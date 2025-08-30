Продажа iPhone без RuStore с 1 сентября: как обезопасить свой бизнес

Развитие ситуации: что будет с IPhone после 1 сентября?

Появлялись новости о том, что якобы с Apple ведутся переговоры о появлении российского магазина приложений в App Store, но пока (на дату написания материала 30.08.2025) ничего не появилось. Некоторые продавцы уже начали помечать продаваемые iPhone отметкой «без RuStore».

Уверенности, что в том, что такая отметка поможет нет. Некоторые юристы ссылаются на отсутствие правоприменительной практики, что в целом верно.