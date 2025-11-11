Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам зарубежных счетов

В рамках налогового и валютного планирования и стратегирования 2025-2026.

1.Определить свой налоговый статус по итогам 2025 года

Для этого, рассчитать количество дней нахождения в РФ и за пределами РФ за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 (часто задаваемые вопросы

⚠️ Для лиц, проходивших краткосрочное лечение/обучение за пределами РФ в 2025 году обращаем внимание, что для целей представления документов, связанных с зарубежными счетами, имеет значение именно кол-во дней нахождения в РФ/за пределами РФ, а не налоговый статус физического лица

✔️Если Вы провели 183 ДНЯ (РОВНО) И БОЛЕЕ В РФ (в том числе впервые)

2. в срок с 1 января до 1 июня 2026 в налоговый орган необходимо представить отчет о движении денежных средств и иных активов (ОДДС) по зарубежному счету

⚠️ для лиц, которые до 2025 года находились за пределами РФ и открывали в эти периоды зарубежные счета вместе с ОДДС необходимо также представить уведомления об открытии таких счетов (с кодом-основанием для подачи "2")

3.Операции, проводившиеся в 2025 году, необходимо проанализировать:

🔹на наличие незаконных валютных операций

🔹на наличие доходных поступлений, с которых в РФ было бы необходимо уплатить НДФЛ или УСН (для операций, связанных с предпринимательской деятельностью за пределами РФ)

⚠️ если банки из недружественных стран НЕ предоставляют банковские выписки - рекомендуем обязательно подавать очередной ОДС, заполненный, например, исходя из Ваших "внутренних" записей о движениях

⚠️ владельцам электронных кошельков следует быть особенно внимательными в связи с тем, что:

🔹 основания для зачисления средств (ЭСП) от третьих лиц существенно ограничены

🔹непредставление в срок ОДДС (или его представление с ошибками/использование "старой" формы и пр) наказывается штрафом в размере 20-40% от суммы всех зачисленных ЭСП на такой кошелек

✔️Если Вы провели БОЛЕЕ 183 ДНЕЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

2.Вы освобождены от обязанности представления ОДДС за 2025 год, однако,

Рекомендуется:

🔹 убедиться, что в 2025 году по счету не совершались расчеты с россиянами, проживавшими в РФ, не нарушались специальные Указы Президента РФ, осуществлялась репатриация займа (если актуально)

🔹подготовить письменные пояснения о том, что ОДДС не подается в связи с нахождением более 183 дней за пределами РФ

Документ можно подать самостоятельно, начиная с 1 января 2026 года или в ответ на запрос налогового органа в связи с непредставлением ОДДС после 1 июня

🔹подготовить таблицу с днями нахождения в РФ и за пределами РФ по месяцам,

🔹подготовить документы-подтверждения нахождения за пределами РФ помимо заграничного паспорта

✔️КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

2.Если количество дней еще возможно скорректировать как в большую, так и в меньшую сторону, то

Рекомендуем оценить:

🔹операции по банковским счетам - на наличие незаконных валютных операций

🔹 доходы, полученные в РФ, а также за пределами РФ - на налоговые последствия в РФ и в других странах

⚠️ доходы, полученные в 2025 году, будут облагаться по новым ставкам НДФЛ

_________________________________

Вы можете написать нам: @nazarov_tax