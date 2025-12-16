Когда уплата налога с нераспределенной прибыли КИК экономит НДФЛ

Если кратко: когда ставка корпоративного налога сопоставима со ставкой НДФЛ 13-22% и когда в стране КИК отсутствует налог у источника (withholding tax) при выплате дивидендов.

Если подробнее...

📌 Допустим, за 2024 финансовый год прибыль КИК до налогообложения составила 15 млн руб

Как мы помним, при превышении 10 млн руб у владельца КИК есть 2 варианта дальнейших действий:

🔹заявить основание для освобождения такой прибыли от налогообложения ИЛИ

🔹уплатить НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК

⚠️ чаще всего, при наличии основания для освобождения стараются "использовать" именно его, но давайте разберем в цифрах, что будет, если выбрать второй вариант - уплатить НДФЛ,

если у Вас 100% доля участия в компании, например, в ОАЭ, которая уплатила 9% корпоративного налога, не имеет убытков предыдущих периодов и не распределяла дивиденды в 2024 и в 2025 годах

📌 Налоговая нагрузка при уплате НДФЛ за 2025 год с нераспределенной прибыли КИК

🔹определяем размер НДФЛ с учетом прогрессивной ставки 13-22%:

= 15 млн руб х (13-18%) = 2,502 млн руб

🔹определяем величину уплаченного компанией в ОАЭ корпоративного налога в рублях по курсу на дату уплаты (здесь рассчитаем схематично)

= 15 млн руб х 9% = 1,350 млн руб

🔹сальдируем = 2,502 - 1,350 = 1,152 млн руб = НДФЛ к уплате с нераспределенной прибыли КИК

⚠️ выплата дивидендов в пределах 15 млн руб полностью освобождается от НДФЛ в РФ - п 66 ст 217 НК РФ

⚠️ выплата дивидендов не облагается налогом у источника в ОАЭ

📌Налоговая нагрузка при заявлении основания для освобождения

Нераспределенная прибыль КИК НЕ облагается НДФЛ, но будущие дивиденды будут облагаться НДФЛ по ставке 13-15%:

🔹15 млн руб х 13-15% = 2,202 млн руб

⚠️ Таким образом, экономия на НДФЛ составит 1 млн 50 тыс руб

📌Особенности:

🔹заявление основания для освобождения выгоднее, когда Вы знаете, что распределите дивиденды в нерезидентный для Вас период

🔹уплата НДФЛ с нераспределенной прибыли "требует" НЕ распределять прибыль в течение всего года, следующего за финансовым годом КИК

🔹сальдирование НДФЛ с корпоративным налогом КИК осуществляется независимо от юрисдикции КИК и включения ее в какие-либо "черные" списки

🔹величину корпоративного налога необходимо подтвердить платежными поручениями

———————————

✅ По вопросам :

🔹 анализа финансовых отчетностей КИК за 2024 год

🔹 подготовки уведомления о КИК за 2025 год

🔹 подготовки аудиторского заключения для фин отчетности КИК за 2024 год

@nazarov_tax