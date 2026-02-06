Когда допустимо изъятие сельскохозяйственных земель для госнужд в целях недропользования?

Создает ли наличие лицензии на пользования недрами безусловное право на изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения для государственных или муниципальных нужд? На этот вопрос ответила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Фабула дела

Общество – недропользователь является обладателем лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых (золото из коренных (рудных) месторождений, полиметаллы) на участке недр «Арамашевский», расположенном на территории Режевского района Свердловской области.

В границах указанного участка недр расположен земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащий на праве собственности физическому лицу и предоставленный в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству (КФХ).

Общество обратилось в Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (далее – Департамент) с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных нужд РФ. Департамент на основании заявления Общества принял приказ об изъятии названного земельного участка сельскохозяйственного назначения для государственных нужд в связи с осуществлением недропользования.

Глава КФХ обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным приказа Департамента, в обоснование своих требований указав следующее:

• мотивы, указанные в спорном приказе о необходимости изъятия участка, не свидетельствуют о том, что изъятие безусловно направлено на удовлетворение публичных интересов, обеспечение общественных потребностей и имеет приоритет с существующим использованием (сельскохозяйственной деятельностью);

• фактически Общество просит изъять земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в пользовании одного субъекта – главы КФХ (и в собственности члена КФХ), и передать его в пользование другому субъекту для осуществления им предпринимательской деятельности (поиск благородных металлов).

Позиция судов

Суд первой инстанции удовлетворил требование главы КФХ, указав, что:

• основополагающим условием, которое допускает изъятие земельных участков в порядке, предусмотренном правовыми нормами, является наличие государственной или муниципальной нужды, которое подлежит доказыванию лицом, обратившимся с соответствующим ходатайством об изъятии;

• само по себе наличие у недропользователя действующей лицензии на право пользования участком недр не является безусловным основанием для изъятия испрашиваемого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Суд апелляционной инстанции, поддержанный кассацией, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления главы КФХ, отметив, что изъятие земельных участков для недропользования осуществлено в соответствии со стратегическими целями и задачами государственной политики в области недропользования и направлено не только на получение прибыли хозсубъектом, но и на достижение интересов государства.

Выводы ВС РФ

Однако Верховный Суд РФ отменил принятые по делу судебные акты, отметив (Определение СКЭС ВС РФ от 30.06.2025 по делу № А60-58852/2023):

• наличие лицензии на право пользования недрами не является безусловным основанием и не влечет безусловное принудительное изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд при несоблюдении иных условий, при которых возможно изъятие.

• под государственными или муниципальными нуждами понимаются потребности публично-правового образования, удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей), осуществить которые невозможно без изъятия имущества, находящегося в частной собственности. Соответственно, принудительное изъятие не может производиться только или преимущественно в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит интересам общества.

• сама по себе деятельность недропользователя, лишь опосредованно служащая публичным интересам и направленная на извлечение им прибыли, не определяет наличие государственных нужд, удовлетворение которых посредством лишения собственности иных лиц допускается лишь в исключительных случаях.

• для принятия решения об изъятии земельного участка подлежит установлению не только факт наличия действующей лицензии на право пользования участком недр, но также и обстоятельства, свидетельствующие о наличии государственных или муниципальных нужд, для удовлетворения которых требуется изъятие земельного участка, в том числе обстоятельства, касающиеся исключительности рассматриваемого случая и возможности удовлетворения этих нужд только посредством изъятия земельного участка у иного лица.

• учитывая значимость такого экономического ресурса, как земли сельскохозяйственного назначения, а также необходимость выполнения программы продовольственной безопасности в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20), заключающейся, в том числе в расширении посевов сельскохозяйственных культур и повышении эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, приводимые недропользователем мотивы необходимости изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения должны подтверждать обоснованность такого изъятия публичными интересами, общественными потребностями и приоритетом в работах, связанных с пользованием участками недр.

Таким образом, с целью соблюдения баланса прав и интересов участников правоотношений при решении вопроса об изъятии земельных участков сельскохозяйственного назначения для недропользования подлежат выяснению в совокупности следующие обстоятельства:

• уникальность и особая экономическая ценность и значимость соответствующего участка недр;

• возможность или невозможность его освоения в целях недропользования в соответствии с конкретной лицензией без изъятия земельных участков;

• характер и значимость деятельности, осуществляемой на этих земельных участках их собственником или иным законным владельцем, и возможные для него неблагоприятные последствия в результате изъятия этих участков.

СКЭС ВС РФ отметила, что для правильного разрешения настоящего спора судам необходимо было установить следующее:

• насколько экономически и социально выгоднее для соответствующего региона и публично-правового образования иное использование спорного земельного участка сельскохозяйственного назначения вследствие его изъятия по сравнению с существующим (сельскохозяйственное производство) с учетом доводов уполномоченных органов;

• обладает ли определенное в лицензии месторождение уникальными характеристиками;

• необходимо ли в целях того вида недропользования, который указан в лицензии Общества (геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождения), выданной на срок до 12.10.2025, изъятие участка из частной собственности или возможно получение участка во временное пользование на условиях аренды (с учетом того, что в отношении участков иных собственников в границах месторождения с Обществом оформлены договоры аренды);

• не приведет ли изъятие участка к ограничению использования и доступа к иным участкам сельскохозяйственного назначения, используемым главой КФХ.

Дело было направлено на новое рассмотрение.

Выводы

В рассмотренном кейсе Верховный Суд РФ устанавливает четкий алгоритм и строгие требования к процедуре изъятия сельскохозяйственных земель для государственных или муниципальных нужд в интересах недропользования. Правовая позиция высшего суда неизбежно скажется на правоприменительной практике и приведет к усилению контроля за обоснованностью изъятий, значительно усилив роль доказательственной базы и учет общественных интересов в соответствующих спорах.