💯ТОП-3 запроса по управленческому учету. Личный рейтинг

1️⃣Кассовый разрыв

Денег не хватает на текущие платежи. И это носит систематический характер. Кассовый разрыв не появляется на пустом месте, у него есть причины. Выделю две основные:

низкая маржинальность продукта;

тотальный контроль собственника над платежами.

Продукт с низкой маржой может худо-бедно покрывать прямые затраты на продукт, но у предприятия есть другие обязательные платежи: коммуналка, аренда и так далее. Некорректный расчет продажной цены создает риск невозможности своевременно оплачивать все обязательства предприятия. И вот он - кассовый разрыв на пороге машет вам ручкой.

Ну а когда собственник замыкает все на себе, в том числе и платежи, то... Как можно держать столько всего в голове: кому, сколько, когда, как? Удачи😏

Решение - платежный календарь. Проблему закрывает на девяносто процентов. Быстро, эффективно, дешево. Реально копеечное решение. Самый недооцененный продукт, ценность не соизмерима с ценой. Ну таков рынок.