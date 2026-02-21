ОК БСН моб 3500
Петр Слизкий

Обновление в ломбардах 2026

Какие внутренние документы, обязан обновить ломбард в первом квартале 2026 года

Ассоциация развития ломбардов опубликовала список документов , которые должны быть обновлены ломбардами в связи с изменением законодательства в 2026 году.

До 12 февраля 2026 года - Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ПФРОМУ (ПВК).

До 01 апреля 2026 года - Учётная политика ломбарда.

До 01 марта 2026 года - внутренняя инструкция по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК)

До 01 апреля 2026 года - Залоговый билет ломбарда (первое изменение).

До 01 сентября 2026 года - Залоговый билет ломбарда (второе изменение).

До 01 января 2026 года - документы по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры в ломбарде (КИИ) .

Дата публикации: 21.02.2026, 17:02

Отредактировано: 21.02.2026, 23:33

Петр Слизкий

