Новый налог 3% за рекламу в интернете
Внимание, владельцы сайтов и рекламодатели! Государство хочет свои 3% — но не все обязаны платить. Кто попал под раздачу?
Платит:
Тот, кто зарабатывает на размещении рекламы (сайты, блогеры, рекламные сети).
Посредники, которые организуют показы за комиссию.
Не платит:
Рекламодатель, который просто покупает рекламу (если сам не распространяет ее для других).
Компания, которая рекламирует только свои услуги на своем сайте.
Проще говоря:
Если ваш сайт монетизирует трафик — 3% придется отдать.
Если вы продвигаете только себя — спите спокойно, сбор не ваш.
Вывод:
3% — это налог на заработок с рекламы, а не на ее заказ. Не дайте себя обмануть!
Кстати, рассчитывает стоимость отчислений Роскомнадзор!
Однако, если рекламу заказать у иностранного лица, то рассчитывать налог нужно самостоятельно!
Действует уже с 1 апреля 2025 г.
Согласны? Или считаете, что закон все равно несправедлив? Пишите в комментариях!
