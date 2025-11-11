Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам зарубежных счетов
1.Определить свой налоговый статус по итогам 2025 года
Для этого, рассчитать количество дней нахождения в РФ и за пределами РФ за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 (часто задаваемые вопросы
⚠️ Для лиц, проходивших краткосрочное лечение/обучение за пределами РФ в 2025 году обращаем внимание, что для целей представления документов, связанных с зарубежными счетами, имеет значение именно кол-во дней нахождения в РФ/за пределами РФ, а не налоговый статус физического лица
✔️Если Вы провели 183 ДНЯ (РОВНО) И БОЛЕЕ В РФ (в том числе впервые)
2. в срок с 1 января до 1 июня 2026 в налоговый орган необходимо представить отчет о движении денежных средств и иных активов (ОДДС) по зарубежному счету
⚠️ для лиц, которые до 2025 года находились за пределами РФ и открывали в эти периоды зарубежные счета вместе с ОДДС необходимо также представить уведомления об открытии таких счетов (с кодом-основанием для подачи "2")
3.Операции, проводившиеся в 2025 году, необходимо проанализировать:
🔹на наличие незаконных валютных операций
🔹на наличие доходных поступлений, с которых в РФ было бы необходимо уплатить НДФЛ или УСН (для операций, связанных с предпринимательской деятельностью за пределами РФ)
⚠️ если банки из недружественных стран НЕ предоставляют банковские выписки - рекомендуем обязательно подавать очередной ОДС, заполненный, например, исходя из Ваших "внутренних" записей о движениях
⚠️ владельцам электронных кошельков следует быть особенно внимательными в связи с тем, что:
🔹 основания для зачисления средств (ЭСП) от третьих лиц существенно ограничены
🔹непредставление в срок ОДДС (или его представление с ошибками/использование "старой" формы и пр) наказывается штрафом в размере 20-40% от суммы всех зачисленных ЭСП на такой кошелек
✔️Если Вы провели БОЛЕЕ 183 ДНЕЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
2.Вы освобождены от обязанности представления ОДДС за 2025 год, однако,
Рекомендуется:
🔹 убедиться, что в 2025 году по счету не совершались расчеты с россиянами, проживавшими в РФ, не нарушались специальные Указы Президента РФ, осуществлялась репатриация займа (если актуально)
🔹подготовить письменные пояснения о том, что ОДДС не подается в связи с нахождением более 183 дней за пределами РФ
Документ можно подать самостоятельно, начиная с 1 января 2026 года или в ответ на запрос налогового органа в связи с непредставлением ОДДС после 1 июня
🔹подготовить таблицу с днями нахождения в РФ и за пределами РФ по месяцам,
🔹подготовить документы-подтверждения нахождения за пределами РФ помимо заграничного паспорта
✔️КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО
2.Если количество дней еще возможно скорректировать как в большую, так и в меньшую сторону, то
Рекомендуем оценить:
🔹операции по банковским счетам - на наличие незаконных валютных операций
🔹 доходы, полученные в РФ, а также за пределами РФ - на налоговые последствия в РФ и в других странах
⚠️ доходы, полученные в 2025 году, будут облагаться по новым ставкам НДФЛ
_________________________________
