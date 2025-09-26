🧠Мозгонапрягатель 38/52
Простая задачка
Чтобы испечь на Масленицу 100 блинов, маме потребуется 25 минут, а Тане - на 30 минут больше. За какое время мама и дочь испекут вместе 100 блинов?
Размялись? Вот Вам тогда задачка со звездочкой✨
Есть два сборщика и рабочее время 17'000 минут в месяц. Есть два продукта: первый с маржой 110, второй - с маржой 80.
Какой продукт производить выгоднее? При условии, что первый производится 10 минут, а второй - 6.
Влад,интересная задачка)) А округляем до 1,82?
маржа на минуту производства
110/10 = 11
80/6 = 13.33
Второй выгоднее, если продаются одинаково быстро, а это не факт куда прилепить 17000 не пойму
Или я не в ту сторону считаю?)) И меня тот еще математик))