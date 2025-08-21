RuStore на iPhone: возможные штрафы и ответственность продавцов

Что случилось?
Сегодня появилась новость о том, что продавцы Айфонов будут самостоятельно предустанавливать мессенджер Max, чтобы соблюдать новые требования законодательства.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей.
В чём проблема с продажей техники Apple?
Напомню, что в настоящий момент компания Apple приостановила деятельность на территории России: смартфоны, предназначенные для российского рынка не поставляются.
При этом, как таковых проблем с покупкой Айфона нет. На рынке представлены самые разные версии — от устройств для китайского рынка до моделей для США, Японии или ЕС. Каждая из них, причём, имеет свои отличия.
Поставить мессенджер у продавцов самостоятельно проблем не составит, но покупатель получит уже активированное устройство.
Как сейчас Apple выполняет требования об установке обязательных приложений?
В то же время даже сейчас, когда покупаешь Айфон, созданный для иностранного рынка, и выбираешь российский регион, устройство предлагает установить обязательные для России приложения и показывает их список.
Таким образом, нельзя исключить, что в итоге вскрывать коробку и что-то устанавливать не придётся: Apple может выполнить требование через функционал, который уже существует. То есть, просто будет предлагать установить мессенджер Max пользователю при активации устройства.
Будет ли установка RuStore обязательной для IPhone?
Куда интереснее другая история. С 1 сентября 2025 года обязательным становится продажа смартфонов с установленным российским магазином приложений RuStore.
В силу вступит п. 4.2 статьи 4 Закона о защите прав потребителей. В соответствии с ним:
При продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, включая единый магазин приложений, должно обеспечиваться отсутствие условий, которые делают невозможной установку единого магазина приложений (то есть RuStore)
Вряд ли российский магазин появится доступным для скачивания на Айфонах. Такова уж текущая политика компании, тем более официальной продукции для российского рынка, в настоящий момент, нет.
Отмечу, что ранее в странах ЕС компанию Apple обязали дать возможность устанавливать сторонние магазины приложений — но исключительно для пользователей из ЕС. Таким образом, российское требование вполне в духе современных тенденций.
Что делать продавцам IPhone в России?
Продавцам самостоятельно не установить такой магазин, если его нет в официальном App Store. Теоретически проблему можно попытаться решить теми же методами, что и банки, которые обходят ограничения на установку приложений.
Однако одно дело — поставить банковское приложение через режим разработчика, и совсем другое — установить магазин, который в дальнейшем должен обеспечивать установку других приложений. Думаю, это разные по уровню задачи.
В итоге продавцы техники Apple могут столкнуться с ситуацией, когда выполнение требования окажется попросту невозможным.
Можно ли будет продавать IPhone без установленного RuStore?
Возникает закомерный вопрос: что будет, если продавать Айфон без Rustore?
На мой взгляд, в законе нет прямого запрета на продажу, но для продавцов возникнут два реальных риска:
1.Риск претензий со стороны потребителя
Поскольку новая норма внесена в статью Закона о защите прав потребителей, регулирующую качество товара, отсутствие RuStore может быть признано недостатком.
А это даёт покупателю право предъявить претензию продавцу. Тут возникает опасность столкнуться с «потребительским экстремизмом»: покупатель может требовать устранить недостаток в порядке ст. 476 ГК РФ, чего продавец выполнить не сможет. Покупатель может затем требовать вернуть деньги, но не стремиться их реально получить. После этого уже возможны требования о выплате неустойки. Если дойдёт до судебного разбирательства, то риски потребительского штрафа в размере 50%.
Вариант решения проблемы: передача товара покупателю под подпись с указанием на недостаток (примечание: идея требует дополнительной проработки).
2.Риск административной ответственности
Продавец техники Apple, на первый взгляд, рискует попасть под п. 6 ст. 14.8 КоАП РФ, который устанавливает ответственность за нарушение прав потребителей, в том числе за отсутствие доступа к обязательным приложениям.
для должностных лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей,
для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.
Не факт, что данная норма будет применяться к продавцам, так это или нет — покажет практика.
Могут найтись и те, что будут продавцам техники Apple угрожать жалобой в Полицию/Роспотребнадзор.
Вариант решения проблемы: брать с покупателя письменный отказ от обеспечения доступа к возможности использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин.
Выводы
Таким образом, будет крайне любопытно увидеть, как на практике будет развиваться ситуация именно с RuStore на Айфонах. Пока очевидно одно, продавцы несут определённые правовые риски, но как они будут реализованы — вопрос открытый.
