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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Предыстория субсидиарной ответственности в банкротстве

📌Субсидиарная ответственность в банкротстве — это механизм, позволяющий взыскать долги компании с её контролирующих лиц (руководителей, собственников, бенефициаров). Её развитие в России прошло несколько ключевых этапов.

📌Субсидиарная ответственность в банкротстве — это механизм, позволяющий взыскать долги компании с её контролирующих лиц (руководителей, собственников, бенефициаров). Её развитие в России прошло несколько ключевых этапов.

1️⃣Зарождение идеи (1990-е – начало 2000-х)

Первая редакция закона о банкротстве (Закон № 3929-1 от 1992 г., затем № 6-ФЗ от 1998 г.)

▫️ Вводилось понятие «фиктивного банкротства» и «преднамеренного банкротства».

▫️ Механизм привлечения к ответственности был слабым: доказывать вину руководителей было сложно.

Гражданский кодекс РФ (1994–2001 гг.)

▫️ В ст. 56 Гражданского кодекса РФ появилось правило, что учредитель/участник ООО не отвечает по долгам компании (принцип ограниченной ответственности).

▫️ Однако в ст. 105 Гражданского кодекса РФ закрепили возможность взыскания долгов с материнской компании при доказанном злоупотреблении правом.

2️⃣Ужесточение ответственности (2008–2017 гг.)

Кризис 2008–2009 гг. повлёк на рынке:

▫️ Массовые банкротства, вывод активов, недобросовестные действия собственников.

▫️ Суды начали активнее привлекать руководителей к ответственности по ст. 10 Гражданского кодекса РФ (злоупотребление правом).

Реформа банкротного права (2014–2016 гг.)

▫️ В 2014 г. введена ст. 61.11 Закона о банкротстве– первый прямой механизм субсидиарной ответственности.

▫️ В 2016 г. ФНС начала активно подавать иски о привлечении к субсидиарной ответственности за налоговые долги.

3️⃣Эпоха «субсидиарного террора» (2017–настоящее время)

▫️ ВС РФ, а затем и законодатель подтвердил, что к субсидиарной ответственности можно привлекать не только директоров, но и бенефициаров.

Закон о банкротстве, ужесточение правил:

▫️ Ответственность за неподачу заявления о банкротстве (ст. 61.12).

▫️ Расширение круга лиц (главные бухгалтера, финансовые директора, аффилированные лица, консультанты и т.п.).

▫️ Возможность привлекать за старые банкротства.

Упрощение доказывания вины (презумпция контроля).    

▫️ Банкротство физлиц усложнилось – списать субсидиарные долги по закону стало невозможно.

Рекордные взыскания:

▫️ Дело «Бинбанка» (взыскано ₽58 млрд с экс-руководства).

▫️ Дело «Нота-банка» (₽35 млрд).

Основные тренды:

▫️ Конкурсные управляющие – главные инициаторы исков о субсидиарной ответственности;

▫️ Если не защищаться, то почти стопроцентная вероятность быть привлеченным к субсидиарной ответственности; если защищаться – вероятность от нуля до пятидесяти процентов, в некоторых случаях выше.

Вывод

Субсидиарная ответственность прошла путь от почти неработающего механизма до мощного инструмента взыскания долгов с владельцев бизнеса. Сегодня это один из главных рисков для предпринимателей – поэтому важно заранее выстраивать защиту активов и соблюдать рекомендации юристов по субсидиарной ответственности. 💼📉

Информации об авторе

Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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