Обновление в ломбардах 2026
Ассоциация развития ломбардов опубликовала список документов , которые должны быть обновлены ломбардами в связи с изменением законодательства в 2026 году.
До 12 февраля 2026 года - Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ПФРОМУ (ПВК).
До 01 апреля 2026 года - Учётная политика ломбарда.
До 01 марта 2026 года - внутренняя инструкция по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК)
До 01 апреля 2026 года - Залоговый билет ломбарда (первое изменение).
До 01 сентября 2026 года - Залоговый билет ломбарда (второе изменение).
До 01 января 2026 года - документы по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры в ломбарде (КИИ) .
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд