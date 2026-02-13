Инвазивные растения: как бизнесу избежать штрафов и потери земли

Тихая угроза: что такое инвазивные растения и чем они опасны
Инвазивные растения — это растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами естественного ареала (борщевик Сосновского, клён ясенелистный (американский), золотарник канадский, эхиноцистис шиповатый (бешеный огурец). Чем грозит распространение опасных видов инвазивных растений?
· Снижение стоимости активов: Заросли борщевика, золотарника или клёна ясенелистного делают земли непригодными для сельского хозяйства, строительства или другой коммерческой деятельности.
· Прямые убытки: Борьба с этими растениями требует значительных расходов на технику, гербициды и специалистов.
· Репутационные и судебные риски: Борщевик вызывает сильные ожоги, что может привести к искам со стороны сотрудников или местных жителей.
· Убытки для муниципалитетов и АПК: Примером служат миллионные расходы муниципалитетов на безуспешную борьбу с сорняками вдоль дорог и на полях.
Новый закон: суть и суровые меры
31 июля 2025 года принят Федеральный закон № 294-ФЗ, который вносит изменения в Земельный кодекс РФ и другие законодательные акты.
На правообладателей земельных участков (собственников, арендаторов, владельцев) и обладателей публичного сервитута возлагается обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных инвазивных растений и их уничтожению. Перечень опасных видов инвазивных растений будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ.
Непроведение предусмотренных мероприятий станет основанием для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и права пожизненного наследуемого владения.
Цена бездействия: финансовые и правовые риски
Несоблюдение закона ударит по бизнесу с двух сторон.
1. Прямые расходы на борьбу.
Владельцам земель придется изыскивать дополнительные средства на:
· мониторинг и обследование территории для выявления очагов распространения;
· закупку специализированной техники и химикатов (гербицидов);
· оплату труда специалистов (агрономов, экологов) и рабочих бригад;
· уничтожение отходов (скошенного борщевика, который способен дозревать и давать семена).
2. Административная ответственность.
По ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ штрафы для юрлиц составляют от 400 000 до 700 000 рублей (дополнительные санкции могут быть предусмотрены законами субъектов РФ). Но главная угроза — не штраф, а решение суда о принудительном изъятии земельного участка (для арендаторов — расторжение договора аренды).
Практические рекомендации для бизнеса: что делать уже сейчас
Чтобы встретить новые правила во всеоружии и избежать санкций, компаниям стоит действовать на опережение.
1. Проведите аудит земельных участков.
Прямо сейчас организуйте обследование всех земельных участков, находящихся в вашей собственности, аренде или пользовании. Привлеките для этого штатного агронома или специализированную организацию. Цель – составить карту расположения инвазивных растений, определить их виды и площадь распространения.
2. Разработайте план мероприятий по защите и уничтожению.
Такой план должен включать:
· перечень выявленных опасных видов инвазивных растений;
· карту-схему их распространения;
· календарный график работ (например, обработка гербицидами в определенные фазы роста растений, скашивание до цветения);
· методы борьбы (механические, химические, агротехнические);
· смету предполагаемых затрат на технику, материалы и работу;
· ответственных лиц за выполнение плана.
Наличие такого плана продемонстрирует вашу добросовестность в случае проверки и позволит планировать расходы.
3. Рассмотрите вопрос о привлечении подрядчиков.
Борьба с некоторыми инвазивами (особенно с борщевиком Сосновского) требует специальных знаний и оборудования. Уже сейчас на рынке формируется пул компаний, предлагающих услуги по эффективному уничтожению опасных растений. Заключение долгосрочного контракта с надежным подрядчиком может быть более выгодным, чем создание собственной инфраструктуры.
Выводы
Новый закон – это реальное ужесточение экологической ответственности бизнеса. Компании, которые проявят проактивность и начнут готовиться к его вступлению в силу уже сегодня, не только избегут финансовых и репутационных потерь, но и внесут вклад в сохранение окружающей среды и стоимости своей недвижимости.
Начать дискуссию