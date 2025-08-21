RuStore на iPhone: возможные штрафы и ответственность продавцов

В чём проблема с продажей техники Apple?

Напомню, что в настоящий момент компания Apple приостановила деятельность на территории России: смартфоны, предназначенные для российского рынка не поставляются.

При этом, как таковых проблем с покупкой Айфона нет. На рынке представлены самые разные версии — от устройств для китайского рынка до моделей для США, Японии или ЕС. Каждая из них, причём, имеет свои отличия.

Поставить мессенджер у продавцов самостоятельно проблем не составит, но покупатель получит уже активированное устройство.