⚡️Все что нужно знать про оплату страховых взносов в 2025 году

➡️ 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей

Если ваш доход за год превысил 300 000 рублей, то 1% с суммы превышения нужно будет заплатить.

Когда нужно оплачивать?

Фиксированный страховой взнос нужно оплатить до 28 декабря. Но в этом году 28 число выпадает на воскресенье и поэтому крайний срок оплаты будет 29 декабря.

1% мы платим за текущий год до 1 июля следующего года.

Алгоритм простой — год заканчивается, мы считаем сумму дохода, вычитаем 300 000 рублей и с полученной суммы платим 1% до 1 июля.

29 декабря и 1 июля – это крайние сроки оплат, когда налоговая, как бы поглядывает на часы и ждёт от вас пополнения.

И если вы забудете это сделать, то в течении 10 дней они применят меры взыскания — принудительно спишут деньги со счетов или заблокируют их, если нужной суммы там не будет.

Скажите честно, хочет кто-то из вас такую головную боль себе?

Вот и я думаю что нет, поэтому сейчас разберёмся, как оплатить все взносы и сэкономить на налогах 👇

Для начала нужно смириться с мыслью, что заплатить всё равно придётся. Главное тут – когда и как сильно это ударит по кошельку в моменте.