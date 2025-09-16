ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
Полина Гавричкина
Страховые взносы

⚡️Все что нужно знать про оплату страховых взносов в 2025 году

Даже если сейчас слова «налоги» и «страховые взносы» вызывают у вас только головную боль — я обещаю вам, что к концу поста вы будете чувствовать себя, как рыба в воде.

⁉️И точно будете знать ответ на эти 3 вопроса:

✅ Когда нужно оплатить все страховые взносы?

✅ Сколько денег придётся отдать?

✅ Как на всём этом сэкономить?

Давайте разбираться🚀

На данный момент у нас есть два основных вида страховых взносов:

➡️ Фиксированный страховой взнос

Тут всё уже понятно по названию.

То есть если у вас открыто ИП, то вы обязаны заплатить 53 658 рублей (сумма за полный 2025 год).

И неважно, приносит ли ИП какой-то доход или нет, вы должны заплатить.

Исключения – самозанятые, ИП на НПД и ИП на АУСН. Они страховые взносы не платят.

➡️ 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей

Если ваш доход за год превысил 300 000 рублей, то 1% с суммы превышения нужно будет заплатить.

Когда нужно оплачивать?

Фиксированный страховой взнос нужно оплатить до 28 декабря. Но в этом году 28 число выпадает на воскресенье и поэтому крайний срок оплаты будет 29 декабря.

1% мы платим за текущий год до 1 июля следующего года.

Алгоритм простой — год заканчивается, мы считаем сумму дохода, вычитаем 300 000 рублей и с полученной суммы платим 1% до 1 июля.

29 декабря и 1 июля – это крайние сроки оплат, когда налоговая, как бы поглядывает на часы и ждёт от вас пополнения.

И если вы забудете это сделать, то в течении 10 дней они применят меры взыскания — принудительно спишут деньги со счетов или заблокируют их, если нужной суммы там не будет.

Скажите честно, хочет кто-то из вас такую головную боль себе?

Вот и я думаю что нет, поэтому сейчас разберёмся, как оплатить все взносы и сэкономить на налогах 👇

Для начала нужно смириться с мыслью, что заплатить всё равно придётся. Главное тут – когда и как сильно это ударит по кошельку в моменте.

➡️ Вы можете платить поквартально (мы с клиентами делаем в основном именно так)

То есть когда закрываете квартал, то сразу платите взносы.

Таким образом налоговая нагрузка равномерно распределяется по году и потом в день ИКС не придётся хвататься за голову)

Вот например, сентябрь – это последний месяц третьего квартала. В октябре будет отчётный период, когда мы будем платить квартальный налог и по желанию можно оплатить часть страховых платежей.

➡️ Либо вы можете заплатить всё разом в крайние сроки, которые мы обсуждали выше

Налоговой без разницы будете вы платить равномерно по году или всё разом — главное чтобы вовремя.

Поэтому здесь выбирайте тот способ, который лучше подходит по вашему финансовому планированию.

«Полин, так эти страховые взносы идут поверх налогов что ли? То есть мне и туда и туда нужно платить?!»

— Нет.

Все страховые взносы компенсируются за счёт налога 👌

То есть свой налог УСН, который рассчитывается от суммы дохода мы можем уменьшить на сумму страховых взносов (фиксированные взносы + 1%).

✅ Сколько заплатили за взносы — всё это потом вы можете вычесть из налога УСН

При этом неважно как вы платите — поквартально или всё разом. Уже сейчас вы можете убавлять размер своего налога на суммы по страховым взносам.

Лично я рекомендую подбить все итоги уже в октябре вместе с квартальным налогом и вместе со всеми цифрами.

Если было полезно и понятно, то не забудь переслать пост своему другу предпринимателю, чтобы он тоже во всём разобрался и спал спокойно.

Проверьте, подписаны ли вы на канал, и ждите новых постов!

Полина Гавричкина

Полина Гавричкина

