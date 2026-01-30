ЧЕК—ЛИСТ: Финансовая отчетность КИК за 2024 финансовый год и аудит

В срок до 30 апреля 2026 года в налоговый орган вместе с уведомлением о КИК необходимо представить финансовую отчётность КИК за 2024 финансовый год

Особенности:

1. Аудит обязателен, если:

аудит является обязательным по местному закону ( напр. Кипр, Гонконг, некоторые эмираты ОАЭ )

со страной КИК нет СОИДН

напр, BVI, Панама, Сейшеллы, Белиз, Эстония, Нидерланды, Лихтенштейн, Монако, Украина, Грузия, Латвия, Дания

🔹страна включена в "черный список" ФНС РФ, действующий в 2025 году - страны ЕС, Канада, США, Великобритания, Швейцария, Германия

2. Неприменение штрафа за непредоставление фин отчетности

Непредставление финансовой отчётности за 2024 (2022-2023) финансовые периоды НЕ наказывается штрафом, НО при одновременном соблюдении следующих условий на 1 апреля 2026 года (2024 и 2026 годов) - п 5 ст 126 НК РФ:

🔹в отношении контролирующего лица действовали запретительные, ограничительные и (или) иные аналогичные меры, заключающиеся в установлении запретов и (или) ограничений, связанных с предоставлением финансовых отчетностей (т.е. на оказание бухгалтерских и аудиторских услуг)

🔹постоянным местонахождением КИК является "недружественное" государство

⚠️ При этом, в качестве санкций США и Великобритания запретили оказание бухгалтерских и аудиторских услуг физическим лицам и юридическим лицам из России, а страны ЕС - только юридическим лицам из России

⚠️Таким образом, предварительно физическим лицам и российским организациям владельцам КИК из США, Великобритании, Украины,

а также российским организациям владельцам КИК из стран ЕС будет проще предоставить доказательства соблюдения условий, подтверждающий освобождение от штрафа

Не исключаем, что налоговый орган может толковать требование об ограничениях как наличие именно персональных санкций, введенных в отношении владельца КИК, но это маловероятно

3. Возможность (обязанность?) подготовить отчетность по МСФО и аудит (если требуется) по МСА

Поправками от 08.08.2024 в ст 309.1 НК РФ также были внесены изменения, которые устанавливают, что отчетность по МСФО и аудит по МСА (если необходим) применяются, если на 31 декабря финансового года соблюдается любое из условий (абз 3 пп 1 п 1.2 ст 309.1 НК РФ):

🔹в отношении КИК или контролирующего лица действовали запреты или ограничения, связанные с оказанием бухгалтерских и аудиторских услуг

🔹КИК зарегистрирована в "недружественной" юрисдикции

⚠️ Формально новое правило сформулировано так, что подготовка отчетности по МСФО для КИК, которые, например, зарегистрированы в "недружественной" стране, является обязательной

На эту тему ФНС РФ выпустила письмо

4. Возможность подготовить отчетность по российским стандартам (РСБУ, гл 25 НК РФ)

имеет смысл для "нулевых" компаний, которые не планируют ведение деятельности в будущем

к уведомлению о КИК необходимо приложить документы, позволяющие определить сумму прибыли (убытка): -выписки с расчетных счетов КИК, первичные документы, подтверждающие произведенные операции согласно обычаям делового оборота КИК

стандарт подлежит применению в течение не менее 5 периодов в будущем

для физических лиц выбор стандарта должен быть зафиксирован в декларации 3-НДФЛ (п 1.4 ст 309.1 НК РФ)