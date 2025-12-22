Как директору избежать субсидиарной ответственности

19 ноября 2025г. Верховным Судом РФ опубликован обзор судебной практики по рассмотрению судами дел о субсидиарной ответственности руководителей и учредителей исключенных из реестра юридических лиц.

Проведенный анализ обзора показывает, что Верховным Судом РФ даны рекомендации для судей и бизнеса, когда директор и учредитель отвечает по долгам компании, а когда такая ответственность не допустима.

Рассмотрим условия, при которых добросовестный руководитель вправе иметь защиту от требований кредиторов:

1. Когда не нарушен принцип обособленности имущества юридического лица от имущества участника или руководителя.

Это значит, что, если имущество юридического лица не использовалось в личных целях его участников или директора, денежные средства не выводились директором для оплаты личных нужд, а использовались только на хозяйственную деятельность, оплату долгов кредиторам, возникшим в результате предпринимательской деятельности, то действия руководителя не могут быть признаны совершенными во вред его кредиторам – (п. 6 Обзора судебной практики ВС РФ).

2. Когда найдено имущество ликвидированного юридического лица.

Распространены случаи, когда юридическое лицо не сдает налоговую отчетность, не имеет движений денег по расчетному счету, тогда налоговая инспекция исключает такое юридическое лицо из реестра. Однако, отсутствие налоговой отчетности и движений по расчетному счету не означает, что юридическое лицо прекратило свою деятельности и его не существует. У такого юридического лица может быть имущество, в том числе недвижимость или права требования, за счет которого возможно удовлетворить требования кредиторов.

Верховный Суд РФ указывает, что привлекать к субсидиарной ответственности руководителя в таком случае нельзя. Необходимо запустить процедуру распределения имущества ликвидированного юридического лица. В результате такой процедуры возможно реализовать имущество и произвести расчеты с кредиторами (п. 8 Обзора судебной практики ВС РФ).

3. Когда истек срок исковой давности о взыскании долга

Бывает так, что кредитор имеет права требования к должнику, но не заявляет их в судебном порядке. Причин для этого может быть масса. Но когда юридическое лицо исключают из реестра, и кредитор обращается с иском о привлечении к субсидиарной ответственности участников или руководителей по долгам юридического лица необходимо доказать, что сроки исковой давности не были пропущены.

А директор или учредитель напротив вправе ссылаться на пропуск сроков исковой давности и применении соответствующий последствий (ст. 195-200 ГК РФ), или о несоразмерности взыскания неустойки (ст. 333 ГК РФ), т.е. выдвигать любые возражения будто процесс идет о взыскании задолженности с юридического лица.

И в случае, если срок исковой давности истек, то привлекать такого учредителя или директора к субсидиарной ответственности не допустимо (п. 12 Обзора ВС РФ).

В одном из подобных дел, рассмотренных АС Свердловской области (дело №А60-20844/2024) мы с командой защищали доверителя по требованию его кредитора в споре о привлечении к субсидиарной ответственности.

В этом споре мы заявляли возражения против первоначальных требований кредиторов, в частности просили применить последствия пропуска сроков исковой давности. В указанном деле кредитор имел требования к юридическому лицу и к его учредителям. Наш доверитель проходил процедуру банкротства, и кредитор не успел своевременно подать требование о включении в реестр требований кредиторов. В связи с этим вышел с отдельным иском о привлечении директора к субсидиарной ответственности. АС Свердловской области рассмотрел заявленные требования, наши возражения и оставил исковое заявление без рассмотрения в связи с истекшим сроком исковой давности, а также в связи с тем, что все требования подлежат рассмотрению в деле о банкротстве.

4. Когда у участника минимальное количество голосов в юридическом лице

Контролирующим лицом должника по общему правилу признается участник общества обладающим 50% и более голосов от уставного капитала – мажоритарный участник.

Участники обладающие 1-10-25-49% лишены многих возможностей по управлению юридическим лицом, такие лица не обладают корпоративным контролем достаточным для того, чтобы определять деятельность юридического лица, в том числе уклонятся или напротив принимать решение о погашение задолженности в отношении кредитора. Следовательно, миноритария привлекать к субсидиарной ответственности недопустимо пока не будет доказано, что именно этим лицом осуществлялся корпоративный контроль в отношении юридического лица (п. 15 Обзора практики ВС РФ).

Чтобы директору исключить субсидиарную ответственность необходимо доказать, что во время его руководства компанией им не были совершены действия с целью причинения ущерба интересам кредиторов. Подробно объяснить причины образования задолженности и действия для выхода из кризисной ситуации. Предоставить доказательства обоснованности произведенных расходов. В противном случае презюмируется, что контролирующие должника лица намеренно создали ситуацию, при которой невозможно было произвести расчеты с кредиторами, бросили компанию, а значит их нужно привлечь к субсидиарной ответственности (п. 3 Обзора ВС РФ).

Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица фактически освобождает кредиторов от хлопот по банкротству юрлица, облегчает им возможность взыскивать долги через субсидиарную ответственность. При этом, субсидиарная ответственность вне банкротства становится реальным и эффективным инструментом для понуждения должника исполнить свои обязательства.

Но важно знать, что не в каждом банкротстве возможно привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Есть способы снизить ответственность или полностью от нее освободиться. Для этого необходимо обращаться к специалистам, составлять понятную и обоснованную правовую позицию, предоставлять доказательства чтобы суд смог разобраться в ситуации и принять законное решение по отказу в требованиях кредитору.

Юрист, Ярослав Сафронов