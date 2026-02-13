Инвазивные растения: как бизнесу избежать штрафов и потери земли

Тихая угроза: что такое инвазивные растения и чем они опасны

Инвазивные растения — это растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами естественного ареала (борщевик Сосновского, клён ясенелистный (американский), золотарник канадский, эхиноцистис шиповатый (бешеный огурец). Чем грозит распространение опасных видов инвазивных растений?

· Снижение стоимости активов: Заросли борщевика, золотарника или клёна ясенелистного делают земли непригодными для сельского хозяйства, строительства или другой коммерческой деятельности.

· Прямые убытки: Борьба с этими растениями требует значительных расходов на технику, гербициды и специалистов.

· Репутационные и судебные риски: Борщевик вызывает сильные ожоги, что может привести к искам со стороны сотрудников или местных жителей.

· Убытки для муниципалитетов и АПК: Примером служат миллионные расходы муниципалитетов на безуспешную борьбу с сорняками вдоль дорог и на полях.