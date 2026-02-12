Как утвердить план реструктуризации по своим правилам

Фабула дела
Доверитель 23.09.2019г. получил кредит под залог квартиры - ипотека.
В 2021г. не смог вносить платежи.
03.03.2022г. БАНК получил решение суда о расторжении кредитного договора (это важный нюанс), взыскан долг на сумму 3 070 000 руб., обращено взыскание на квартиру путем проведения публичных торгов.
17.07.2023 БАНК подал заявление о банкротстве доверителя. Просил ввести процедуру банкротства - реализация имущества.
01.08.2023 мы для доверителя получили отсрочку исполнения решения суда сроком на 1 год через Приморский районный суд СПБ.
Затем обратились в арбитражный суд чтобы прекратить процедуру банкротства.
19.10.2023г. АС СПБ оставил заявление БАНКА о банкротстве доверителя без рассмотрения.
17.10.2024г. доверитель обратился в АС СПБ с заявлением на банкротство, просил ввести процедуру реструктуризации задолженности.
07.05.2025г. БАНК отказался утверждать план реструктуризации, который предусматривал погашение долга в течении 5-ти лет.
Мы изменили расчеты, скорректировали план реструктуризации, обратились в арбитражный суд для утверждения нового плана реструктуризации.
11.06.2025г. суд утвердил план реструктуризации сроком на 4 года и 3 месяца со снижением платежа на 15% по сравнению с кредитным договором.
14.07.2025г. БАНК подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить план реструктуризации и вести процедуру реализации чтобы продать квартиру.
29.09.2025г. Апелляция ввела процедуру реализации имущества, с целью продажи квартиры на торгах.
Залоговая стоимость квартиры 4 500 000 рублей, долг по кредиту 3 050 000 рублей, рыночная стоимость более 15 000 000 руб.
13.10.2025г. мы подали кассационную жалобу, в которой просили отменить процедуру реализации и утвердить наш план реструктуризации долгов.
15.01.2026г. АС Северо-Западного округа вынес Постановление, которым отменил постановление 13 ААС, оставил в силе наш план реструктуризации, который мы утвердили в суде 1-й инстанции.
Как мы убедили суд 1-й и кассационной инстанции
Подготовили расчеты всех доходов семьи доверителя, исключили из них базовые расходы, у нас получилась цифра в 55 000 руб., которые доверитель может спокойно отдавать на погашение ипотеки.
Платеж в кредитном договоре составлял почти 70 000 руб., просрочка составляла 40 месяцев.
подготовили экономическое обоснование соблюдения баланса прав должника и кредитора, из которого получилось, что продажа квартиры на торгах по цене БАНКА, крайне невыгодна.
Доверитель теряет единственное жилье, у него не остается денег даже на аренду, а это нарушение законных интересов его и членов его семьи.
Подготовили расчеты погашения долга, из которых следует, что при исполнении плана реструктуризации, БАНК получит 85% из остатка по кредитному договору, но это будет уравняет баланс сторон.
Скидка с долга (просрочка 40 месяцев по ипотеке), получение рассрочки исполнения части задолженности (1 год и 3 месяца), предусмотрена законом о банкротстве.
Сформировали краткую и емкую правовую позицию, без воды, без ненужных копирований статей закона, все только по делу, чтобы судьям было понятно с первого взгляда наша позиция и какое решение нужно принять.
Выводы
Это дело в очередной раз доказывает, что на каждую задачу всегда найдется свое решение.
Системное применение норм законодательства РФ (Конституции, Определений КС РФ, ГК РФ, Закона №228 и 127) позволяет найти законное решение задачи для доверителя, каким бы сложным не было дело и история клиента.
А сейчас готовим заявление о взыскании судебных расходов с БАНКА, нам есть что ему предъявить.
Дело А56-102903/2024
В этом деле, как и в других я работал полностью удаленно, качественно, всегда был на связи, оперативно решал все возникающие задачи.
Клиент занимался своими повседневными делами, а мы решали его проблему как собственную.
Дисклеймер: "Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ".
Юрист, Ярослав Сафронов
