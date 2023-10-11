Заработок кассира в России в первом полугодии 2023

ФНС объяснила, как платить налоги за ребенка, бумажные повестки в военкоматы никто не отменял, маркетплейсы договорились с владельцами ПВЗ. 😎 «Ночной бухгалтер» № 1540

Ребенок, даже маленький, может быть владельцем имущества и должен платить налоги. Самостоятельно он этого делать, конечно, не может, но есть же родители. Электронные повестки только дублируют обычные бумажные, а не заменяют их. Маркетплейсы подписали с владельцами ПВЗ стандарты работы. Теперь конфликтов должно быть меньше. И другие новости дня.