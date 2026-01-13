Отличная новость для бизнеса!
Правительство России утвердило перечень отраслей для применения пониженных ставок на УСН.
Приведем пример, для строительного бизнеса действует ставка 7% вместо 15% при объекте доходы минус расходы в Калужской области.
Для подробного изучения найдите официальное распоряжение Правительства РФ от 30.12.2025 N 4176-р. 📄
Отличный повод для оптимизма и планирования! 😊 Время действовать! Платите меньше налогов уже сегодня!
