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Обзор судебной практики

Судебная практика по вопросам зачета и возврата переплаты. Обзор для бухгалтера

Момент, с которого следует исчислять общий срок исковой давности, когда налогоплательщику стало известно о наличии у него переплаты.
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Порядок зачета и возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора определен статьей 78 НК.

Указанная статья предусматривает, что сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика, которое может быть им подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (пункты 6, 7).

Согласно правовой позиции КС РФ, изложенной в Определении от 21.06.2001 № 173-О, пункт 8 статьи 78 НК не препятствует в случае пропуска указанного срока обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского иска или арбитражного судопроизводства, и в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности - со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Определение момента, когда налогоплательщик должен был бы узнать о нарушении его права на возмещение налога (возвратом или зачетом) в силу правовой позиции, установленной Постановлением Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 № 12882/08, подлежит разрешению с учетом оценки совокупности всех имеющих значение для дела обстоятельств, в частности, установить причину, по которой налогоплательщик допустил переплату налога, наличие у него возможности для правильного исчисления налога по данным первоначальной налоговой декларации, изменения действующего законодательства в течение рассматриваемого налогового периода, а также другие обстоятельства, которые могут быть признаны судом в качестве достаточных для признания непропущенным срока на возврат налога.

ВАС РФ разъяснил в Постановлении от 25.02.2009 № 12882/08, что из положений подпункта 5 пункта 1 статьи 6, пункта 7 статьи 78 и пункта 3 статьи 79 Налогового кодекса Российской Федерации следует, что моментом, когда налогоплательщик узнал о факте излишней уплаты налога, не может считаться сам по себе момент совершения им действий по корректировке своего налогового обязательства и представлению уточненной налоговой декларации.

Обязанность по уплате налога считается исполненной со дня вынесения налоговым органом решения о зачете. При этом возврат или зачет суммы излишне уплаченного налога производится не более чем за три года со дня уплаты суммы налога. Кроме того, налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о принятом решении о зачете (подпункт 4 пункта 3 статьи 45 НК, статья 78 НК).

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 78 Кодекса зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей осуществляется на основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа. В определенных случаях налоговые органы вправе производить зачет излишне уплаченной суммы налога самостоятельно.

Суть дела:

22.03.2017 Обществом была представлена декларация по налогу на прибыль за 2016г., согласно которой сумма исчисленного налога отражена в размере 507 842 руб. Сумма налога на прибыль к доплате отражена в размере 132 940 руб. и сложилась в результате отражения суммы начисленных авансовых платежей в размере 374 902 руб. (начисленных по декларации за 9 месяцев 2016г.)

Затем 26.04.2017 налогоплательщиком представлена уточненная декларация по налогу на прибыль за 3 месяца 2015.

Сообщением от 01.11.2022 года налоговый орган уведомил налогоплательщика о наличии переплаты по налогу на прибыль в размере 1 620 674.48 руб. и 43 081.99 руб. , что подтверждается информационным сообщением.

Основываясь на информации о наличии переплаты по налогам и сборам, предоставленной налоговым органом в сообщении от 01.11.2022, налогоплательщик обратился к налоговому органу с заявлениями от 09.11.2022 о зачете суммы излишне уплаченного налога на прибыль.

На основании заявлений поданных налогоплательщиком ИФНС были приняты решения об отказе в осуществлении возврата (зачета).

Налоговый орган считает, что в целях исчисления трехлетнего срока обращения в налоговый орган за возвратом излишне уплаченного налога на прибыль за дату начала течения такого срока следует принять крайнюю дату представления декларации, определенную в НК РФ.

Однако данные доводы налогового органа не могут быть признаны судом.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Инспекция своевременно последовательно производила зачет излишне уплаченной суммы налога в счет исполнения обязанности Общества по уплате налоговых платежей за налоговые периоды 2016, 2017, 2018 годов, о чем свидетельствует отсутствие недоимки у налогоплательщика за указанные периоды.

Пунктом 3 статьи 78 Кодекса на налоговые органы возложена обязанность по представлению налогоплательщику сообщения о каждом ставшем известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога не позднее одного месяца со дня обнаружения такого факта.

Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налогоплательщику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного налога или решении об отказе в осуществлении зачета (возврата) в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения (пункт 9 статьи 78 Кодекса).

Принимая во внимание, что при зачете налоговым органом сумм излишне уплаченного налога изменяется остаток суммы переплаты, по смыслу приведенных выше норм, после осуществления такого зачета налогоплательщику должна быть направлена информация о размере зачтенной суммы и остатке суммы излишне уплаченного налога.

Отсутствие таких сведений у налогоплательщика препятствует ему определиться по поводу способа использования переплаты, в том числе своевременно принять решение о реализации своего права на зачет сумм излишне уплаченного налога.

Судом установлено, что такая информация в адрес Общества не направлялась до 01.11.2022, и это не оспаривается заинтересованным лицом.

Как следует из материалов дела, инспекция производила зачет налога каждый налоговый период начиная с 2019 года. Поэтому размер суммы переплаты в этом случае должен осуществляться одновременно с зачетом и соответствующим уведомлением Общества.

Последний зачет налоговый орган произвел в ноябре 2020 года, тем самым подтвердив, что трехлетний срок не истек.

Более того, как следует из названного ранее информационного сообщения налоговым органом в адрес налогоплательщика направлена информация, что общая переплата по текущим платежам налогоплательщика по состоянию на 30.10.2022 составляет 1 723 161,64 руб., в т. ч. переплата по налогу на прибыль составляет соответственно 1 620 674.48 руб. и 43 081.99 руб. При этом излишне уплаченные суммы, со дня уплаты которых прошло более 3-х лет, выделены в отдельный раздел и составляют 1 680 293,64 руб.

Следовательно доводы налогового органа в оспариваемых отказах о пропуске налогоплательщиком срока давности не соответствуют действиям самого налогового органа по проведению зачетов на основании ст. 78 НК в 2020 году , а также данным лицевого счета налогоплательщика на дату его обращения за проведением зачета.

Таким образом совокупность изложенных выше обстоятельств, свидетельствуют о том, что при оценке момента, когда налогоплательщику стало известно о наличии конкретной переплаты по налогу на прибыль в отношении которой у него имеется право на проведение зачета, следует сделать вывод о соблюдении заявителем установленного статье 78 НК срока давности для обращения с заявлением о проведении зачета.

При таких обстоятельствах доводы налоговых органов о наличии у налогоплательщика права на проведение сверки и возможность своевременного получения информации о реальном размере переплаты не могут быть признаны судом состоятельными, поскольку не основаны на фактических обстоятельствах, противоречат установленной в ходе судебного разбирательства последовательности действий налогового органа по проведению зачетов и преставлении в адрес заявителя информации в установленной форме о наличии у него переплаты по текущим налоговым обязательствам.

Иное означало бы неопределенность правовой природы налогового администрирования и противоречило бы сложившейся судебной практике об оценке момента, с которого следует исчислять общий срок исковой давности, в данного случае, когда налогоплательщику с достаточной и необходимой степенью достоверности стало известно о наличии у него переплаты.

Учитывая изложенное, а также необходимость реального восстановления прав и законных интересов налогоплательщика с учетом действующей на момент принятия судебного акта редакции статьи 78 НК, суд считает необходимым признать сумму переплаты в размере 1 663 756,47 рублей единым налоговым платежом и обязать ИФНС зачислить указанную сумму переплаты на Единый налоговый счет заявителя.

Дело No А55-17055/2023

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