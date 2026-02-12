Как утвердить план реструктуризации по своим правилам

Фабула дела

Доверитель 23.09.2019г. получил кредит под залог квартиры - ипотека.

В 2021г. не смог вносить платежи.

03.03.2022г. БАНК получил решение суда о расторжении кредитного договора (это важный нюанс), взыскан долг на сумму 3 070 000 руб., обращено взыскание на квартиру путем проведения публичных торгов.

17.07.2023 БАНК подал заявление о банкротстве доверителя. Просил ввести процедуру банкротства - реализация имущества.

01.08.2023 мы для доверителя получили отсрочку исполнения решения суда сроком на 1 год через Приморский районный суд СПБ.

Затем обратились в арбитражный суд чтобы прекратить процедуру банкротства.

19.10.2023г. АС СПБ оставил заявление БАНКА о банкротстве доверителя без рассмотрения.

17.10.2024г. доверитель обратился в АС СПБ с заявлением на банкротство, просил ввести процедуру реструктуризации задолженности.

07.05.2025г. БАНК отказался утверждать план реструктуризации, который предусматривал погашение долга в течении 5-ти лет.

Мы изменили расчеты, скорректировали план реструктуризации, обратились в арбитражный суд для утверждения нового плана реструктуризации.

11.06.2025г. суд утвердил план реструктуризации сроком на 4 года и 3 месяца со снижением платежа на 15% по сравнению с кредитным договором.

14.07.2025г. БАНК подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить план реструктуризации и вести процедуру реализации чтобы продать квартиру.

29.09.2025г. Апелляция ввела процедуру реализации имущества, с целью продажи квартиры на торгах.

Залоговая стоимость квартиры 4 500 000 рублей, долг по кредиту 3 050 000 рублей, рыночная стоимость более 15 000 000 руб.

13.10.2025г. мы подали кассационную жалобу, в которой просили отменить процедуру реализации и утвердить наш план реструктуризации долгов.