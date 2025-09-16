⚡️Все что нужно знать про оплату страховых взносов в 2025 году

⁉️И точно будете знать ответ на эти 3 вопроса:
✅ Когда нужно оплатить все страховые взносы?
✅ Сколько денег придётся отдать?
✅ Как на всём этом сэкономить?
Давайте разбираться🚀
На данный момент у нас есть два основных вида страховых взносов:
➡️ Фиксированный страховой взнос
Тут всё уже понятно по названию.
То есть если у вас открыто ИП, то вы обязаны заплатить 53 658 рублей (сумма за полный 2025 год).
И неважно, приносит ли ИП какой-то доход или нет, вы должны заплатить.
Исключения – самозанятые, ИП на НПД и ИП на АУСН. Они страховые взносы не платят.
➡️ 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей
Если ваш доход за год превысил 300 000 рублей, то 1% с суммы превышения нужно будет заплатить.
Когда нужно оплачивать?
Фиксированный страховой взнос нужно оплатить до 28 декабря. Но в этом году 28 число выпадает на воскресенье и поэтому крайний срок оплаты будет 29 декабря.
1% мы платим за текущий год до 1 июля следующего года.
Алгоритм простой — год заканчивается, мы считаем сумму дохода, вычитаем 300 000 рублей и с полученной суммы платим 1% до 1 июля.
29 декабря и 1 июля – это крайние сроки оплат, когда налоговая, как бы поглядывает на часы и ждёт от вас пополнения.
И если вы забудете это сделать, то в течении 10 дней они применят меры взыскания — принудительно спишут деньги со счетов или заблокируют их, если нужной суммы там не будет.
Скажите честно, хочет кто-то из вас такую головную боль себе?
Вот и я думаю что нет, поэтому сейчас разберёмся, как оплатить все взносы и сэкономить на налогах 👇
Для начала нужно смириться с мыслью, что заплатить всё равно придётся. Главное тут – когда и как сильно это ударит по кошельку в моменте.
➡️ Вы можете платить поквартально (мы с клиентами делаем в основном именно так)
То есть когда закрываете квартал, то сразу платите взносы.
Таким образом налоговая нагрузка равномерно распределяется по году и потом в день ИКС не придётся хвататься за голову)
Вот например, сентябрь – это последний месяц третьего квартала. В октябре будет отчётный период, когда мы будем платить квартальный налог и по желанию можно оплатить часть страховых платежей.
➡️ Либо вы можете заплатить всё разом в крайние сроки, которые мы обсуждали выше
Налоговой без разницы будете вы платить равномерно по году или всё разом — главное чтобы вовремя.
Поэтому здесь выбирайте тот способ, который лучше подходит по вашему финансовому планированию.
«Полин, так эти страховые взносы идут поверх налогов что ли? То есть мне и туда и туда нужно платить?!»
— Нет.
Все страховые взносы компенсируются за счёт налога 👌
То есть свой налог УСН, который рассчитывается от суммы дохода мы можем уменьшить на сумму страховых взносов (фиксированные взносы + 1%).
✅ Сколько заплатили за взносы — всё это потом вы можете вычесть из налога УСН
При этом неважно как вы платите — поквартально или всё разом. Уже сейчас вы можете убавлять размер своего налога на суммы по страховым взносам.
Лично я рекомендую подбить все итоги уже в октябре вместе с квартальным налогом и вместе со всеми цифрами.
