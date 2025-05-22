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Владислав Савушкин
Управленческий учет

💯ТОП-3 запроса по управленческому учету. Личный рейтинг

Хотелось бы чаще внедрять на предприятиях полноценные системы управления, но это и дорого, и долго. Для предприятия. Да и для внешнего эксперта зачастую выгоднее реализовать несколько небольших запросов вместо одного внедрения глобальной системы. Вот мой личный топ таких запросов.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

1️⃣Кассовый разрыв

Денег не хватает на текущие платежи. И это носит систематический характер. Кассовый разрыв не появляется на пустом месте, у него есть причины. Выделю две основные:

  • низкая маржинальность продукта;

  • тотальный контроль собственника над платежами.

Продукт с низкой маржой может худо-бедно покрывать прямые затраты на продукт, но у предприятия есть другие обязательные платежи: коммуналка, аренда и так далее. Некорректный расчет продажной цены создает риск невозможности своевременно оплачивать все обязательства предприятия. И вот он - кассовый разрыв на пороге машет вам ручкой.

Ну а когда собственник замыкает все на себе, в том числе и платежи, то... Как можно держать столько всего в голове: кому, сколько, когда, как? Удачи😏

Решение - платежный календарь. Проблему закрывает на девяносто процентов. Быстро, эффективно, дешево. Реально копеечное решение. Самый недооцененный продукт, ценность не соизмерима с ценой. Ну таков рынок.

2️⃣Аналитика

В восьми из десяти случаев запрос идет рядом с платежным календарем. АВС-анализ ассортимента и аналитика по запасам возглавляют рейтинг аналитических запросов.

Затоварка морозит деньги. Капитан-очевидность скажите вы?

Закупают, закупали и будут закупать то, что не нужно!

Отвечу я вам.

Давайте купим впрок, откаты закупщикам и так далее. Было, есть и будет. После анализа товарных запасов можно предложить инструмент для управления этими самыми запасами.

3️⃣Финансовая модель

Бизнес работает вот так, если вот здесь скорректировать, то будет так. Всё! Ничего сакрального и невероятного. Эксель-таблица с цифровым отображением бизнес-процессов. Изменяешь цифры – изменяется бизнес! (слоган получился; не занимать – моё). Если бы все было так просто😏Ценность для бизнеса существенная, стоимость решения – соответствующая.

Финмодель для инвесторов можно дополнить презентацией. Еще плюс копеечка😉

Какие запросы в вашем топе? Пишите в комментарии🔽

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Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

6
  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    У меня в топах запросах типа "сколько мы остались должны краснодарцам или уральцам?". У всех есть доступ к обороткам в 1С, посмотреть самому не судьба, потому что как называется фирма того самого Петра/Ивана из Краснодара/Урала он не знает. А я то должна знать откуда то, с кем он там разговаривал на прошлой неделе и черт его знает что обещал. И.. начинается расследование с раскопками в мозгах причастных и непричастных, часто с нецензурной бранью.

    Конечно это не по финмодели, но достает ей богу. Как с этим бороться не придумала. Может у кого есть готовое решение.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Из того как Вы это написали - у Вас ещё и документы были, поскольку что-то ещё и в 1С занесли и ругаетесь только на то, что без Вас посмотреть не могут!

      У меня другой вопрос уже 23 года в не решённых висит!

      Сколько мы должны ИП Иванову, при этом закупки у него ведутся уже в течение года, но ни одной бумажки про него не было, и то что с ним вообще есть какие-то взаимоотношения - секрет! Так сколько должны ? Он сказал что уже два лимона (2003 год!) , а правильно ли это? ты подтверждаешь?

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