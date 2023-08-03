Дефицит кадров как новый вызов. У бухгалтеров будут проблемы с поиском работы

Бизнес-аналитики, эксперты в области ИИ и устойчивого развития станут самыми популярными и востребованными профессиями у работодателей на рынке труда через 5 лет. Проблемы с поиском работы и трудоустройством больше других ощутят банковские специалисты, почтальоны и кассиры, бухгалтеры, а также чиновники.

По данным отчета The Future of Jobs 2023, работодатели планируют преобразовать около четверти всех рабочих мест в мире к 2027 году. Согласно информации, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), сокращения затронут около 80 млн рабочих мест.

Чистая потеря рабочих мест согласно исследованию составит 14 млн, или 2% от текущего уровня занятости.

Когнитивные и креативные способности, технологическая грамотность станут ключевыми навыками, которые будут цениться при приеме на работу.

По прогнозам ВЭФ, трансформация рынка труда в первую очередь скажется на деятельности медиа и спорта — изменятся около трети (32%) рабочих мест, далее идут государственный сектор (29%) и сектор информационно-коммуникационных технологий (29%). Наименее значимые изменения произойдут в секторах еды и развлечений (16%), авиа-и космической промышленности (19%).

Тем не менее даже те специалисты, которые будут по-прежнему востребованы через 5 лет согласно исследованию ВЭФ, должны повышать свою квалификацию. По результатам опроса работодателей, более половины (44%) профессиональных компетенций большинства сотрудников нуждается в обновлении.

Насколько сложнее сейчас набирать и удерживать персонал

К сожалению, в последние полгода кадровый дефицит ощущается очень остро. Количество претендентов на открывающиеся вакансии уменьшилось.

Сейчас перед нами стоит задача найти хорошего специалиста по продажам. От профессионализма продажника зависят прибыль и репутация нашей компании. Разместили вакансию менеджера по продажам на Headhunter, Авито, а также используем личные рабочие связи. Однако за несколько месяцев нам так и не удалось найти подходящего сотрудника.

В нашей компании процесс по выявлению наиболее подходящих и профессионально подготовленных сотрудников из числа кандидатов включает небольшой тестовый период и стажировку. Двое кандидатов сейчас проходят стажировку — так что нам только предстоит оценить их результаты. Замечу, что сотрудники, дошедшие до стажировки, пришли через объявления в социальных сетях.

Сейчас тенденция такова, что дефицит кадров усиливается во всех отраслях, в том числе и в продажах. Подобная тенденция наблюдалась в январе 2022–го, после выхода из коронавирусного кризиса.

На какие ухищрения приходится идти, чтобы укомплектовать штат

Сложности с подбором кадров в нашей компании стараемся решить за счет действий на ранних этапах. Мы стремимся брать на работу людей с высоким потенциалом, чтобы в дальнейшем вырастить из них крутых специалистов. Кроме того, нам важно, чтобы они хотели развиваться в продажах и были готовы усиленно трудиться.

Пристальное внимание сейчас обращаем на недавних выпускников ВУЗов. Приглашаем на стажировки не только опытных кандидатов, но и молодых специалистов без опыта. Многие руководители боятся учить людей, потому что в будущем сотрудника могут переманить к себе конкуренты. Однако не надо бояться растить грамотных специалистов. Поскольку некомпетентный сотрудник будет только тормозить развитие вашего бизнеса.

Причины дефицита кадров

На самом деле, причины кадровых проблем в целом очевидны: последствия демографической ямы 1990–х, отток мигрантов и релокация. Также после выхода в онлайн, многие специалисты поняли, что развиваться можно не только в офисе, но и за его пределами.

Кроме того, на возникшую ситуацию в некоторой степени повлиял призыв к трудовой свободе, которую активно транслировали блоггеры. И люди по совету выйти из зоны комфорта начали поднимать личный чек. Причем делают это не всегда грамотные специалисты.

Например, недавно нам пришлось попрощаться с маркетологом, который изначально позиционировал себя как топового специалиста. Но крутой специалист не дал нам того результата, на который мы рассчитывали.

Недавние проверки доходов популярных блогеров-инфобизнесменов подорвали иллюзию красивых историй о беззаботной жизни. Однако, думаю, культура легкости труда еще будет продолжаться.

Тенденция сейчас такова, что на свободном рынке почти нет крутых сотрудников: такой специалист чаще всего уже где-то работает. Поэтому мы хантим тех сотрудников, в ком не понаслышке уверены. Специалистов обычно завлекаем финансово или интересным проектом.

Рост потребности в синих воротничках и способы решения проблемы

На данный момент в России не хватает высококвалифицированных специалистов почти во всех областях. Особенно это касается «синих воротничков» — специалистов рабочих профессий. Были времена, когда все стремились стать экономистами и юристами, а работа на заводе казалась не слишком перспективной и высокооплачиваемой. В настоящее время ситуация кардинально другая: на заводе можно построить хорошую карьеру, и молодые специалисты это понимают.

Причина нехватки кадров в промышленности — уход зарубежных компаний и последующее импортозамещение. Российские компании имеют возможность увеличивать производственные мощности, запускать новые проекты. Однако специалистов не хватает.

Для многих компаний единственная возможность быстро решить проблему нехватки синих воротничков — вырастить их самостоятельно. Это относится и к квалифицированным специалистам — химикам, технологам и инженерам. Необходимо развивать собственный образовательный центр для обучения специалистов без отрыва от производства.

Одна из главных ценностей для компании — квалифицированные сотрудники. Поэтому важно работать над улучшением условий труда и заниматься развитием кадров.

Отъезд IT-специалистов

Думаю, многие IT-специалисты уехали из страны в состоянии паники. Однако такое импульсивное решение может поменяться. Тем более, есть стимул вернуться — правительство предлагает дополнительные меры по поддержке IT-отрасли. Кроме того, спрос на специалистов сейчас очень высокий.

Я считаю, что найти себя за границей может далеко не каждый специалист. Во-первых, этому мешает нежелание иностранных компаний нанимать на работу специалистов из России. Во-вторых, эмиграция — сложное психологическое испытание. Незнание образа жизни, языка и культуры страны также может повлиять на решение вернуться.

На родине их ждет знакомый образ жизни, родные и близкие, а также профессиональные перспективы. Поэтому я считаю, что россияне, покинувшие страну, вернутся в ближайшие год-два на родину.

Эйджизм при трудоустройстве

Здесь все зависит от сферы и рода деятельности. Например, в агродобывающей промышленности, транспортной сфере и розничной торговле рассматриваются кандидаты старше 50 лет. В сфере образования, медицины, экономики и финансов также требуются зрелые и опытные сотрудники. Кроме того, в условиях дефицита кадров многие организации рассматривают в качестве потенциальных работников людей старшего возраста.

Я считаю, что неправильно делать выводы об эффективности потенциального работника только на основании его возраста. Более того, планирую в скором времени взять на работу специалиста, которому 63 года. Я вижу, что у него, как более зрелого сотрудника, есть свои преимущества в подходе к выполняемым обязанностям. Кроме того, есть большой управленческий опыт — более 20 лет. А по амбициозности и активности он даст фору молодым сотрудникам. Поэтому я рассчитываю, что это сотрудничество выведет нашу компанию на новый уровень.

Отмечу, что некоторые компании ценят возрастных специалистов как раз за их опыт и возможность передачи информации и знаний более молодому поколению работников.

А если основные ценности сотрудника совпадают с ценностями компании, то возраст уже не имеет никакого значения.