Маргарита Харитонова
Пониженные ставки налога по УСН

Отличная новость для бизнеса!

Правительство России утвердило перечень отраслей для применения пониженных ставок на УСН.

Приведем пример, для строительного бизнеса действует ставка 7% вместо 15% при объекте доходы минус расходы в Калужской области.

Для подробного изучения найдите официальное распоряжение Правительства РФ от 30.12.2025 N 4176-р. 📄

Отличный повод для оптимизма и планирования! 😊 Время действовать! Платите меньше налогов уже сегодня!

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

