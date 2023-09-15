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Судебная практика по налоговым спорам

Развитие судебной практики по вопросу производства выемки на территории контрагента и/или взаимозависимого лица, проверяемого налогоплательщика

Положений, предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика, указанному в его учредительных документах, НК РФ не содержит.
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Как мы указывали ранее, в своем блоге на Клерке, выемка, серьезное мероприятие налогового контроля, от результата которой, в ряде случаев, зависит результат налоговой проверки.

Выявление при выемке документов и предметов указывающих на получение необоснованной налоговой выгоды станет фатальной ошибкой, об этом указанном пункте 13, нашего блога в ТГ, для налогоплательщика в целях дальнейшего спаривания результатов налоговой проверки.

31 марта 2022 г. вышло знаковое Определение ВС РФ № 500-О (ПГ Инжиниринг), рассмотревшего вопрос о производстве выемки документов и предметов на территории контрагента проверяемого лица в рамках налоговой проверки.

Вот краткая суть дела:

Основанием для обращения стала позиция Заявителя: Законоположение (ст.94 НК) не соответствует Конституции РФ, поскольку допускает выемку документов у контрагента налогоплательщика, в отношении которого проводится выездная налоговая проверка.

Суд указал: Данное регулирование (ст.94 НК) подлежит применению с учетом действия принципа недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля (статьи 35 и 103 НК)

Таким образом, оспариваемое законоположение, направленное на обеспечение осуществления налоговыми органами контроля за исполнением налоговых обязательств, не отменяет действие прав и гарантий, предоставленных налогоплательщикам (их контрагентам) в рамках проведения мероприятий налогового контроля, а следовательно, вопреки мнению заявителя, оно не может рассматриваться как нарушающее его конституционные права в указанном аспекте.

Конституционный суд РФ, в отличие от позиции Верховного суда РФ (Определение от 18.01.2022 № 306-ЭС21-26327) признал выемку у контрагента налогоплательщика правомерной и наделил их правами и гарантиями, предусмотренными для налогоплательщиков, в том числе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов.

Конституционный суд РФ указал, что изъятию могут быть подвергнуты только документы и предметы, которые имеют отношение к предмету налоговой проверки и свидетельствуют о совершении проверяемым лицом налоговых правонарушений, тогда как ранее круг изымаемых документов и предметов был определен лишь в п. 5 ст. 94 НК РФ через запрет изымать документы, которые не относятся к предмету налоговой проверки.

Также суд указал, зная основные обстоятельства выемки, контрагент проверяемого лица, может при проведении мероприятия (выемки) реализовать свое право не выполнять неправомерные требования налоговых органов.

Налоговый орган в мотивировочной части постановления о выемке, обязан указывать:

  • предмет проверки;

  • обоснования проведения выемки в конкретном помещении (у иного лица) с отражением аргументов и доказательств, что документы и предметы содержатся в указанном помещении (указанного лица);

  • сведения о том, в каком именно налоговом правонарушении подозревается налогоплательщик.

Контрагент проверяемого лица, в рамках вышесказанного дела, также обжаловал действия налоговиков. Вот, что из этого вышло.

Определение от 29 сентября 2022 г. № 2575-О (Пакинг Групп)

Подтверждена законность оспариваемых действий налогового органа. Как установили суды, налоговый орган произвел изъятие документов уклоняющегося от участия в мероприятиях налогового контроля ООО «Пакинг Групп» у аффилированного с ним лица —ООО «ПГ Инжиниринг».

Заявитель указывал, что Оспариваемое положение закона позволяет налоговому органу без законных оснований осуществлять выемку документов и предметов у контрагента налогоплательщика.

Как указал Конституционный суд РФ, сославшись на определении от 31 марта 2022 года № 500-О, данное регулирование подлежит применению с учетом действия принципа недопустимости причинения неправомерного вреда при проведении налогового контроля (статьи 35 и 103 НК).

Общий вывод: Права всех защищены законом в равной степени.

Вот свежее развитие практики по указанному вопросу, ожидается

Постановление АС МО от 21.06.2023 по делу № А40-117986/2021 ООО «Ле-Интеграция»

Положений, предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика, указанному в его учредительных документах, НК РФ не содержит.

В ходе оспариваемых мероприятий инспекцией установлены и изъяты документы и предметы, имеющие отношение к деятельности проверяемого налогоплательщика, т.е. фактически цель контрольных мероприятий была достигнута. Наличие у Общества (зависимого лица) документов проверяемого налогоплательщика, принято в качестве обстоятельства, подтверждающего наличие связи между ними. Следовательно, мероприятия налогового контроля на территории заявителя, являлись законными и обоснованными.

Само по себе проведение выемки у иного лица, чем проверяемый налогоплательщик, не служит основанием считать нарушенными права этого лица, как и отсутствие заблаговременного предупреждения о действиях инспекции. Заявителем не представлено доказательств того, что действия налогового органа затрагивают его права и законные интересы.

Суд дал надлежащую правовую оценку доводу о нарушении прав заявителя изъятием у него документов и жестких дисков, не имеющих отношения к налоговой проверке, содержащих информацию, относящуюся только к его деятельности. При проведении оспариваемых мероприятий Общество и его сотрудники оказали противодействие, препятствовали проведению осмотра и выемки. В связи с этим отделить на месте документы, относящиеся к проверяемому налогоплательщику, не представилось возможным. Изъятые документы были возвращены как заявителю, так и проверяемому налогоплательщику.

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proffnalog

proffnalog

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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