Владислав Савушкин
🧠Мозгонапрягатель 36/52

Клерки, общий сбор! Задача с неожиданным вопросом. На девяносто четыре процента уверен, что не справитесь!
Салют, бизнес-сообщество🚀

Дано:

В забеге участвовало 3 лошади. На финише первая лошадь опередила вторую на 11 метров и третью на 90 метров. А когда финишировала вторая, она опередила третью на 80 метров.

Барабанная дробь🐎

❓Сколько метров от старта до финиша❓

Владислав Савушкин

Комментарии

1
  • vparfenov

    880 метров

