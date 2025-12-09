Налог с фиксированной прибыли КИК до 31 декабря 2025 года

📌 Владельцы КИК вправе в срок до 31 декабря 2025 года представить в налоговый орган Уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.

⚠️ Данный вид уведомления подается добровольно лицами, которые по собственному желанию с 2025 года хотели бы начать /прекратить уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли КИК в соответствии с положениями ст 227.2 НК РФ.

📌 С 2025 года размер НДФЛ с фиксированной прибыли КИК составляет по 5 млн руб за каждую КИК, но не более 25 млн руб, т.е. за 3 КИК будет необходимо уплатить НДФЛ в размере 15 млн руб, а за 6 КИК - 25 млн руб.

📌 Преимущества

✅ Это выгодно, если по итогам 2024 финансового периода и далее каждая КИК зарабатывает более 27 990 000 руб (прибыль до налогообложения по среднему курсу за фин год).

✅ Уплата налога с фиксированной прибыли КИК НЕ осуществляется за нерезидентные периоды, при этом, 5 летний срок НЕ приостанавливается на такие периоды.

✅ В ИФНС можно не представлять финансовые отчетности КИК.

📌Недостатки

🔻 Указанный режим необходимо применять не менее 5 налоговых периодов - это выгодно, если в каждом периоде в будущем КИК генерирует не меньшие фин показатели.

🔻При будущем распределении прибыли КИК в виде дивидендов в резидентный период в РФ необходимо дополнительно уплатить НДФЛ с таких дивидендов (без зачета уплаченного фикс. налога), а также БЕЗ возможности зачета с иностранным налогом.

🔻Уведомление о КИК необходимо продолжать представлять в налоговый орган (без финансовых отчетностей).

🔻налогоплательщик НЕ вправе применять льготы, освобождающие нераспределенную прибыль КИК от налогообложения, предусмотренные ст.25.13-1 НК РФ.

📌 Как прекратить применять режим

Для прекращения применения режима в налоговый орган необходимо представить Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК (но сделать это можно не ранее ,чем через 5 лет после начала применения режима).

📌 Что сделать технически

🔹подать заявление о переходе на налог с фиксированной прибыли - в срок до 31 декабря 2025.

🔹подать уведомление о КИК за 2025 год с "галочкой" о факте применения спец режима - в срок до 30 апреля 2026 года (без приложения фин отчетностей).

🔹подать налоговую декларацию 3-НДФЛ с задекларированным доходом в размере 27 990 000 руб (для 1 КИК), 52 718 000 млн руб (для 2-х КИК) и тд до 5 КИК - в срок до 30 апреля 2026 года.

🔹 уплатить налог в размере 5 млн руб (10 млн и тд до 25 млн руб) - в срок до 15 июля 2026 года.

⚠️ Письмо ФНС РФ от 5 апреля 2021 Об администрировании физических лиц, перешедших на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.

