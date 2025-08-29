🧠Мозгонапрягатель 34/52
Клерки, общий сбор! Ищем отличия. Плюс бонусный вопрос!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите 1️⃣6️⃣отличий
Клерки, может кто-то ответит - Откуда эта картинка?😏
Владислав Савушкин, управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии4
Какой милый осенний мурзилка на обложке!
Начала искать. Откуда этакартинка не имею понятия )