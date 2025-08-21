📢Принципы разговорного жанра

1️⃣Не отвечай на эмоциях
Слово, вылетевшее на эмоциях — не воробей, а птеродактиль! С соответствующим размером продуктов жизнедеятельности. Которые сначала летят в твоего собеседника, а потом, как бумеранг… Принцип работы бумеранга объяснять не буду, сами знаете. Чаще всего такое происходит в коммуникация, которые из чинно-мирно перерастают в шалман. Кстати, все принципы подходят именно для такого случая.
Поэтому, когда тебе как-то обидно ответили, и твой мозг уже формирует предложение - Ах ты ж $... Выдохни! Сделай паузу, присядь пять-десять раз, хлебни ромашки. Как ты обычно успокаиваешься - так и успокойся. Помни о птеродактилях и бумеранге.
2️⃣Сдайся
Чтобы оставаться человеком и профессионалом необязательно с пеной у рта доказывать что-то кому-то. Поэтому, когда на тебя летит птеродактиль - сдайся. Бывает достаточно двух-трех односложных ответов - Да, Вы совершенно правы, Именно так - и оппонент потеряет к вам интерес. А про бумеранг мы помним.
3️⃣Дожимай
Если вы уже погрязли в шалманно-дискуссионной пучине, или вас докучает слишком некультурный собеседник и вы решаете проучить его, тогда надо дожимать. Чтобы потом неповадно было. Потому что, как мы знаем, недорубленный лес вырастит снова!
Здесь, конечно, надо быть собранным, эмоционально стабильным, эрудированным…ну короче поработать над собой надо! А это, как мы знаем, непросто.
4️⃣Не переходи на личности
Красная нить через все принципы коммуникаций, любых коммуникаций - не переходи на личности! Как только ты перешел на личности - ты …
Клерки, напишите свое продолжение “…” в комментариях.
5️⃣Позитив
Будьте позитивнее. Вокруг и так много всякого, а тут еще и птеродактили. Интересных собеседников нам😉
Владислав Савушкин, управленческий учет.
С заботой о вашем бизнесе!
