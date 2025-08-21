📢Принципы разговорного жанра

1️⃣Не отвечай на эмоциях

Слово, вылетевшее на эмоциях — не воробей, а птеродактиль! С соответствующим размером продуктов жизнедеятельности. Которые сначала летят в твоего собеседника, а потом, как бумеранг… Принцип работы бумеранга объяснять не буду, сами знаете. Чаще всего такое происходит в коммуникация, которые из чинно-мирно перерастают в шалман. Кстати, все принципы подходят именно для такого случая.

Поэтому, когда тебе как-то обидно ответили, и твой мозг уже формирует предложение - Ах ты ж $... Выдохни! Сделай паузу, присядь пять-десять раз, хлебни ромашки. Как ты обычно успокаиваешься - так и успокойся. Помни о птеродактилях и бумеранге.