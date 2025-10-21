⚡️Все что нужно знать про оплату страховых взносов в 2025 году

⁉️И точно будете знать ответ на эти 3 вопроса:

✅ Когда нужно оплатить все страховые взносы?

✅ Сколько денег придётся отдать?

✅ Как на всём этом сэкономить?

Давайте разбираться🚀

На данный момент у нас есть два основных вида страховых взносов:

➡️ Фиксированный страховой взнос

Тут всё уже понятно по названию.

То есть если у вас открыто ИП, то вы обязаны заплатить 53 658 рублей (сумма за полный 2025 год).

И неважно, приносит ли ИП какой-то доход или нет, вы должны заплатить.

Исключения – самозанятые, ИП на НПД и ИП на АУСН. Они страховые взносы не платят.

➡️ 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей.

Если ваш доход за год превысил 300 000 рублей, то 1% с суммы превышения нужно будет заплатить.