🧠Мозгонапрягатель 38/52

Клерки, общий сбор! Масленица в сентябре?! Почему бы и нет! А еще задача со звездочкой.
🧠Мозгонапрягатель 38/52

Простая задачка

Чтобы испечь на Масленицу 100 блинов, маме потребуется 25 минут, а Тане - на 30 минут больше. За какое время мама и дочь испекут вместе 100 блинов?

Эта задача не требует напряженного напряжения мозга😏А вот на БухСовете 2026 придется закрутить свои извилины так, что мало не покажется😄Скажите спасибо, что я Вас подготавливаю🤩

Что в повестке?

🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах

🟠 УСН и НДС-2026: новые правила

🟠 Налоговое планирование: оптимизация расходов

🟠 Требования ФНС и ответственность бухгалтера

🟠 ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения

✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅

Размялись? Вот Вам тогда задачка со звездочкой✨

Есть два сборщика и рабочее время 17'000 минут в месяц. Есть два продукта: первый с маржой 110, второй - с маржой 80.

Какой продукт производить выгоднее? При условии, что первый производится 10 минут, а второй - 6.

Владислав Савушкин, с заботой в Ваших мозгах и профессионализме😁😉

Информации об авторе

