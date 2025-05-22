Когда имеет смысл внедрять CRM систему

Преимущества и недостатки внедрения CRM

Обратите внимание, часть функций, которые имеются в CRM-системах, могут взять на себя и другие бизнес-системы, в том числе BPM-софт и таск-менеджеры, такие как Projecto. Речь о постановке и контроле задач, о планировании, делегировании, отслеживании прогресса по задачам, обсуждении, ведении графиков, напоминаниях, уведомлениях и не только.

Так как работа с задачами в CRM реализована не так качественно, логично организовать интеграцию двух систем: CRM и BPM (более подробно об отличиях разных типов систем). А ещё лучше, если все бизнес-системы будут связаны в единое целое.

Но тут есть обратная сторона медали. Существуют решения «всё в одном». Но их внедрение и использование нецелесообразно – так как существенно повышается сложность интерфейса, тяжелее проводить внедрение, обучение, настройку и т.д. Лучше взять несколько профильных инструментов и затем правильно настроить обмен данными между ними.

Итак, плюсы от внедрения CRM:

Систематизация и накопление всех данных о клиентах.

В любой момент времени управленцы могут получить адекватную информацию об отдельных сделках, контактах, самих клиентах. Помимо этого, можно получить общую аналитику или срезы.

Легче контролировать действия и доступы отдельных сотрудников.

CRM можно сделать частью процесса автоматического расчёта премиальной части заработной платы (ну или использовать для обоснования депремирований, тут всё зависит от схемы расчёта).

Автоматизация отдельных процессов: сбор заявок с сайтов и из форм, подключение маркетинговых рассылок, сбор контактной информации, отправка уведомлений сотрудникам, балансировка нагрузки для входящих заявок и прочее.

Мониторинг проблем и узких мест – за счёт системы отчётов и аналитики для управляющего состава.

Постановка и контроль задач (правда, в основном касаемо отношений с клиентами, а не для общих задач внутри компании).

Минусы CRM-систем: