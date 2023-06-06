Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Бенефициар
Бенефициар
Оптимизация налогообложения

Налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Насколько велики риски оптимизации?

Интернет полон историями о том, как в результате оптимизации кому-то назначили выездную проверку, доначислили миллионные штрафы и пени, либо же бизнес перешел в стадию банкротства. Хотя есть и те, кто отбился. О них тоже пишут и говорят, но меньше.
26
Налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Насколько велики риски оптимизации?

Интернет полон историями о том, как в результате оптимизации кому-то назначили выездную проверку, доначислили миллионные штрафы и пени, либо же бизнес перешел в стадию банкротства. Есть обширная судебная практика, откуда можно взять информацию о делах по налоговым нарушениям. Там тоже хватает предпринимателей, которые, скажем так, сильно пострадали в результате действий по уклонению от уплаты налогов. Хотя есть и те, кто отбился. О них тоже пишут и говорят, но меньше.

Можно долго читать эти дела, вникать в то, как все происходило, разбирать правильные или неверные ходы бизнесменов, изучать последствия и выяснять причины. Дел действительно много и разных кейсов, как успешных, так и не очень, тоже много. И, конечно, мы их изучаем.

А теперь озвучим важный вопрос: а сколько тех, кто не фигурирует ни в каких делах и спорах? Сразу дадим ответ — очень много и гораздо больше, чем всех дел по налоговым спорам вместе взятых. Про них просто никто не знает и поэтому не пишет.

Да и сами предприниматели, кто успешно разными путями оптимизирует налоговую нагрузку, об этом рассказывать не спешат. Разве только близким партнерам. У них все хорошо. А, учитывая, что никакой бизнес сегодня не может обойтись без оптимизации, таких миллионы.

Что мы хотим сказать? Оптимизирует вся страна и процент тех, у кого это успешно проходит, гораздо больше, чем тех, кого ловят и наказывают. А значит, риск не так и велик. И заниматься этим есть смысл.

Да, налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Владельцев бизнеса массово вызывают на комиссии и запугивают последствиями. Опять же, скольких вызывали и сколько реально назначили выездных проверок? Это мизерный процент от общего числа. И никакие последствия, которые озвучивают инспекторы, в большинстве случаев не наступают. В реальности многие боятся именно слов инспектора, а не реальных вещей. Иными словами, ничего может и не быть, а деньги свои, если испугаетесь, вы отдадите.

Да и поймать, и наказать всех, кто оптимизирует, физически невозможно. Просто помните об этом.

Вывод такой. Оптимизация НДС — это рабочий инструмент для существенного снижения налоговой нагрузки, и пользоваться им стоит. Да, кого-то поймают, но большинство успешно с экономит внушительные суммы, что позволит бизнесу выжить на рынке и развиваться. А риск есть везде, просто их надо трезво оценивать. Здесь же он вполне обоснован.

Тут мы подходим к другому важному вопросу. Чем более качественно все сделано, тем меньше риска. А для этого необходим компетентный надежный партнер.

Бенефициар

Бенефициар

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Реквизиты первички

    Изменился состав сведений путевого листа. Компании нужно вносить больше сведений о водителе

    В путевом листе с 1 сентября 2023 года нужно указывать дополнительные сведения о водителе. Не забудьте внести изменения!

    Изменился состав сведений путевого листа. Компании нужно вносить больше сведений о водителе
    11
    Логотип Александра Шульц Адвокат
    Александра Шульц Адвокат
    Увольнение

    Зачем мудрить с увольнением руководителей? Экономия на выходном пособии — сомнительная выгода

    Изучая в очередной раз практику Второго кассационного суда общей юрисдикции по трудовым спорам, удивилась, зачем работодатели мудрят с увольнением руководителя?

    Зачем мудрить с увольнением руководителей? Экономия на выходном пособии — сомнительная выгода
    32
    Логотип Бухгалтер_налоговый консультант
    Бухгалтер_налоговый консультант
    Маркетплейсы

    Кто может продавать на маркетплейсах? Какую форму собственности выбрать

    С каждым годом всё востребование становятся интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю. Выбираем подходящую форму бизнеса для работы на маркетплейсах.

    Кто может продавать на маркетплейсах? Какую форму собственности выбрать
    33
    Логотип Бенефициар
    Бенефициар
    Оптимизация налогообложения

    Налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Насколько велики риски оптимизации?

    Интернет полон историями о том, как в результате оптимизации кому-то назначили выездную проверку, доначислили миллионные штрафы и пени, либо же бизнес перешел в стадию банкротства. Хотя есть и те, кто отбился. О них тоже пишут и говорят, но меньше.

    Налоговое администрирование усиливается и оптимизировать становится все сложнее. Насколько велики риски оптимизации?
    26
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Из бухгалтеров в менеджеры проектов: кого ищут на «Клерке»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    228
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Открытые возможности. Развивающийся русскоязычный бизнес в сфере питания Сербии

    Сербия становится всё более привлекательным местом для развития малого бизнеса в сфере питания. В этой статье мы хотим порекомендовать вам несколько популярных заведений в Белграде, открытых русскоязычными предпринимателями.

    Открытые возможности. Развивающийся русскоязычный бизнес в сфере питания Сербии
    79
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Социальный вычет

    Социальные налоговые вычеты по НДФЛ: как изменятся предельные величины и когда начнут действовать поправки

    Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ изменил положения двух глав НК РФ (23 и 25). Рассмотрим, какие изменения внесли чиновники в кодекс.

    Социальные налоговые вычеты по НДФЛ: как изменятся предельные величины и когда начнут действовать поправки
    265
    Логотип nlukina
    nlukina
    Новости ФНС

    Налоговики обновили список ИФНС, в которых доступна видеосвязь для рассмотрения жалоб

    Налоговая служба актуализировала список ИФНС, в которых плательщики могут поучаствовать в рассмотрении своих жалоб через видео-конференц-связь.

    Налоговики обновили список ИФНС, в которых доступна видеосвязь для рассмотрения жалоб
    77
    Читать еще