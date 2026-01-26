Почему нельзя напечатать деньги и раздать всем бедным?

Ответ краткий: потому что деньги обесценятся и не будут ничего стоить, а бедные так и останутся бедными.

Ответ расширенный

Экономика — система цикличная.

Мы все постоянно работаем, получаем за труд деньги, тратим деньги на результаты чужого труда и так бесконечно.

В экономике постоянно идет оборот товаров, услуг, труда и денег.

Фактически это уравнение: деньги = товар + услуги +труд.

Следовательно, если это уравнение, то оно стремится к балансу: изменения одних показателей меняет другие.

Например, в стране есть ассортимент из 1000 товаров. Эти товары имеют цикл: производства и потребления.

В этой же экономике есть 1000 рублей, которые платят в виде зарплаты, на них же покупают товары.

1000 товаров - 1000 рублей, получается 1 товар стоит 1 рубль. Баланс достигнут.

Но государство приняло решение произвести эмиссию денег (напечатать), например 10 000 рублей и раздать всем бедным, чтобы они перестали быть бедными.

На первый взгляд благое дело, но такое решение приведет к необратимым последствиям.

Потому что теперь в экономике 11 000 рублей вместо прежних 1000, все стали богатыми.

Однако, число товаров то осталось прежним - 100 штук, т.к. печать денег - быстрый цикл по сравнению с производством товаров, работ и услуг.

Следовательно, уравнение теперь имеет данные - на 1000 товаров, его стоимость выросла с 1 рубля до 11 рублей, т.к. количество товаров не увеличилось, а вот стоимость выросла.

Возникает вопрос, как так быстро выросла стоимость товара

Ответ очевиден, потому что человек эгоистичен, продавцы быстро смекнут, что продавать товар за 1 рубль не выгодно, когда можно продавать за 11 или за 100.

Всегда найдется тот, кто будет покупать.

А учитывая, что деньги не привязаны к запасам драг.металлов, напротив обеспечиваются ВВП страны, то напечатав денег больше чем количество товаров, мы их фактически обесценили.

Чтобы деньги представляли ценность, их напротив должно быть меньше, иначе большое количество необеспеченных денег лишь даст толчок рынку к повышению стоимости товаров, услуг и зарплат, то ценность денег значительно снизится.

Юрист, Ярослав Сафронов