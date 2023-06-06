Налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Насколько велики риски оптимизации?

Интернет полон историями о том, как в результате оптимизации кому-то назначили выездную проверку, доначислили миллионные штрафы и пени, либо же бизнес перешел в стадию банкротства. Хотя есть и те, кто отбился. О них тоже пишут и говорят, но меньше.

Интернет полон историями о том, как в результате оптимизации кому-то назначили выездную проверку, доначислили миллионные штрафы и пени, либо же бизнес перешел в стадию банкротства. Есть обширная судебная практика, откуда можно взять информацию о делах по налоговым нарушениям. Там тоже хватает предпринимателей, которые, скажем так, сильно пострадали в результате действий по уклонению от уплаты налогов. Хотя есть и те, кто отбился. О них тоже пишут и говорят, но меньше.

Можно долго читать эти дела, вникать в то, как все происходило, разбирать правильные или неверные ходы бизнесменов, изучать последствия и выяснять причины. Дел действительно много и разных кейсов, как успешных, так и не очень, тоже много. И, конечно, мы их изучаем.

А теперь озвучим важный вопрос: а сколько тех, кто не фигурирует ни в каких делах и спорах? Сразу дадим ответ — очень много и гораздо больше, чем всех дел по налоговым спорам вместе взятых. Про них просто никто не знает и поэтому не пишет.

Да и сами предприниматели, кто успешно разными путями оптимизирует налоговую нагрузку, об этом рассказывать не спешат. Разве только близким партнерам. У них все хорошо. А, учитывая, что никакой бизнес сегодня не может обойтись без оптимизации, таких миллионы.

Что мы хотим сказать? Оптимизирует вся страна и процент тех, у кого это успешно проходит, гораздо больше, чем тех, кого ловят и наказывают. А значит, риск не так и велик. И заниматься этим есть смысл.

Да, налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Владельцев бизнеса массово вызывают на комиссии и запугивают последствиями. Опять же, скольких вызывали и сколько реально назначили выездных проверок? Это мизерный процент от общего числа. И никакие последствия, которые озвучивают инспекторы, в большинстве случаев не наступают. В реальности многие боятся именно слов инспектора, а не реальных вещей. Иными словами, ничего может и не быть, а деньги свои, если испугаетесь, вы отдадите.

Да и поймать, и наказать всех, кто оптимизирует, физически невозможно. Просто помните об этом.

Вывод такой. Оптимизация НДС — это рабочий инструмент для существенного снижения налоговой нагрузки, и пользоваться им стоит. Да, кого-то поймают, но большинство успешно с экономит внушительные суммы, что позволит бизнесу выжить на рынке и развиваться. А риск есть везде, просто их надо трезво оценивать. Здесь же он вполне обоснован.

Тут мы подходим к другому важному вопросу. Чем более качественно все сделано, тем меньше риска. А для этого необходим компетентный надежный партнер.