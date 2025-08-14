Легким движением обособленные подразделения превращаются в филиалы (а УСН — в ОСНО)

В Москве ФНС признала обособленные подразделения организации на УСН филиалами и доначислила более 280 миллионов налога на прибыль и НДС.

После проведения налоговой проверки, инспекторы посчитали, что кооператив незаконно применяет УСН т. к. у него есть незарегистрированные филиалы.

Согласно статье 346.12 Налогового кодекса организации, имеющие филиалы не вправе применять УСН.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 ГК РФ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Кооператив возражал против доводов ФНС. Обособленные подразделения действительно были у кооператива, однако, они не являлись филиалами, т. к. не были указаны в Уставе организации.

Однако, ФНС все таки признала обособленные подразделения филиалами т. к.:

Цели и характер деятельность обособленного подразделения совпадало с целями и характером деятельности организации. Площадь помещения, в которой располагалось обособленное подразделения было существенно больше помещений головной организации (юрадреса). Больше половины (более 70%) сотрудников осуществляют трудовую деятельность в обособленном подразделении Кооператива. Все юридически значимые действия, заключение договоров, подписание документов происходит на территории обособленного подразделения, хотя в документах указывался адрес головной организации.

По итогам налоговой проверки налоговая инспекция признала обособленное подразделение филиалом и доначислила организации 280 миллионов НДФЛ и налога на прибыль. Организация попыталась оспоришь решение инспекторов в арбитражном суде, однако, не была поддержана. Суд встал на сторону ФНС.

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.07.2025 по делу N А40-24563/25-140-120