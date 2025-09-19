🧠Мозгонапрягатель 37/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Дано: три одинаковых круга с диаметром в 1 метр. Круги соприкасаются друг с другом, а вокруг них натянута эластичная лента.

Что нужно: найти длину этой ленты.

Быстро справились? Уверен, что даже мозги не успели напрячься😏А вот на конференции Клерка — БухСовете-2026 придется использовать мозг на 100%, чтобы усваивать всю полезную информацию. Два дня обсуждаем изменения, по которым будем работать в 2026 году! Место и дата: Москва, NOVOTEL, 11–12 декабря. ✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык). Организаторы говорят, что с 1 октября поднимут цены!✅

Владислав Савушкин, с заботой о Ваших мозгах и профессионализме😁😉