Легким движением обособленные подразделения превращаются в филиалы (а УСН — в ОСНО)
В Москве ФНС признала обособленные подразделения организации на УСН филиалами и доначислила более 280 миллионов налога на прибыль и НДС.
После проведения налоговой проверки, инспекторы посчитали, что кооператив незаконно применяет УСН т. к. у него есть незарегистрированные филиалы.
Согласно статье 346.12 Налогового кодекса организации, имеющие филиалы не вправе применять УСН.
В соответствии с пунктом 2 статьи 55 ГК РФ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Кооператив возражал против доводов ФНС. Обособленные подразделения действительно были у кооператива, однако, они не являлись филиалами, т. к. не были указаны в Уставе организации.
Однако, ФНС все таки признала обособленные подразделения филиалами т. к.:
Цели и характер деятельность обособленного подразделения совпадало с целями и характером деятельности организации.
Площадь помещения, в которой располагалось обособленное подразделения было существенно больше помещений головной организации (юрадреса).
Больше половины (более 70%) сотрудников осуществляют трудовую деятельность в обособленном подразделении Кооператива.
Все юридически значимые действия, заключение договоров, подписание документов происходит на территории обособленного подразделения, хотя в документах указывался адрес головной организации.
По итогам налоговой проверки налоговая инспекция признала обособленное подразделение филиалом и доначислила организации 280 миллионов НДФЛ и налога на прибыль. Организация попыталась оспоришь решение инспекторов в арбитражном суде, однако, не была поддержана. Суд встал на сторону ФНС.
Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.07.2025 по делу N А40-24563/25-140-120
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию