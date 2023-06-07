Когда умрет наличка? Уйдет ли Россия в современное безналичное будущее?

Стоит сразу отметить, что наличные деньги в России никогда не умрут. Сейчас по картам движения средств составляет 60% от общей массы. В следующем году будет рост до 72%. Уйдет ли Россия в современное безналичное будущее — сомнительный вопрос, несмотря на то, что работа над этим ведется, при чем активная.

СИТУАЦИЮ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛА ПАНДЕМИЯ, КАРАНТИН И УДАЛЕНКА.

Люди стали больше использовать карты, больше не бегут сразу снимать деньги, если происходят сомнительные изменения в политике или экономике. Банки активно предлагают огромное количество бонусов, чтобы люди платили везде картами и расчет был еще выгоднее. Однако такая экономия лишь иллюзия, за все платит сам владелец, как бы его не убеждали в обратном. Что касается налички, то ее некоторые предприниматели просят не просто так, сейчас в этом разберемся.

Чтобы продвинуть идею безналичного расчета, банки дают кредитки. Их навязывают очень отчаянно, несмотря на новую моду на банкротства, они все равно хорошо зарабатывают на этом. Более того, сегодня многие пользуются кредитными средствами, ипотеками, поэтому карта порой позволяет гасить одни долги другими.

Еще стоит вспомнить пропаганду о вредности бумажных денег, которые переносили вирусы. А забрать наличку уличному вору намного легче, чем снять ее с карты. Все это создает в голове иллюзию безопасности.

Отслеживать доходы и траты россиян легче, если это происходит на виду у банков. Поэтому людей специально загоняют в цифровую клетку, чтобы они оставались под присмотром ФНС. Денежные средства банки используют в своих целях, а простые люди еще за это и платят. Поэтому пока есть бизнес в России и те, кто не хочет оставаться свободными, наличка не исчезнет. Тем более, желание прятать живые бумажные купюры у нас в ДНК. В регионах от наличных денег вряд ли откажутся, так как далеко не везде ловит интернет, чтобы производить безналичные операции.

Россия — огромная страна, в которой есть как высокие технологии, так и их полное отсутствие. Чем дальше от больших городов, тем яснее становится, что наличные средства все еще преобладают, особенно, если речь идет о малом бизнесе или предпринимательстве.