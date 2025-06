👄Что значит KISS?

У названия метода есть две расшифровки, но суть обоих одинаковая. Первая указывает на то, что в основе аббревиатуры лежит фраза «Keep It Short and Simple» – «делай коротко и просто». Вторая — «Keep It Simple, Stupid», или «сделай проще, тупица». Американские источники настаивают на том, что всё же изначально фраза появилась во втором варианте.

Когда принцип KISS распространился на сферу проектирования, дизайна интерфейсов, обучения, техподдержки, системы управления проектами, маркетинга и т.д., фразу сгладили до «Keep It Short and Simple» или «Keep It Super Simple». Но смысл не поменялся.

🫦В чём суть принципа «Keep It Short and Simple»

Суть в том, чтобы упростить всё, что можно – там, где это допустимо. Надо решить задачу? Сделайте это максимально простым способом. Простые и незамысловатые решения должны преобладать над излишне сложными.

Но здесь возникают первые сложности.

Во-первых, в организации у каждого будет своё понимание того, что такое «просто», когда речь заходит об управлении организационными процессами. Такое субъективное восприятие приводит к противоречиям.

Во-вторых, проще – не всегда лучше, и иногда может привести к критическим изменениям самого продукта.

Нивелировать указанные недостатки позволяет критичный подход и постоянный контроль над процессом реализации проекта.

💄Принцип KISS в управлении проектами

Излишнее усложнение бизнес-процессов создаёт ненужные проблемы – это принцип KISS. Если не упростить процесс разработки проекта, то сложности будут накапливаться как снежный ком, всё больше мешая.

Например, разработка приложения. Здесь необходимо сфокусироваться на основных функциях, которые действительно нужны конечным пользователям. Интерфейс не следует перегружать: там должны быть только необходимые элементы. Это упростит работу над приложением, повысит лояльность пользователей и позволит программе потреблять минимум ресурсов.

Если цель – прийти к заданной точке, зачем усложнять себе путь?

В процессе реализации проекта можно обратиться к инструментам и методам, которые максимально упростят и автоматизируют процесс, снизив при этом нагрузку на людей. Речь идёт в том числе и о программном обеспечении для управления проектами, где можно делегировать задачи и назначать ответственных, отслеживая общий прогресс выполнения.

😘Как методология KISS может упростить процесс разработки проекта

Чтобы внедрить этот принцип в проектах, сосредоточьтесь на главном. Расстановка приоритетов (для неё можно воспользоваться разными методами, например, моделью Кано) поможет вычленить тот минимум целей, к которыми нужно стремиться, и отбросить те, без которых проект ничего не потеряет.

А дальше соблюдайте следующие пункты:

Составьте простой и понятный план

Распределите задачи между сотрудниками

Разбейте сложные пункты на несколько простых

Используйте общую рабочую среду

Упростите процесс проверки

Постоянно пересматривайте и совершенствуйте план

💋Преимущества принципа KISS в управлении проектами

Регулярное использование метода KISS даёт ряд преимуществ и делает процесс управления проектами более эффективным и упорядоченным. И вот почему:

Акцент делается на задачах

Происходит повышение уровня удовлетворенности клиентов

Упрощается сам процесс работы

Экономятся ресурсы

😗Недостатки метода

Добиться максимального упрощения в сложных проектах с масштабными задачами можно только при наличии чёткого представления о конечной цели .

Не всегда получается донести мысль о том, что «проще=лучше» до подчиненных, и на местах начинают всё усложнять (традиционно включается защита от дурака).

Постоянное упрощение может привести к тому, что конечный продукт получится не таким, как задумывалось изначально. Например, в нём будут отсутствовать некоторые функции.