Полина Гавричкина
НДС на УСН

❓Что делать если доход превысил 60 млн рублей и вам нужно переходить на НДС?

Это значит, что вы отлично справляетесь со своим бизнесом и с 1 числа следующего месяца переходите на новую систему налогообложения.

И чтобы не «влипнуть» в неприятную ситуацию с налоговой мы сегодня разберём:

➡️ Как заранее подготовиться к переходу;

➡️ Что изменится в учёте;

➡️ И что добавится к текущему алгоритму расчёта.

Самое главное – это не пропустить факт превышения лимита в 60 млн.

Поэтому держите руку на пульсе, когда подойдёте вплотную к этому порогу. Пересчитывайте каждый месяц свой доход, а если потребуется — несколько раз в месяц.

Давайте представим, что сейчас (в сентябре) вы превысили лимит в 60 млн дохода. Это значит, что с 1 октября вы платите НДС и начисляете НДС на все отгрузки.

И вот что вам нужно сделать в первую очередь:

1️⃣ Обновить реквизиты своего ИП на маркетплейсах

Нужно в настройках указать, что вы теперь работаете с НДС и в каждой карточке товара проставить ставку НДС 5% или 20%.

Какую ставку выбрать можете прочитать вот тут📍

📌И если вы вводите новый товар, то обязательно указывайте действующую ставку НДС в каждой новой карточке. Автоматически туда ничего не подтянется. Это нужно указывать самостоятельно.

Сделать это придётся максимально оперативно. Если с 1 октября вы переходите на НДС, то и изменить информацию в кабинете нужно в дату перехода.

То есть 1 октября и желательно день в день!

2️⃣ ЭДО

Перейти на НДС – это пол дела…

А вот вести учёт НДС — это уже совсем другое занятие, потому что это сложный, кропотливый процесс, который требует ответственной работы с документами.

Поэтому вам необходимо подключить электронный документооборот.

Лично я пользуюсь Диадоком потому что он удобный, понятный и у 99% моих клиентов стоит тоже Диадок. Этот сервис нужен чтобы обмениваться документами с вашими контрагентами.

Например, ваш товар на маркетплейсе поехал за границу.

Маркетплейс как бы выкупает у вас его, а для вас это значит отгрузка юр. лицу.

Поэтому вы должны дать им накладную, в которой будет указана цена, НДС, сами товары по артикулам и всё это нужно отправить в электронном виде.

Также вам заранее нужно позаботиться о том, чтобы сделать электронную подпись (ЭЦП). Потому что вся документация отправляется строго в электронном виде.

И на каждом документе нужна ваша подпись.

3️⃣ Перешли на НДС – расскажите всем об этом

Если вы работаете не только с маркетплейсами, но и оказываете услуги, продаете оптом или в розницу, то вам нужно:

✅ Уведомить своих контрагентов, что вы перешли на НДС;

✅ Обновить настройки кассы, чтобы в чеках билась корректная система налогообложения с нужной ставкой НДС.

После этого вы будете готовы к работе с НДС.

Но предупрежу сразу, что скорее всего вам потребуется бухгалтер.

Потому что учёт НДС это совсем другой мир с кучей документов, в которых нельзя ошибаться.

Каждый реквизит, каждый номер документа, каждая цифра должна быть верной и не дублироваться.

Более того, нужно следить за тем, чтобы в налог по упрощёнке не попал НДС, чтобы не платить налог дважды, и ещё море нюансов.

Поэтому бухгалтер сохранит десятки тысяч ваших нервных клеток,💰и облегчит жизнь.

Но если вы всё равно хотите сами вести свои дела — в следующем посте я расскажу «Можно ли вести учёт самостоятельно и обязательно ли платить авансовые взносы»…

Ставьте любую реакцию, если тема интересна🔥

