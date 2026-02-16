За уклонение от регистрации продаж ювелирных изделий введут штрафы

Минфин намерен ужесточить ответственность ювелирных магазинов, которые не выводят из оборота проданные ювелирные изделия в установленный законом срок.

Сейчас действующее законодательство возлагает на продавца обязанность зарегистрировать продажу ювелирного изделия в ГИИС ДМДК не позднее 3-х календарных дней со дня розничной реализации ювелирного изделия.

Однако, регулятор неоднократно выявляет случаи, когда при розничной реализации ювелирное изделие фактически продано физическому лицу, однако, в течение длительного времени (до нескольких месяцев) при проверке ювелирного изделия на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в отображается статус ювелирного изделия «находится в продаже в магазине», что свидетельствует о том, что магазин не зарегистрировал продажу в системе.

Кроме того, такое бездействие ритейла создает сложности в работе ювелирных ломбардов и скупок, которые лишены возможности корректно принять в залог или в скупку ювелирное изделие, которое не было выведено из оборота.

Минфин намерен ввести за нарушение сроков административные штрафы до 60 тысяч на ИП и до 80 тыс. на юрлицо.

Регулятор ожидает, что указанные меры будут стимулировать ювелирный бизнес выполнять требования закона.