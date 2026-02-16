В магазине «Босфор» в Нальчике сотрудники ФСБ провели проверку, в результате которой изъяли 122 ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм, 14 изделий с оттисками пробирных клейм РФ, не соответствующими подлинным и 155 изделий без УИН.

Нуждалась в деньгах: суд в Нальчике конфисковал у предпринимателя немаркированные ювелирные изделия

В магазине «Босфор» в Нальчике сотрудники ФСБ провели проверку, в результате которой изъяли 122 ювелирных изделий без оттисков государственных пробирных клейм, 14 изделий с оттисками пробирных клейм РФ, не соответствующими подлинным и 155 изделий без УИН.

Предприниматель объяснил наличие изделий с нарушениями на витринах тем, что изъятые золотые изделия приобретались 3-4 года назад, и так как предприниматель нуждалась в деньгах, она попыталась продать старые запасы.

Предприниматель попыталась обжаловать конфискацию и штраф.

В жалобе указала, что изъятые сотрудниками УФСБ золотые изделия не предназначались для последующей продажи, они находились в сейфе, в закрытом месте, без ценников, и каких-либо иных опознавательных для продажи знаков.

Также она утверждала, что материалы проверки не содержат доказательств реализации изделий.

Однако, суд отклонил доводы предпринимателя, признал доказанным факт торговли и признал конфискацию правомерной.

Аналогичное дело недавно рассмотрел суд в Костроме. который постановил изъять у предпринимателя из Нерехты ювелирные изделия без маркировки

Как следует из части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, продажа товаров и продукции без маркировки, в случае если, такая маркировка обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от 50 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.