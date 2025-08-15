Новый налог 3% за рекламу в интернете

Внимание, владельцы сайтов и рекламодатели! Если Ваша реклама в интернете — это деньги, будьте готовы делиться: кто на самом деле должен отстегивать 3% государству?

Внимание, владельцы сайтов и рекламодатели! Государство хочет свои 3% — но не все обязаны платить. Кто попал под раздачу?

Платит:

Тот, кто зарабатывает на размещении рекламы (сайты, блогеры, рекламные сети).

Посредники, которые организуют показы за комиссию.

Не платит:

Рекламодатель, который просто покупает рекламу (если сам не распространяет ее для других).

Компания, которая рекламирует только свои услуги на своем сайте.

Проще говоря:

Если ваш сайт монетизирует трафик — 3% придется отдать.

Если вы продвигаете только себя — спите спокойно, сбор не ваш.

Вывод:

3% — это налог на заработок с рекламы, а не на ее заказ. Не дайте себя обмануть!

Кстати, рассчитывает стоимость отчислений Роскомнадзор!

Однако, если рекламу заказать у иностранного лица, то рассчитывать налог нужно самостоятельно!

Действует уже с 1 апреля 2025 г.

Согласны? Или считаете, что закон все равно несправедлив? Пишите в комментариях!