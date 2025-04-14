Предыстория субсидиарной ответственности в банкротстве

1️⃣Зарождение идеи (1990-е – начало 2000-х)

Первая редакция закона о банкротстве (Закон № 3929-1 от 1992 г., затем № 6-ФЗ от 1998 г.)

▫️ Вводилось понятие «фиктивного банкротства» и «преднамеренного банкротства».

▫️ Механизм привлечения к ответственности был слабым: доказывать вину руководителей было сложно.

Гражданский кодекс РФ (1994–2001 гг.)

▫️ В ст. 56 Гражданского кодекса РФ появилось правило, что учредитель/участник ООО не отвечает по долгам компании (принцип ограниченной ответственности).

▫️ Однако в ст. 105 Гражданского кодекса РФ закрепили возможность взыскания долгов с материнской компании при доказанном злоупотреблении правом.