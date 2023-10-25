Использованные реактивы для определения пробы драгоценного металла подлежат аффинажу

Федеральная пробирная палата ответила на запрос Ассоциации развития ломбардов о способе утилизации использованных реактивов. Такие реактивы есть у каждого ювелира для определения пробы драгоценного металла при приеме изделий и лома, а также при проведении инвентаризации.

Пробирная палата, считает что реактивы следует приобретать у поставщиков через систему отслеживаемости и маркировки ГИИС ДМДК, а использованные реактивы должны быть направлены на аффинаж т. к. они представляют собой отходы, содержащие драгоценные металлы. А такие отходы в силу статьи 20 закона “О драгоценных металлах” подлежат направлению на аффинаж.