Когда уплата налога с нераспределенной прибыли КИК экономит НДФЛ
📌 Допустим, за 2024 финансовый год прибыль КИК до налогообложения составила 15 млн руб
Как мы помним, при превышении 10 млн руб у владельца КИК есть 2 варианта дальнейших действий:
🔹заявить основание для освобождения такой прибыли от налогообложения ИЛИ
🔹уплатить НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК
⚠️ чаще всего, при наличии основания для освобождения стараются "использовать" именно его, но давайте разберем в цифрах, что будет, если выбрать второй вариант - уплатить НДФЛ,
если у Вас 100% доля участия в компании, например, в ОАЭ, которая уплатила 9% корпоративного налога, не имеет убытков предыдущих периодов и не распределяла дивиденды в 2024 и в 2025 годах
📌 Налоговая нагрузка при уплате НДФЛ за 2025 год с нераспределенной прибыли КИК
🔹определяем размер НДФЛ с учетом прогрессивной ставки 13-22%:
= 15 млн руб х (13-18%) = 2,502 млн руб
🔹определяем величину уплаченного компанией в ОАЭ корпоративного налога в рублях по курсу на дату уплаты (здесь рассчитаем схематично)
= 15 млн руб х 9% = 1,350 млн руб
🔹сальдируем = 2,502 - 1,350 = 1,152 млн руб = НДФЛ к уплате с нераспределенной прибыли КИК
⚠️ выплата дивидендов в пределах 15 млн руб полностью освобождается от НДФЛ в РФ - п 66 ст 217 НК РФ
⚠️ выплата дивидендов не облагается налогом у источника в ОАЭ
📌Налоговая нагрузка при заявлении основания для освобождения
Нераспределенная прибыль КИК НЕ облагается НДФЛ, но будущие дивиденды будут облагаться НДФЛ по ставке 13-15%:
🔹15 млн руб х 13-15% = 2,202 млн руб
⚠️ Таким образом, экономия на НДФЛ составит 1 млн 50 тыс руб
📌Особенности:
🔹заявление основания для освобождения выгоднее, когда Вы знаете, что распределите дивиденды в нерезидентный для Вас период
🔹уплата НДФЛ с нераспределенной прибыли "требует" НЕ распределять прибыль в течение всего года, следующего за финансовым годом КИК
🔹сальдирование НДФЛ с корпоративным налогом КИК осуществляется независимо от юрисдикции КИК и включения ее в какие-либо "черные" списки
🔹величину корпоративного налога необходимо подтвердить платежными поручениями
