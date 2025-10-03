🧠Мозгонапрягатель 39/52

✅2026 год… 22, 2+0+2+6=10🤔 22% НДС… лимит 10 млн…

Бухгалтеры, что-то мне подсказывает, что у налоговиков есть еще сюрпризы на 2026 год😏Помимо НДС 22% и снижения лимита по УСН до 10 млн. На конференции Клерка — Бух.Совет-2026 вы точно узнаете, что нас ждет и к чему готовиться в 2026 году.

