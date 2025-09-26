🧠Мозгонапрягатель 38/52

Клерки, общий сбор! Масленица в сентябре?! Почему бы и нет! А еще задача со звездочкой.

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Простая задачка

Чтобы испечь на Масленицу 100 блинов, маме потребуется 25 минут, а Тане - на 30 минут больше. За какое время мама и дочь испекут вместе 100 блинов?

Эта задача не требует напряженного напряжения мозга😏А вот на БухСовете 2026 придется закрутить свои извилины так, что мало не покажется😄Скажите спасибо, что я Вас подготавливаю🤩 Что в повестке? 🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах 🟠 УСН и НДС-2026: новые правила 🟠 Налоговое планирование: оптимизация расходов 🟠 Требования ФНС и ответственность бухгалтера 🟠 ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения ✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅

Размялись? Вот Вам тогда задачка со звездочкой✨ Есть два сборщика и рабочее время 17'000 минут в месяц. Есть два продукта: первый с маржой 110, второй - с маржой 80. Какой продукт производить выгоднее? При условии, что первый производится 10 минут, а второй - 6.

Владислав Савушкин, с заботой в Ваших мозгах и профессионализме😁😉