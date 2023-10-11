Несмотря на то, что основное место работы кассира связано с техникой (сегодняшний кассовый аппарат – это компьютер), всегда стоит помнить, что кассир – это последний сотрудник, которого потребитель видит.
При отборе и обучении новых сотрудников, стоит особое внимание уделить вопросу качества обслуживание клиентов.
Кроме того, этот персонал несет материальную ответственность, следит за безопасностью на рабочем месте, понимает специфику учета товаров в розничной точке, отслеживает потенциальные ошибки коллег в маркировке товаров, следят за выполнением правил покупки (например, товары 18+ или товары связанные с законодательными ограничениями).
Заработок кассира в России в первом полугодии 2023
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Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Кассиры, вперед!