк должен проверять финансовое положение заемщика. В рассматриваемом деле у меня складывается впечатление, что за одобрение кредита отвечало банковское приложение, алгоритм, на основе которого заявка либо одобряется, либо нет. Должнику было достаточно изменить значение размера своего дохода, чтобы система одобрила кредит. При этом из судебного акта следует, что у должника в банке был счёт, а значит, банк мог знать не только о финансовом состоянии должника, но и о совершаемых им операциях.

С одной стороны, это похоже на несовершенство системы выдачи кредитов онлайн, тогда банки должны нести риски, связанные с таким несовершенством. С другой стороны, гражданские правоотношения предполагают добросовестность. Видимо поэтому банковское приложение «поверило» должнику и в то, что он добросовестен.

Часть 4. Иная судебная практика

Так из Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2020 по делу № А19-15067/2019 следует:

Не требуя от физического лица официального подтверждения информации о суммах дополнительного дохода, банк соглашался с действительностью указанных сведений, поскольку выдача всех 19 кредитов была одобрена. Более того, должник являлся зарплатным клиентом ПАО «Сбербанк России», поэтому банк имел возможность исследовать объективно финансовое состояние должника и оценить все кредитные риски;

Каждый раз, рассматривая заявления должника о предоставлении заёмных средств, Сбербанк принимал положительные решения именно на запрашиваемых должником условиях.

Однако, в этом деле должник представил доказательства своего дополнительного дохода, что также было принято во внимание судом.

Возникший вопрос

С учётом того, что есть случаи субсидиарной ответственности руководителей и менеджеров банков за выдачу заведомо невозвратных кредитов, либо взыскания с них убытков, у меня возникает вопрос, кто будет нести ответственность, когда решения об одобрении и выдачи кредитов повсеместно будет принимать алгоритм, а если пофантазировать то и искусственный интеллект.