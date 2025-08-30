Продажа iPhone без RuStore с 1 сентября: как обезопасить свой бизнес

О рисках и правовых аспектах, я рассказывал ранее в этом материале:
RuStore на iPhone: возможные штрафы и ответственность продавцов
Продавцы техники Apple в России: с 1 сентября 2025 года несут обязанность по обеспечению доступа к мессенджеру Max и к российскому магазину приложений RuStore. Это нововведение может повлиять на бизнес-процессы и обязательства перед потребителями. Какие правовые аспекты стоит учесть при продаже iPhone, а также как минимизировать риски ответственности?
Дочитайте статью до конца. В конце будет ссылка на готовый шаблон документа, который может помочь защититься продавцам техники Apple.
Последствия отсутствия RuStore: коротко
В статье выше было сделано два основных вывода:
отсутствие установленного RuStore — нарушение требований к качеству товара;
административная ответственность может наступить за продажу устройства без RuStore по ч. 6 ст. 14.8 КоАП РФ.
Развитие ситуации: что будет с IPhone после 1 сентября?
Появлялись новости о том, что якобы с Apple ведутся переговоры о появлении российского магазина приложений в App Store, но пока (на дату написания материала 30.08.2025) ничего не появилось. Некоторые продавцы уже начали помечать продаваемые iPhone отметкой «без RuStore».
Уверенности, что в том, что такая отметка поможет нет. Некоторые юристы ссылаются на отсутствие правоприменительной практики, что в целом верно.
Продажа смартфонов без российских приложений: судебная практика
Существует близкая по теме судебная практика. В одном из дел потребитель приобрёл смартфон на базе Android без установленных российских приложений. У устройства были и другие недостатки, поэтому потребитель обратился в суд. Иск был частично удовлетворён, но относительно отсутствия предустановленных приложений суд нарушений прав потребителя не усмотрел.
Позиция суда
Вопреки доводам истца, в смартфоне должна быть произведена не установка отдельных программ (здесь перечисляются ряд российских приложений), а предварительная установка единого магазина указанных приложений, и обязанность по установке возлагается на изготовителей технически сложного товара либо уполномоченных изготовителем лиц.
Источник: Решение Новоильинского районного суда г. Новокузнецка по делу № 2-901/23.
Потребитель обжаловал судебный акт в кассации, считая вывод о том, что отсутствие приложений не является недостатком товара и не может быть поставлено в вину продавцу, однако суды оставили решение без изменений.
Виноват ли продавец в отсутствии RuStore на IPhone?
Можно сделать вывод, что обязанность по установке RuStore напрямую на продавца не распространяется — это должна сделать компания Apple.
Наступает ли административная ответственность?
Непонятно. Норма КоАП РФ говорит о факте продажи, однако в практике по другим частям ст. 14.8 нередко суды признают отсутствие вины продавца, если он не мог повлиять на качественные характеристики товара.
В деле № А14-4689/19 доказано, что продавец не мог влиять на количество глазури в креветках.
В деле № А60-555/19 доказано, что продавец не мог влиять на технологические требования к продукции.
В итоге продавцов не привлекли к ответственности. Не уверен, что такая же логика применима и к ч. 6 ст. 14.8, но поскольку продажа устройств не запрещена, стоит пытаться защищаться аналогичными аргументами.
Можно ли утверждать, что потребитель сам удалил RuStore?
Вряд ли. Нашлось дело, где удалось доказать, что пользователь сам удалил ранее установленные приложения — с помощью экспертизы. Эксперт отметил:
Полученные данные о сетевой активности приложений позволяют сделать вывод, что в мобильном телефоне были установлены и использовались приложения, которые затем были удалены.
Источник: Решение Ленинского районного суда г. Кирова Кировской области от 24.02.25 по делу № 12-82/2025.
Это показывает, что по сетевой активности легко установить, какие приложения были установлены. Следовательно, отсутствие RuStore эксперт может выявить.
Могут ли продавец и потребитель согласовать отсутствие RuStore на IPhone?
Если следовать логике, что это недостаток товара, то ответ положительный, статья 18 Закона о защите прав потребителей допускает оговорить недостатки.
Что делать продавцам IPhone с 1 сентября?
Нет решения, которое гарантированно устраняет риски. Сейчас логично заключать с покупателем «информированное согласие о наличии недостатка технически сложного товара».
В нём следует указать:
недостаток в виде отсутствия RuStore;
причины его отсутствия;
невозможность продавца повлиять на это полностью или без вмешательства в устройство;
отказ покупателя от попыток продавца установить RuStore своими силами;
согласие покупателя с данным недостатком.
Готовый шаблон документа
