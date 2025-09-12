🧠Мозгонапрягатель 36/52

Клерки, общий сбор! Задача с неожиданным вопросом. На девяносто четыре процента уверен, что не справитесь!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Дано:

В забеге участвовало 3 лошади. На финише первая лошадь опередила вторую на 11 метров и третью на 90 метров. А когда финишировала вторая, она опередила третью на 80 метров.

Барабанная дробь🐎

❓Сколько метров от старта до финиша❓