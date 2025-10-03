ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 39/52

Клерки, общий сбор! Сегодня максимально простое задание. Или нет...
🧠Мозгонапрягатель 39/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите предметы на картинке

Ищем это
Ищем здесь

2026 год… 22, 2+0+2+6=10🤔 22% НДС… лимит 10 млн…

Бухгалтеры, что-то мне подсказывает, что у налоговиков есть еще сюрпризы на 2026 год😏Помимо НДС 22% и снижения лимита по УСН до 10 млн. На конференции Клерка — Бух.Совет-2026 вы точно узнаете, что нас ждет и к чему готовиться в 2026 году.

Билет нужно приобретать здесь (тык)✅

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

142 подписчика193 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

12
Главная Тарифы