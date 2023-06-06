Куда смотреть предпринимателю в бизнесе? 10 пунктов, которые предпринимателю нужно переосмыслить

С самого раннего возраста я был связан с различными формами предпринимательства, поэтому я прекрасно понимаю, каково это быть предпринимателем. На сегодняшний день я имею обширный круг общения со многими бизнесменами, которые работают в самых разных сферах. Каждый предприниматель ежедневно сталкивается с огромным количеством испытаний, поэтому сегодня приведу немного важной информации из практики.



Изменениям подвергается абсолютно все, включая законодательство и правила ведения бизнеса. Даже если в какой-то момент начинает казаться, что ситуация стабилизировалась, нет гарантий, что так будет завтра. По этой причине каждому предпринимателю необходимо искать новые пути, инновационные способы и лазейки, чтобы оптимизировать свою деятельность. Необходимо ежедневно обдумывать, каким улучшениям стоит подвергнуть свой продукт, как результативнее привлечь клиентов и в каких местах есть возможность сэкономить. В общем, нужно всегда приспосабливаться. Помимо этого, считаю необходимым расписать более конкретный список, что нужно менять в своем мышлении предпринимателя.

Проанализируйте стоимость своих товаров или услуг и решите, есть ли возможность где-то снизить цену, чтобы сохранить клиентов. По той причине, что рынок никогда не стоит на месте, стоимость на товары является важнейшим фактором в процессе выборе именно вашего продукта. Не исключайте предоставление скидок новым клиентам.

Подумайте, какие дополнительные услуги или товары вы можете продать клиентам. Если это будет бесплатная доставка, даже если входящая в стоимость продукта, это уже будет преимуществом.

Не зацикливайтесь на крупных заказах или больших клиентах, работайте со всеми. Не факт, что сегодняшний крупный клиент завтра станет мелким. Лучше пусть будет много мелких клиентов, чем один большой.

Стремитесь общаться с клиентами в неформальной обстановке. Если вы будете взаимодействовать с клиентской базой более дружески, не станете употреблять официальный язык и будете меньше говорить про деньги, тогда вас ждет успех.

Всегда стремитесь к тому, чтобы клиенты написали про вашу фирму отзыв. Неважно какой, хоть позитивный, хоть негативный. Пускай клиенты будут высказываться в отношении вашей компании даже нецензурно.

Добейтесь того, чтобы клиент или партнер высказывал вам причину своего негатива или отказа к сотрудничеству. Не старайтесь найти оправдание, лишь поблагодарите человека и пообещайте, что все исправите. Постарайтесь найти решение проблемы совместно с клиентами. Необходимо показать, что для вас действительно важно услышать мнение клиента, а не только ради галочки. Будьте максимально честны с клиентами и расскажите им, какие меры вы предпримите для решения вопроса.

Проверяйте ситуацию у конкурентов. Данный пункт максимально важен, ведь необходимо знать, какие новшества в работе вносят остальные предприниматели в условиях постоянно меняющегося рынка. Если конкуренты ввели новые принципы работы, вероятнее всего, вы сможете их модернизировать и сделать еще лучше.

Всегда проводите анализ продаж и ищите причины изменений. Что повлияло на просадку, почему тут наблюдается рост, либо по каким причинам ничего не происходит. Это максимально важно для успешного развития бизнеса.

Также могу дать совет приобрести деревья связей и книги покупок у конкурентов, которые необходимо внимательно изучить и понять, у каких поставщиков они закупаются и каким людям продают.