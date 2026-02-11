Как сохранить 2 квартиры в банкротстве

28 января завершили сложное дело о банкротстве нашего доверителя. В процессе процедуры возникла задача: в семье доверителя есть 3 квартиры, которые были приобретены в браке: 2 в собственности, одна служебное жилье.

Из них одна квартира в собственности должника, в курортном регионе, вторая у супруга должника, а в третьей они живут. Детей несовершеннолетних нет, иных иждивенцев, под которых можно было бы ходатайствовать о сохранении квартиры тоже нет.

Серые схемы в виде фиктивного залога мы не используем.

Заключать мировое соглашение или утверждать план реструктуризации мы не стали.

Решили пойти по новому пути, формировать новую судебную практику.

Кстати на счет практики, раньше таких дел не было, за исключением случаев, когда 2 квартиры выделялись должнику как соц. помощь, но это был не наш вариант.

Ход борьбы:

Сначала мы обратились к фин. управляющему чтобы он добровольно исключил квартиру из конкурсной массы, но юрист фин. управляющего был иного мнения - отказал нам со ссылками на Постановление ВС РФ за 2017 год.

Фин. управляющий был назначен от СРО, которое мы просили утвердить в заявлении на банкротство. Можно сказать, что он должен быть к нам лоялен, но его юрист нет.

Вот поэтому иметь своего управляющего не гарантия успеха.

Гарантия соблюдения прав и интересов должника достигается его личным юристом.

После отказа ФУ мы обратились в суд на исключение квартиры для должника из конкурсной массы и сохранения квартиры для супруга должника.

АС Мурманской области принял позицию ФУ и отказал нам в требованиях, как раз со ссылками на Постановление ВС РФ от 2017 года и рассуждениями о том, что нельзя исключать из конкурсной массы сразу 2 квартиры.

⚡ Мы подали апелляционную жалобу, где убедили коллегию судей, что в нашем случае возможно оставить в семье должника всю недвижимость, вне зависимости где оно находится и как используется.

В итоге 13 ААС поддержал нас и исключил квартиры из конкурсной массы.

Потом мы подали требование к ФУ о завершении процедуры банкротства с выплатой всех остатков средств, накопленных от доходов доверителя.

⚡ 28 января 2026г. АС Мурманской области завершил дело и освободил доверителя от долгов, а ФУ выплатил остатки средств в сумме 294 750 рублей.

Дело А42-8144/2024

Срок процедуры: 16 месяцев.

Первоначальный долг: 6500 000 руб.

Включены кредиторы: 3 500 000 руб.

В процедуре: провели торги автомобиля, исключили квартиры из к/м.

В этом деле как и в других мы работали полностью удаленно, качественно, всегда были на связи с клиентом, оперативно решали все возникающие задачи.

Клиент занимался своими повседневными делами, а мы решали его проблему как собственную.

Еще 1 успешный и сложный кейс в мою копилочку.

Дисклеймер: "Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ".

Юрист, Ярослав Сафронов